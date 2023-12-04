https://ukraina.ru/20231204/1051716909.html
Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин
Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин - 04.12.2023 Украина.ру
Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру дал подробный расклад о ситуации на фронте, а также рассказал, ожидать ли глубоких прорывов и что потеряли ВСУ на артёмовском направлении
2023-12-04T11:18
2023-12-04T11:18
2023-12-04T11:18
видео
борис рожин
авдеевка
сво
спецоперация
клещеевка
фронт
купянск
донбасс
россия
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00:25 – О ситуации на разных участках фронта; 02:58 - Планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины; 06:20 – Как Россия может начать наступление в Запорожской области?07:45 – О состоянии российской артиллерии; 10:00 – Что делает российская армия на авдеевском направлении? 10:56 – Бои за Богдановку; 12:22 – Как России удаётся маневрировать? 14:22 – На чём нужно сосредоточиться ВС РФ грядущей зимой? 16:24 – Выгодно ли России сейчас переходить в крупномасштабное наступление и к чему это приведёт? 17:55 – Сколько ещё может продлиться СВО?
клещеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру дал подробный расклад о ситуации на фронте, а также рассказал, ожидать ли глубоких прорывов и что потеряли ВСУ на артёмовском направлении
00:25 – О ситуации на разных участках фронта;
02:58 - Планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины;
06:20 – Как Россия может начать наступление в Запорожской области?
07:45 – О состоянии российской артиллерии;
10:00 – Что делает российская армия на авдеевском направлении?
10:56 – Бои за Богдановку;
12:22 – Как России удаётся маневрировать?
14:22 – На чём нужно сосредоточиться ВС РФ грядущей зимой?
16:24 – Выгодно ли России сейчас переходить в крупномасштабное наступление и к чему это приведёт?
17:55 – Сколько ещё может продлиться СВО?