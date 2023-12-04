Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин - 04.12.2023 Украина.ру
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Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин
Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин - 04.12.2023 Украина.ру
Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру дал подробный расклад о ситуации на фронте, а также рассказал, ожидать ли глубоких прорывов и что потеряли ВСУ на артёмовском направлении
2023-12-04T11:18
2023-12-04T11:18
видео
борис рожин
авдеевка
сво
спецоперация
клещеевка
фронт
купянск
донбасс
россия
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00:25 – О ситуации на разных участках фронта; 02:58 - Планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины; 06:20 – Как Россия может начать наступление в Запорожской области?07:45 – О состоянии российской артиллерии; 10:00 – Что делает российская армия на авдеевском направлении? 10:56 – Бои за Богдановку; 12:22 – Как России удаётся маневрировать? 14:22 – На чём нужно сосредоточиться ВС РФ грядущей зимой? 16:24 – Выгодно ли России сейчас переходить в крупномасштабное наступление и к чему это приведёт? 17:55 – Сколько ещё может продлиться СВО?
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видео, борис рожин, авдеевка, сво, спецоперация, клещеевка, фронт, купянск, донбасс, россия, украина, бпла, беспилотники, рэб, часов яр, всу, тэц, артиллерия, дроны, впк, видео
Видео, Борис Рожин, Авдеевка, СВО, Спецоперация, Клещеевка, фронт, Купянск, Донбасс, Россия, Украина, БПЛА, беспилотники, РЭБ, Часов Яр, ВСУ, ТЭЦ, артиллерия, дроны, ВПК

Перейдёт ли Россия в мощное наступление и сможет ли Зеленский отгородиться от Донбасса - Рожин

11:18 04.12.2023
 
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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру дал подробный расклад о ситуации на фронте, а также рассказал, ожидать ли глубоких прорывов и что потеряли ВСУ на артёмовском направлении
00:25 – О ситуации на разных участках фронта;
02:58 - Планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины;
06:20 – Как Россия может начать наступление в Запорожской области?
07:45 – О состоянии российской артиллерии;
10:00 – Что делает российская армия на авдеевском направлении?
10:56 – Бои за Богдановку;
12:22 – Как России удаётся маневрировать?
14:22 – На чём нужно сосредоточиться ВС РФ грядущей зимой?
16:24 – Выгодно ли России сейчас переходить в крупномасштабное наступление и к чему это приведёт?
17:55 – Сколько ещё может продлиться СВО?
 
ВидеоБорис РожинАвдеевкаСВОСпецоперацияКлещеевкафронтКупянскДонбассРоссияУкраинаБПЛАбеспилотникиРЭБЧасов ЯрВСУТЭЦартиллериядроныВПК
 
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