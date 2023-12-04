https://ukraina.ru/20231204/1051715455.html

Три фронта Украины: внешний, Россия и сама Украина

Три фронта Украины: внешний, Россия и сама Украина - 04.12.2023 Украина.ру

Три фронта Украины: внешний, Россия и сама Украина

"Украина сражается на нескольких фронтах", – констатируют авторы статьи в издании NBS News, опубликованной 3 декабря. Юлия Талмазан и Дарина Мейер сразу выдают все три проблемы современной Украины в самом названии статьи: "Поскольку контрнаступление терпит неудачу, Украина борется с самой собой, с Россией и с изменением внимания всего мира"

2023-12-04T12:10

2023-12-04T12:10

2023-12-04T12:10

эксклюзив

украина

россия

запад

война

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По поводу контрнаступления всё понятно. По мнению Фрэнка Ледвиджа, бывшего офицера британской военной разведки и старшего преподавателя военных исследований в английском Университете Портсмута: "по сути, мы находимся в ситуации Первой мировой войны, когда у вас есть две укрепившиеся армии, ни одна из которых не сможет сломить другую". Раджан Менон, аналитик вашингтонского центра Defense Priorities, полагает, что всё дело в отсутствии воздушной поддержки – слишком значительно превосходство российских ВВС, слишком незначительна западная помощь.Авторы статьи, правда, связывают осторожный оптимизм с плацдармом в районе Крынок: "эта последняя очевидная попытка вдохнуть жизнь в контрнаступление Украины, вероятно, будет иметь значение только в том случае, если украинцам удастся создать плацдарм". А если не удастся, то, соответственно, не будет.Вторая проблема, это война в Израиле. Тот же Менон указывает, что этот конфликт "высосал из комнаты много политического кислорода. Конкуренция за ресурсы существует, как ни крути".Правда, от конкретики авторы уклоняются и их можно понять, потому что помощь Израилю сейчас тоже задерживается из-за парламентского кризиса в США. Спикер Белого дома Джон Кирби: "в этот запрос на дополнительное финансирование (…) включены деньги для Украины, в которых мы отчаянно нуждаемся. Включены средства для Израиля. Там также деньги на безопасность границы" (вообще фраза "США отчаянно нуждаются в деньгах для Украины" имеет зашкаливающий коэффициент шизофреничности). Кстати, даже в случае размена помощи на решение миграционного кризиса, как пишет The Hill, Украина не может рассчитывать за запрошенные Байденом $ 60 млрд. В лучшем случае – на треть этой суммы.Да и вообще вопрос относительно того, где именно пересекаются интересы Израиля и Украины достаточно специальный. Израилю, например, не особенно нужны американские танки или устаревшие F-16.Третья проблема – борьба внутри Украины.Авторы напоминают о конфликте, возникшем между президентом Зеленским и главкомом Залужным после публикации статьи последнего в The Economist. Они отмечают, что мнение главкома разделяют на Западе.Авторы статьи цитируют украинского политолога Владимира Фесенко: "Залужный — второй по популярности человек в Украине, и президентская команда видит в нем потенциального конкурента. А теперь, похоже, в проблемах на фронте хотят обвинить Залужного. Однако, учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут иметь весьма неоднозначные последствия, в том числе ослабить позиции самого Зеленского".Мы от себя заметим, что Залужный, вообще-то говоря, никакой угрозы для Зеленского не представлял – ровно до того момента, пока Зеленский не начал его воспринимать как конкурента и не продемонстрировал это публично. По мнению авторов, "отстранение Залужного, скорее всего, обернётся для Зеленского огромным ударом".Отдельно приводится мнение Виталия Кличко относительно угрозы авторитаризма. Вообще-то говоря, ранее относительная демократичность украинского режима была связана с противоречиями между олигархическим группами. Устранение олигархов по требованию Вашингтона естественным образом ведёт к авторитаризму. Казалось бы – чем быть недовольными? Но вот Кличко говорит, что "в какой-то момент мы больше не будем отличаться от России"… Ну так тем более – Россия по сравнению с современной Украиной выглядит образцовой демократией.Какой делается вывод? В качестве вывода предлагаются слова Фесенко: "это помогло многим украинцам избавиться от завышенных и неадекватных ожиданий скорого окончания войны". Т.е., то обстоятельство, что Украина вынуждена вести войну на три фронта, основанием для начала переговоров не является. Просто война кончится не скоро.P.S.: Украинские СМИ публикуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг" за 3-7 ноября (удивительно, но на сайте группы их нет), в соответствии с которыми количество сторонников продолжения войны, по сравнению с июлем, сократилось с 60 до 48%, а число сторонников поиска компромисса с Россией выросло с 35 до 44% (учитывая особенности украинской социологии, можно смело предположить, что сторонников переговоров значительно больше).

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20231127/1051423762.html

https://ukraina.ru/20231204/1051709941.html

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эксклюзив, украина, россия, запад, война