https://ukraina.ru/20231204/1051710435.html

Апгрейд Зеленского уже готов. Три причины, почему Запад списывает украинского фюрера

Апгрейд Зеленского уже готов. Три причины, почему Запад списывает украинского фюрера - 04.12.2023 Украина.ру

Апгрейд Зеленского уже готов. Три причины, почему Запад списывает украинского фюрера

Вот и все, судьба фюрера украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского уже практически решена. Осталось только дождаться, когда и как именно ему сплетут лапти, и останется ли он жив в результате этого плетения.

2023-12-04T08:40

2023-12-04T08:40

2023-12-04T08:40

эксклюзив

владимир зеленский

украина

владимир скачко

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Последней каплей в развесело-кровавой истории пребывания у власти в Украине незадачливого бывшего комика вполне может стать формирование против него могущественного тандема, скорее всего одобренного, а может быть, даже согласованного на коллективном Западе. Имеется в виду тот факт, что мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявил, что он полностью поддерживает главкома ВСУ Валерия Залужного, а президент Зеленский не просто обманул ожидания украинцев, ввергнув страну в войну, но и должен за это ответить.Хитрый Виталик попытался завуалировать угрозу, но получилось это у него плохо: по его словам, у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта "каждый политик ответит за свои успехи или неудачи".У Зеленского же, увы, никаких успехов нет. Зато неудач – воз и маленькая тележка: он терпит фиаско по всем фронтам, в том числе и внутри страны. Кличко особо подчеркнул, что Зеленский слишком много врал народу, и это убило его популярность и доверие к нему. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг" доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года, и уровень доверия Залужному достигает 82%, а Зеленскому – 72%.Точно такой же откровенный сигнал поступил и с Запада: в частности, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил: США решили, что настало время обвинить во всех неудачах свою марионетку -- президента Зеленского. Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о "плохих новостях" для президента Украины: "Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку – Зеленского.По мнению Филиппо, такая тактика не нова для "глубинного государства" США, но всегда так поступает с незадачливыми марионетками, которые им надоели, потому что не оправдали надежд "Сначала оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает", -- резюмировал француз.Зеленский действительно подвел своих кормильцев-кураторов. Что сейчас нужно США от Украины с режимом Зеленского. С одной стороны, Украина по-прежнему должна имитировать свое существование, как образец демократии на границе с "путинской диктатурой". А Зеленский что делает? Правильно: он фактически убил любые признаки или ростки демократии в стране. Уничтожил любую оппозицию и свободу слова, разрушил судебную систему и начал уничтожать местное самоуправление, а вершиной узурпации власти стало решение об отмене конституционно определенных парламентских и президентских выборов.Парламентские фракции и группы и Зеленский, как известно, дали друг другу политическую взятку: постановили, что будут править до конца войны и переизберутся только через полгода после ее окончания. То сами определили, что в условиях сокращения кормовой базы будут сидеть у корыта вечно. Ну, как вечно… Сколько продлится война, столько они и будут жировать.Вишенкой на торте из, извините, биоотходов тут стал запрет на выезд из страны экс-президента Петра Порошенко, которого обвинили в том, что он хочет поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а это, мол, представляет угрозу стране.На самом же деле Зеленский испугался двух вещей. Во-первых, того, что Порошенко внутри Украины поддержал Залужного. Во-вторых, что он имеет много связей среди американских демократов и собирался отправиться в США, чтобы согласовать отстранение Зеленского от власти.С другой стороны, Западу важно Россию выставить "агрессором, который не хочет мира" и не идет навстречу Киеву. США и Западу этот обман нужен для общения со странами Глобального Юга, который видит в них разжигателей войны, а не в России. И Зеленский уже спутал эти планы тем, что демонстративно отказался от предложений Запада идти на переговоры о мире или перемирии с Россией в рамках спецвоенной операции (СВО). США прекрасно понимают, что если СВО продлится в таком режиме, как сейчас, еще пару месяцев, то Украина для них превратится в "европейский Афганистан", откуда они вынуждены будут уносить ноги.США и весь Запада не могут сегодня обеспечить режим Зеленского всем необходимым для его победы, и им нужна передышка. Чтобы собраться с силами, перестроить ВПК, приструнить сомневающихся и отступников в ЕС и НАТО. Конкретно для США же конфликт в Украине должен перейти в разряд долгоиграющих или вечных гнойников-раздражителей на границе России и Евросоюза. Эдакий клапан, которым можно регулировать кровопускание России и Европе, отвлекая их от восстановления нормального сотрудничества. А также отвлекая силы и ресурсы от более тесных контактов России с Китаем, который США намереваются взорвать следующим и очень не хотят, чтобы Москва помогала Пекину.Это нормальная и привычная для США разводка, организация хаоса и противостояния всех против всех. А вот Зеленский, который понимает, что без войны он никто и зовут его "никак", вольно или невольно путает карты американцам. И даже не потому, что он хочет говорить о мире с Россией. Но еще и потому, что Россия вряд ли готова говорить с Зеленским. И о мире, и о чем-либо другом.Но о мире – в первую очередь. Мир или перемирие на условиях Запада России не нужны. От слова "совсем". Потому что России нужна гарантированная безопасность на украинском направлении. А вот для этого объективно нужно, чтобы Украина либо была внеблоковой и нейтральной страной в зоне влияния России, либо ее вообще не было, а появилась некая "украинская автономия" в составе России.Понятно, что для России так "переварить" Украину будет хлопотно и крайне затратно, но зато безопасность будут гарантирована. И война с территории Украины больше не будет угрожать. Да и победа России в СВО остудит многие горячие головы в Европе, типа Польши или "Трибалтийских Вымиратов" -- Латвии, Литвы и Эстонии, которые буквально из штанов выпрыгивают – так им хочет получить по сопатке от России.Третья причина, почему Зеленский разочаровал Запад и его решили "слить", -- это, конечно же, его настойчивые и тупые попытки переложить свои промахи и просчеты, свою ответственность за них на западных партнеров. Вместо благодарности Зеленский все громче и громче ноет о том, что "Запад обещал дать все", но "дал для победы слишком мало". И это нытье уже не только раздражает западных политиков, но и становится фактором внутренней политической борьбы не только в США. Поддержку или неподдержку Украины Зеленского уже используют, как дубинку, для выяснения политических отношений во многих странах.Сейчас многие утверждают, что у Зеленского еще есть шанс сохраниться у власти, если он покорно вернется в стойло и бедет выполнять все, что от него требует Запад: и выборы, и перемирие, и благодарное облизывание всех и вся. И это могло быть правдой только в том случае, если бы Россия согласилась сесть за стол переговоров с режимом Зеленского. Но это практически невозможно по указанным выше причинам – Зеленский недоговороспособен.Для переговоров о полной и безоговорочной капитуляции он, конечно, подойдет. И даже может подписать ее, отправляясь на скамью подсудимых за совершенные преступления. Но такой вариант не устраивает уже Запад.Значит, кураторы и кошельки будут "сливать Зелю". Как? – это другой вопрос. Хоть на выборах, которые продавят. Хоть переворотом военной хунты, которая возьмет власть, а потом объявит выборы и легитимируется демократично. Хоть созданием некого правительства (руководства) национального спасения, куда войдут все заинтересованные стороны. И в Украине, и их кураторы на Западе.Сейчас Зеленский переживает удивительное время в своей карьере. Сначала его десакрализируют: снимают ореол демократа и борца с мировым авторитаризмом. А потом начнут демонизировать – уже делают виноватым не только за провалы в СВО, но и за рост коррупции в стране, за экономический развал и за общую деградацию страны.Это, согласитесь, серьезные, как говорят в их кругах, "предъявы" тому, кто еще вчера был "светочем демократии" и привык к этому прибыльному реноме. Но ничто не вечно под луной – если Зеленский останется в живых после всех этих пертурбаций, ему придется привыкать к новым реалиям. Может быть, в тюрьме.А кто будет сменщиком? Это не так и важно. Хоть Залужный, ставленник США. Хоть Кличко, ставленник Германии. Хоть возвращенный на политическую арену путем отравления жены начальник военной разведки и ставленник британцев Кирилл Буданов. Хоть готовый за власть служить всем чертям экс-президент Порошенко. Хоть какая-то клоунская и потешная подставная и компромиссная фигура типа экс-советника Алексея Арестовича*, выступающего сегодня в роли главного "правдоруба", или вынутого из политического нафталина экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.Эти персонажи могут блокироваться, объединяться, бороться между собой, заранее делить шкуру поверженного клоуна, но для Зеленского главное то, что все они будут лично мстить ему за пережитые волнения и унижения. Это и обесценивает его стоимость даже ниже, чем ломаный грош.Но этим и закончится апгрейд украинской власти, который готовит сегодня Запад. Потому что не только у Зеленского сегодня безвыходное положение…* В РФ признан террористом

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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