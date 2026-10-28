https://ukraina.ru/20261028/rumyniya-obvinila-rossiyu-v-podgotovke-diversii-na-minomtnom-zavode-1084114976.html

Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе

Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе - 28.10.2026 Украина.ру

Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе

Румынская служба информации (SRI), выполняющая функции государственной безопасности и разведки, 27 октября распространила заявление о раскрытии диверсионной сети, якобы причастной к возгоранию на оружейном объекте и координируемой Москвой

2026-10-28T06:32

2026-10-28T06:32

2026-10-28T06:36

украина.ру

новости

румыния

ес

военная помощь украине

впк

вооружения

оружие

боеприпасы

миномет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016374_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8ceda90ea41786993c4a5c9d18f18f6b.jpg

Речь идёт о происшествии 14 сентября 2026 года — поджоге на оборонном заводе Carfil в Брашове, выпускающем боеприпасы и минометы. Это предприятие является филиалом государственной компании Romarm.Сообщается, что в рамках оперативных мероприятий Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало в Германии двух граждан Белоруссии. Ещё один обвиняемый в причастности к диверсии, гражданин Украины, обнаружен на территории Польши. Кроме того, следствие настаивает на участии в акции ряда других лиц — выходцев из бывших республик СССР, проживающих в странах Евросоюза.Помимо брашовского эпизода, румынская спецслужба заявляет о выявлении других попыток воздействия на объекты внутри страны. Прежде всего — на международные военные комплексы, а также инфраструктуру, задействованную в подготовке ВСУ.В Бухаресте утверждают, что инцидент является не разовым эпизодом, а вписывается в широкую кампанию диверсий на территории ЕС, которая якобы координируется из России."Никаких внятных доказательств причастности Кремля публике так и не представили, ограничившись публикацией фотографий случайных автомобилей, припаркованных возле военного объекта. Видимо на заводе банально распилили бюджет или разворовали боеприпасы, а теперь срочно понадобилась легенда про вездесущих русских диверсантов", — комментирует румынские обвинения телеграм-канал Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261017/1083722752.html

румыния

россия

украина

германия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, румыния, ес, военная помощь украине, впк, вооружения, оружие, боеприпасы, миномет, завод, диверсия, производство, русофобия, россия, украина, германия, всу, обвинения, мир без границ, сво