Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе - 28.10.2026 Украина.ру
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Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе
Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе - 28.10.2026 Украина.ру
Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе
Румынская служба информации (SRI), выполняющая функции государственной безопасности и разведки, 27 октября распространила заявление о раскрытии диверсионной сети, якобы причастной к возгоранию на оружейном объекте и координируемой Москвой
2026-10-28T06:32
2026-10-28T06:36
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Речь идёт о происшествии 14 сентября 2026 года — поджоге на оборонном заводе Carfil в Брашове, выпускающем боеприпасы и минометы. Это предприятие является филиалом государственной компании Romarm.Сообщается, что в рамках оперативных мероприятий Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало в Германии двух граждан Белоруссии. Ещё один обвиняемый в причастности к диверсии, гражданин Украины, обнаружен на территории Польши. Кроме того, следствие настаивает на участии в акции ряда других лиц — выходцев из бывших республик СССР, проживающих в странах Евросоюза.Помимо брашовского эпизода, румынская спецслужба заявляет о выявлении других попыток воздействия на объекты внутри страны. Прежде всего — на международные военные комплексы, а также инфраструктуру, задействованную в подготовке ВСУ.В Бухаресте утверждают, что инцидент является не разовым эпизодом, а вписывается в широкую кампанию диверсий на территории ЕС, которая якобы координируется из России."Никаких внятных доказательств причастности Кремля публике так и не представили, ограничившись публикацией фотографий случайных автомобилей, припаркованных возле военного объекта. Видимо на заводе банально распилили бюджет или разворовали боеприпасы, а теперь срочно понадобилась легенда про вездесущих русских диверсантов", — комментирует румынские обвинения телеграм-канал Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, румыния, ес, военная помощь украине, впк, вооружения, оружие, боеприпасы, миномет, завод, диверсия, производство, русофобия, россия, украина, германия, всу, обвинения, мир без границ, сво
Украина.ру, Новости, Румыния, ЕС, военная помощь Украине, ВПК, вооружения, оружие, боеприпасы, миномет, завод, диверсия, производство, Русофобия, Россия, Украина, Германия, ВСУ, обвинения, Мир без границ, СВО

Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе

06:32 28.10.2026 (обновлено: 06:36 28.10.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский миномётчик
Украинский миномётчик - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Румынская служба информации (SRI), выполняющая функции государственной безопасности и разведки, 27 октября распространила заявление о раскрытии диверсионной сети, якобы причастной к возгоранию на оружейном объекте и координируемой Москвой
Речь идёт о происшествии 14 сентября 2026 года — поджоге на оборонном заводе Carfil в Брашове, выпускающем боеприпасы и минометы. Это предприятие является филиалом государственной компании Romarm.
Сообщается, что в рамках оперативных мероприятий Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало в Германии двух граждан Белоруссии. Ещё один обвиняемый в причастности к диверсии, гражданин Украины, обнаружен на территории Польши. Кроме того, следствие настаивает на участии в акции ряда других лиц — выходцев из бывших республик СССР, проживающих в странах Евросоюза.
Помимо брашовского эпизода, румынская спецслужба заявляет о выявлении других попыток воздействия на объекты внутри страны. Прежде всего — на международные военные комплексы, а также инфраструктуру, задействованную в подготовке ВСУ.
В Бухаресте утверждают, что инцидент является не разовым эпизодом, а вписывается в широкую кампанию диверсий на территории ЕС, которая якобы координируется из России.
"Никаких внятных доказательств причастности Кремля публике так и не представили, ограничившись публикацией фотографий случайных автомобилей, припаркованных возле военного объекта. Видимо на заводе банально распилили бюджет или разворовали боеприпасы, а теперь срочно понадобилась легенда про вездесущих русских диверсантов", — комментирует румынские обвинения телеграм-канал Украина.ру.
Сергей Сигачев - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
17 октября, 06:40
Сергей Сигачёв: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с ЗападаОхота за локомотивами – это лишь одна из составляющих нашей победы на СВО. Невозможно нарушить логистику ВСУ за три месяца или за полгода. Нужна системная и долговременная работа по всем группам приоритетных целей во вражеском тылу.
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