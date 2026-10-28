Россия ответила на обвинения Румынии в диверсии и атаках на морские суда - 28.10.2026 Украина.ру
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Россия ответила на обвинения Румынии в диверсии и атаках на морские суда
Россия ответила на обвинения Румынии в диверсии и атаках на морские суда - 28.10.2026 Украина.ру
Россия ответила на обвинения Румынии в диверсии и атаках на морские суда
Посольство России в Бухаресте отвергло обвинения румынской стороны в якобы причастности Москвы к предполагаемой диверсии на предприятии ВПК в Брашове. Об этом говорится в заявлении, вечером 27 октября опубликованном в телеграм-канале дипмиссии
2026-10-28T07:17
2026-10-28T07:21
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Ранее заместитель министра иностранных дел Румынии Дан Некулэеску в соцсети X написал, что имеющиеся доказательства якобы подтверждают ответственность Москвы за произошедшее и сообщил о вызове в МИД российского посла Владимира Липаева "для выражения решительного протеста в связи с диверсией в Брашове"."Российский дипломат категорически отверг клеветнические инсинуации по этому поводу, подчеркнув, что Российская Федерация никогда не планировала, не координировала и не осуществляла диверсий ни на территории Румынии, ни на территории других иностранных государств", — говорится в заявлении посольства по итогам визита в МИД.Отмечается, что румынская сторона обвинила Россию в организации пожара, произошедшего 14 сентября 2026 года на одном из предприятий Брашова, не предъявив никаких доказательств.Липаев также назвал "проявлениями политического цинизма и лицемерия" попытки возложить на Россию ответственность за инциденты с судами в Чёрном море."Ни для кого не секрет, что единственным источником угроз безопасности судоходства в регионе является Украина и её сообщники, снабжающие её вооружением. Более того, киевский режим не только не отрицает своих преступлений, но и гордится ими", — подчёркивается в заявлении.Дипломаты напоминают, что с начала года ВСУ атаковали более 250 торговых судов, действовавших в интересах российских компаний, в результате чего погибли 28 моряков. При этом, ни одно из этих судов не перевозило военные грузы.Подробнее о ситуации вокруг происшествия в Брашове - в публикации Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина.ру, Россия, МИД, МИД РФ, посольство, посольство РФ, Москва, Румыния, Русофобия, военная помощь Украине, ВПК, оружие, производство, вооружения, диверсия, обвинения, международные отношения, Мир без границ, Европа

Россия ответила на обвинения Румынии в диверсии и атаках на морские суда

07:17 28.10.2026 (обновлено: 07:21 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Посольство России в Бухаресте отвергло обвинения румынской стороны в якобы причастности Москвы к предполагаемой диверсии на предприятии ВПК в Брашове. Об этом говорится в заявлении, вечером 27 октября опубликованном в телеграм-канале дипмиссии
Ранее заместитель министра иностранных дел Румынии Дан Некулэеску в соцсети X написал, что имеющиеся доказательства якобы подтверждают ответственность Москвы за произошедшее и сообщил о вызове в МИД российского посла Владимира Липаева "для выражения решительного протеста в связи с диверсией в Брашове".
"Российский дипломат категорически отверг клеветнические инсинуации по этому поводу, подчеркнув, что Российская Федерация никогда не планировала, не координировала и не осуществляла диверсий ни на территории Румынии, ни на территории других иностранных государств", — говорится в заявлении посольства по итогам визита в МИД.
Отмечается, что румынская сторона обвинила Россию в организации пожара, произошедшего 14 сентября 2026 года на одном из предприятий Брашова, не предъявив никаких доказательств.
Липаев также назвал "проявлениями политического цинизма и лицемерия" попытки возложить на Россию ответственность за инциденты с судами в Чёрном море.
"Ни для кого не секрет, что единственным источником угроз безопасности судоходства в регионе является Украина и её сообщники, снабжающие её вооружением. Более того, киевский режим не только не отрицает своих преступлений, но и гордится ими", — подчёркивается в заявлении.
Дипломаты напоминают, что с начала года ВСУ атаковали более 250 торговых судов, действовавших в интересах российских компаний, в результате чего погибли 28 моряков. При этом, ни одно из этих судов не перевозило военные грузы.
Подробнее о ситуации вокруг происшествия в Брашове - в публикации Румыния обвинила Россию в подготовке диверсии на миномётном заводе.
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