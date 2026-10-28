https://ukraina.ru/20261028/a-zelenskogo-budut-lechit-ukraintsy-v-shoke-ot-natsistskoy-initsiativy-yazykovogo-ombudsmena-1084109629.html

"А Зеленского будут лечить?!": украинцы в шоке от нацистской инициативы языкового омбудсмена

"А Зеленского будут лечить?!": украинцы в шоке от нацистской инициативы языкового омбудсмена - 28.10.2026 Украина.ру

"А Зеленского будут лечить?!": украинцы в шоке от нацистской инициативы языкового омбудсмена

Не успел утихнуть на Украине скандал по поводу языка эпитафий на кладбище Кропивницкого (старое название города – Кировоград), как языковой омбудсмен Елена Ивановская подбросила дровишек в языковый костёр. Она заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам

2026-10-28T06:06

2026-10-28T06:06

2026-10-28T06:06

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"Ко мне обращаются медицинские работники, которые говорят, что не готовы оказывать услуги русскоязычному пациенту. Ну, как говорится, здесь это уже вопрос морали. Но, опять же, очень хотелось бы напомнить об этом конкретном положении – о части третьей статьи 30.Поставщик услуг может оказывать услугу на другом языке только по собственному желанию, поскольку гражданин Украины не обязан знать никакой другой язык, кроме государственного", – высказалась бывшая фольклористка.При этом она упомянула, что озабоченные мовой медики – это, преимущественно, сотрудники "Скорой", которые должны оказывать неотложную первую помощь.Выходит, вместо того, чтобы спасать пациента с инсультом, инфарктом, черепно-мозговой травмой или ожогом, фельдшеры и медсёстры стоят и размышляют, достаточно ли владеет украинским языком пострадавший.А если пациент без сознания или он – Зеленский?Кстати, а как быть, если пациент находится без сознания? Необходимо привести его в чувство и заставить выговорить слово "паляниця" или "трускавка"? В общем, если житель Украины досконально не владеет государственным языком – ему хоть помирай. При этом медикам Ивановская предлагает руководствоваться не клятвой Гиппократа, и даже не нормой Конституции, гарантирующей всем гражданам Украины обязательную медпомощь, а "внутренней моралью".Ну а если посоветоваться с совестью у медиков не получается, то им языковой цензор рекомендует свериться с нормами языкового законодательства. А там написано, что "лицо, предоставляющее услуги" может оказывать услуги на другом языке, кроме украинского, только по своему желанию. То есть, если нет у врача желания помогать русскоязычному пациенту – пусть лечит себя сам или ищет более сговорчивого доктора. Например, платного."А как быть хроническим больным? Если русскоговорящий украинец имеет диагноз онкология или диабет – ему приказано умирать?""Отказ языково-принципиальных медиков лечить, например, больных с открытой формой туберкулёза или другой инфекционной болезнью, чем обернется? Очередной пандемией? Массовым заражением окружающих?""Кажется, пора возвращать Ульяну Супрун. Или просто пусть передаст свой титул "доктор Смерть" Ивановской и тем медикам, которые ей жалуются на больных, разговаривающих на русском языке""А если Зеленский заболеет, его тоже откажутся лечить? Недавно вся страна слышала, как он во время официального интервью американскому журналисту общался на русском. Или в этом случае свою языковую мораль врачи [попридержат]?".И это лишь малая часть возмущений украинцев в соцсетях."Новая расовая теория"Подключился к обсуждению и нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Он назвал рассуждения Ивановской позором для страны и расовой теорией, не имеющей ничего общего с защитой украинского языка и нормами Конституции.Политик упрекнул омбудсмена в разжигании гражданской розни и в прямой "помощи российской пропаганде". А как же тогда быть c языковыми патрулями Ивано-Франковска, мовными активистами вроде Ларисы Ницой или даже с администрацией львовских больниц? Они все тоже служат России и поддерживают цели СВО?Тема-то далеко не новая. Еще в 2023-м году на дверях львовских больниц и поликлиник появились объявления, призывающие в стенах медучреждения общаться исключительно на государственном языке. Администрация тогда тоже сослалась на статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".Правда, показное законопослушание испортила всего одна приписка внизу объявления: "Если на русском – то с переводчиком". Примечательно, что отказ радикальных львовян оказывать медпомощь гражданам, которые разговаривают на русском языке, совпал с наплывом в западные регионы страны переселенцев с востока Украины. Людей, бежавших от ужасов войны в "єдиній країні" встретили не только ростом цен на арендуемое жилье, но и пренебрежительным отказом обслуживать чужаков в больницах, аптеках, магазинах.Журналист и историк Мирослава Бердник рассказала, что сталкивалась с подобным отношением медиков задолго до войны, но уже после Евромайдана. В Киеве дочь известного украинского писателя-фантаста Олеся Бердника врач направил к рентгенологу, а та стала изгаляться над пациенткой вместо того, чтобы просто делать свою работу."Она начала требовать, чтобы я с ней перешла на украинский. Я демонстративно начала говорить с ней на рафинированном литературном языке. И тут она... сразу перешла на русский. Состязаться в языке она со мной, естественно, не могла. Ей просто нужно было над кем-то показать свою власть", – вспоминает Мирослава.НЕевропейские ценностиЗадача современных языковых палачей точно такая же: унизить русскоговорящих украинцев, лишить их конституционных прав, принудить коверкать родной язык под угрозой смерти. Да-да, ведь неоказание медпомощи может привести к летальному исходу.Вот этим и шантажируют защитники мовы тех, кого считают "вторым сортом". Ещё более отвратительно то, что и омбудсмен Ивановская, и анонимные медики, которые не желают лечить граждан, говорящих "на языке врага", ссылаются на некие европейские нормы. Ведь Украина на Майдане скакала именно за ценности и правила ЕС.Вынуждены разочаровать языковых надзирателей: согласно европейской практике, при предоставлении экстренных и базовых услуг государства – медицина, пожарные, спасатели, – коммуникация должна осуществляться максимально оперативно и на понятном для пострадавшего языке.Никакой "державной французской" или "державной испанской" мовы не предусмотрено в таких случаях: сотрудникам экстренных служб предписано общаться на понятном для жертвы языке, а не донимать придавленного бетонной плитой или обожжённого человека языковыми инверсиями. Так спасатели, пожарные и врачи поступают во всём мире.Не говоря уже о том, что русский язык на Украине – родной язык миллионов граждан, а право говорить на нём закреплено 10-й статьей Конституции."Это и есть нацизм"Но омбудсмен Ивановская, как и "гарант" Зеленский, откровенно игнорируют нормы Основного закона. Недаром же уполномоченная по защите мовы ссылается на статьи языкового закона, которые не имеют высшей юридической силы, но зато удобны для политических и общественных манипуляций.К слову, в упомянутой Ивановской норме закона речь идёт о том, что по-украински обязан говорить тот, кто предоставляет услугу, а не клиент. Но главное то, что деятельность медицинских работников на Украине регламентируется совсем другими законами, по которым они не имеют права отказать в помощи пациенту.Отказ в помощи грозит медику уголовной ответственностью по статье 139 УК: до 3 лет ограничения свободы и запрета на медицинскую деятельность, либо до 5 лет лишения свободы - в случае, если неоказание помощи повлекло за собой смерть. Те же, кто жаловался, видимо, не в курсе этих норм. Или просто уверены, что ничего им не будет – если на суде рассказать, что русскоговорящий пациент был "агентом Кремля" и провоцировал фельдшера из Львовской или Волынской области разговорами о доступности советской медицины, например.Так что, все громкие заявления от депутатов-псевдозащитников русского населения на Украине – не больше, чем предвыборный трюк и игра в партию мира. Чиновника, допустившего оправдание расовых теорий нацистов и провоцирующих раскол в стране, вполне себе может снять Верховная Рада. Так что мешает тому же Бужанскому зарегистрировать соответствующее постановление в парламенте и добиться отставки Елены Ивановской?Вместо этого он продолжает разоблачать её глупость и пиариться на теме защиты русскоязычных. И чем дольше украинцы наблюдают эти языковые спектакли, тем чаще им приходится признавать справедливость обвинений Украины в геноциде собственных граждан и в превращении бывшей УССР в неонацистское государство.Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова языкового омбудсмена, чётко сказала: "это и есть нацизм".

https://ukraina.ru/20261021/voyna-s-mogilami-na-ukraine-vozmutilis-nadgrobiyami-boytsov-vsu-na-russkom-yazyke-1083976593.html

https://ukraina.ru/20260911/meditsine-pridt-konets-na-ukraine-khotyat-sokratit-kolichestvo-vrachey-1083135658.html

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Елена Кирюшкина

украина, россия, эксклюзив, кропивницкий, владимир зеленский, максим бужанский, лариса ницой, слуга народа, ес, верховная рада