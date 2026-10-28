https://ukraina.ru/20261028/podorvat-imidzh-trampa-anpilogov-o-tom-zachem-ukraine-sryv-peremiriya-v-aleshkakh-1084110922.html

"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках

"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках - 28.10.2026 Украина.ру

"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках

Уверенности в том, что гуманитарная операция в Алешках пройдёт без провокаций, нет: в Херсон под прикрытием застройки переброшено около двух расчётных бригад ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-10-28T05:30

2026-10-28T05:30

2026-10-28T05:30

новости

киев

алешки

сша

дональд трамп

алексей анпилогов

владимир зеленский

украина.ру

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084109510_0:145:1255:850_1920x0_80_0_0_3b00f281dc6aba9efefc402297588a6c.png

В районе Алешек в Херсонской области введён режим тишины для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Гуманитарная операция проходит при посредничестве Мелании Трамп и включает несколько этапов: разминирование маршрутов, доставку продуктов и медикаментов, а затем вывоз всех желающих.Отвечая на вопрос о риске провокаций со стороны киевского режима, эксперт объяснил, кому и зачем может быть выгоден срыв локального перемирия."Формально инициатива по поводу этого перемирия исходит от США: от Мелании Трамп и ее супруга", — заявил Анпилогов.По его словам, за последние две недели обозначилась огромная разница в позициях Киева и Вашингтона. "Мы за последние две недели наблюдали огромную разницу в позициях Зеленского и Трампа", — отметил эксперт.Риск, по его словам, в том, что Украина устроит не такую провокацию, как в Крынках, а конкретную — чтобы показать недееспособность Трампа как миротворца."А если киевский режим начнет обстрелы и удары дронами, представив это как действие российской стороны, это негативно скажется на имидже Трампа. Его враги внутри США попытаются этим воспользоваться", — пояснил Анпилогов.Эксперт не исключает, что Киев решится на крайний сценарий: "Не знаю, решится ли Украина устроить в Алешках вторую Бучу". По его словам, за ходом эвакуации нужно следить пристально — "если все пройдет без эксцессов, то это хорошо".Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.

киев

алешки

сша

херсон

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, алешки, сша, дональд трамп, алексей анпилогов, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, война, война на украине, дзен, украина.ру дзен, херсон, херсонская область