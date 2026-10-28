"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках - 28.10.2026 Украина.ру
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"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках
"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках - 28.10.2026 Украина.ру
"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках
Уверенности в том, что гуманитарная операция в Алешках пройдёт без провокаций, нет: в Херсон под прикрытием застройки переброшено около двух расчётных бригад ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-28T05:30
2026-10-28T05:30
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В районе Алешек в Херсонской области введён режим тишины для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Гуманитарная операция проходит при посредничестве Мелании Трамп и включает несколько этапов: разминирование маршрутов, доставку продуктов и медикаментов, а затем вывоз всех желающих.Отвечая на вопрос о риске провокаций со стороны киевского режима, эксперт объяснил, кому и зачем может быть выгоден срыв локального перемирия."Формально инициатива по поводу этого перемирия исходит от США: от Мелании Трамп и ее супруга", — заявил Анпилогов.По его словам, за последние две недели обозначилась огромная разница в позициях Киева и Вашингтона. "Мы за последние две недели наблюдали огромную разницу в позициях Зеленского и Трампа", — отметил эксперт.Риск, по его словам, в том, что Украина устроит не такую провокацию, как в Крынках, а конкретную — чтобы показать недееспособность Трампа как миротворца."А если киевский режим начнет обстрелы и удары дронами, представив это как действие российской стороны, это негативно скажется на имидже Трампа. Его враги внутри США попытаются этим воспользоваться", — пояснил Анпилогов.Эксперт не исключает, что Киев решится на крайний сценарий: "Не знаю, решится ли Украина устроить в Алешках вторую Бучу". По его словам, за ходом эвакуации нужно следить пристально — "если все пройдет без эксцессов, то это хорошо".Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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"Подорвать имидж Трампа": Анпилогов о том, зачем Украине срыв перемирия в Алешках

05:30 28.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Уверенности в том, что гуманитарная операция в Алешках пройдёт без провокаций, нет: в Херсон под прикрытием застройки переброшено около двух расчётных бригад ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
В районе Алешек в Херсонской области введён режим тишины для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Гуманитарная операция проходит при посредничестве Мелании Трамп и включает несколько этапов: разминирование маршрутов, доставку продуктов и медикаментов, а затем вывоз всех желающих.
Отвечая на вопрос о риске провокаций со стороны киевского режима, эксперт объяснил, кому и зачем может быть выгоден срыв локального перемирия.
"Формально инициатива по поводу этого перемирия исходит от США: от Мелании Трамп и ее супруга", — заявил Анпилогов.
По его словам, за последние две недели обозначилась огромная разница в позициях Киева и Вашингтона. "Мы за последние две недели наблюдали огромную разницу в позициях Зеленского и Трампа", — отметил эксперт.
Риск, по его словам, в том, что Украина устроит не такую провокацию, как в Крынках, а конкретную — чтобы показать недееспособность Трампа как миротворца.
"А если киевский режим начнет обстрелы и удары дронами, представив это как действие российской стороны, это негативно скажется на имидже Трампа. Его враги внутри США попытаются этим воспользоваться", — пояснил Анпилогов.
Эксперт не исключает, что Киев решится на крайний сценарий: "Не знаю, решится ли Украина устроить в Алешках вторую Бучу". По его словам, за ходом эвакуации нужно следить пристально — "если все пройдет без эксцессов, то это хорошо".
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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