https://ukraina.ru/20261028/ochen-napominaet-krynki-anpilogov-rasskazal-chto-kiev-mozhet-ustroit-v-alshkakh-1084110223.html

"Очень напоминает Крынки": Анпилогов рассказал, что Киев может устроить в Алёшках

"Очень напоминает Крынки": Анпилогов рассказал, что Киев может устроить в Алёшках - 28.10.2026 Украина.ру

"Очень напоминает Крынки": Анпилогов рассказал, что Киев может устроить в Алёшках

Уверенности в том, что гуманитарная операция в Алешках пройдёт без провокаций, нет: в Херсон под прикрытием застройки было переброшено около двух расчётных бригад ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-10-28T06:20

2026-10-28T06:20

2026-10-28T06:20

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В Алешках Херсонской области с 04:00 мск 27 октября вступил в силу режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции. Российские военные обеспечивают доставку лекарств и продуктов, а также эвакуацию всех желающих покинуть город из зоны обстрела. Договорённость о локальном перемирии была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.На вопрос, есть ли уверенность, что гуманитарная операция в Алешках пройдёт без эксцессов и провокаций со стороны Киева, эксперт ответил прямо: такой уверенности нет.По словам Анпилогова, уверенности в том, что операция пройдёт без провокаций, нет. "Уверенности в этом нет", — заявил он.Эксперт отметил, что эвакуация пойдёт в двух направлениях — и в Россию, и на Украину, а Антоновский мост разрушен, поэтому на украинскую сторону людей можно вывезти только на небольших лодках."Наша разведка сообщает, что киевский режим сконцентрировал огромное количество плавсредств, которое абсолютно избыточно для эвакуации даже нескольких сотен людей из Алешек", — подчеркнул он.Кроме того, по его словам, в Херсон под прикрытием городской застройки переброшено около двух расчётных бригад."Все это очень напоминает историю с Крынками, когда украинцы тоже высадили две бригады морской пехоты, которые несколько месяцев удерживали там плацдарм с пиар-целями, рассказывая о том, что "это этап большого наступления на Крым", — продолжил Анпилогов."В Алешках можно сделать то же самое, использовав Херсон в качестве прикрытия. В городской застройке можно разместить станции РЭБ и операторов БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.

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