https://ukraina.ru/20261028/uroki-proshlogo-gora-shayenn-i-drugie--osobennosti-amerikanskogo-bunkerostroeniya-1084095973.html

Уроки прошлого: гора Шайенн и другие – особенности американского бункеростроения

Уроки прошлого: гора Шайенн и другие – особенности американского бункеростроения - 28.10.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: гора Шайенн и другие – особенности американского бункеростроения

История создания и эксплуатации крупнейших военно-правительственных бункеров в США – комплекса Командования NORAD* в горе Шайенн, Центра по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций "Маунт-Уэзер" и Горного комплекса "Рэйвен Рок" наглядно показывает, что бункеризация к "закапыванию в землю" не сводится и требует инженерного расчёта

2026-10-28T07:59

2026-10-28T07:59

2026-10-28T07:59

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Подземная азбукаЧитатель, возможно, удивится, но главное для любого подземелья – это вентиляция и водоотлив.Начнём со второго: сколько ни герметизируй конструкцию – вода обязательно найдёт полость, расположенную ниже поверхности, а если эта полость окажется ещё и ниже водоносных слоёв – тем более. Чтобы удалить поступающую воду из шахт, заводских коммуникаций и тоннелей метрополитена устанавливают мощные дренажные насосы, а в канализационной системе предусматривают станции перекачки стоков.С подземной атмосферой всё на порядок сложнее: её газовый состав может очень сильно отличаться от привычного нам, а основную угрозу здесь составляют углекислый газ, метан, радон и водяной пар. Первый тяжелее воздуха, а поэтому ищет места где пониже. Отравления им при плохой вентиляции – не такая уж редкость**. Взрывоопасный и горючий метан – спутник большинства горных пород, но в нашем случае этот газ имеет биогенное происхождение и образовывается в результате разложения органических остатков. Радон – продукт радиоактивного распада содержащегося в минералах урана, при высоких концентрациях и длительном вдыхании канцерогенен. Осаждение водяного пара вызывает коррозию металлов, нарушает работу электроприборов, а также способствует размножению плесени и прочих вредоносных микробов. Поэтому загрязнённый воздух откачивают специальными вентиляторами.Но всё это хорошо пока на дворе мирное время, а подстанция выдаёт положенные киловатты на вентиляторы и насосы. Куда хуже если наступает особый период: подстанция превращается в мишень и вся надежда лишь на резервный генератор. Впрочем, ресурса метрополитенов и подвальных убежищ, включая такие стратегически важные, как расположенные под Белым Домом, Пентагоном и курортным отелем "Гринбрайер" (рассекреченный пункт эвакуации американского правительства), как раз хватает на то, чтобы переждать атаку, когда подлётное время уже не позволяет провести более серьёзную эвакуацию. Сооружение, призванное по-настоящему защитить систему управления, должно иметь особую конструкцию: дренаж и вентиляция в нём не могут зависеть от энергоснабжения, а для большей надёжности сверху его лучше прикрыть монолитным скальным массивом.Техническое решение подскажет нам обычная школьная геометрия. Представим себе тетраэдр, в центроид которого проведены отрезки. Теперь впишем фигуру в скальный массив: в центроиде, или рядом с ним, разместим бункер для чего из верхней вершины к нему пробьём вертикальный ствол, а из находящихся на подошве – две сходящихся штольни с уклоном вверх.Из такой конструкции поступающая вода и канализационные стоки начнут уходить самотёком, а проветриваться она будет за счёт естественной тяги, вызванной разницей атмосферного давления у подножия и наверху. Это совершенно не исключает механизации дренажных и вентиляционных систем, но теперь их отказ перестаёт быть критичным. Именно такая схема легла в основу возведения запасных командных пунктов под горными массивами Шайенн, Маунт-Уэзер и Рэйвен Рок.Военная тайна ПолишинеляНаиболее известен комплекс NORAD в горе Шайенн возле города Колорадо-Спрингс. Существование этого запасного пункта управления правительством США никогда не скрывалось, в сети достаточно много фотографий и схем объекта, в нём голливудские киностудии с разрешения военного начальства снимали художественные фильмы, и более того – в бункер регулярно водят экскурсии: не ручаюсь насчёт иностранцев, но сейчас любому американскому гражданину таковая вполне доступна по предварительной записи. Понятно, что простому смертному покажут далеко не самые секретные отсеки, но изначальное отсутствие завесы тайны служило целям пропаганды.Работы по строительству бункера производились в 1959-66 годах, когда в СССР на вооружение была принята самая мощная в мире на тот момент МБР Р-7, способная поразить любую точку на территории США, на Новоземельском полигоне испытали Царь-бомбу, а под проектировавшиеся заряды ещё большей силы разрабатывалась МБР УР-500, более известная в конверсионном варианте космического носителя "Протон". При помощи строительства Белый Дом и Пентагон внушали гражданам мысль о неуязвимости системы управления противовоздушным и противоракетным сегментами обороны.Само по себе сооружение циклопическое: при его возведении из недр извлекли 453 тысячи кубометров гранита, что в пять с половиной раз меньше пирамиды Хеопса и равняется кубу с ребром почти 77 метров. Это немногим менее полутора миллионов тонн, и на перевозку такой массы потребуется около трёхсот полновесных железнодорожных составов. Понятно что здесь самым острым оказывается вопрос утилизации всего этого добра: в окрестностях Колорадо-Спрингс пришлось развернуть целый индустриальный парк по выпуску стройматериалов.В процессе возведения выяснилось, что под предполагаемым местом размещения командного пункта находится геологический разлом, поэтому основную часть бункера пришлось сместить в сторону из-за чего тоннель к северному порталу стал короче, а к южному – длиннее. В горных выработках разместили полтора десятка трёхэтажных металлических зданий, не касающихся скальных сводов и установленных на пружины: это сделали с целью защиты от сейсмической волны при наземном ядерном взрыве. В случае атаки именно эта часть герметизировалась путём создания избыточного давления: сами тоннели, а также отсеки с дизельной электростанцией и фильтровентиляционной установкой защищаются массивными противоударными воротами, кремальерами и изгибами подземных ходов лишь от взрывной волны, но не от радиационного и химического заражения. Автономность комплекса по провианту – самому критическому параметру, связанному с нахождением людей, составляла один месяц, вода поступала в резервуары из артезианской скважины.Особый вопрос – несение службы: в годы "Холодной войны" комплекс обслуживался длившимися по нескольку суток сменными вахтами. Пришлось немало позаботиться о психике находившихся на боевом дежурстве, хотя его несли специально отобранные и подготовленные люди: к их услугам имелись тренажёрные залы, сауна, парикмахерский салон, а также медицинский центр с актуальными для американских реалий бесплатными стоматологическими кабинетами. Позднее во всех удобных местах установили телевизионные экраны: на досуге человек получал информацию из внешнего мира в режиме реального времени и это позволяло удерживать организм от смены биоритмов.После распада СССР режим дежурств в комплексе NORAD был ослаблен, а с 2006 по 2015 год бункер находился в режиме "горячей консервации": поддерживалась работоспособность всех систем, но люди работали в командном пункте на поверхности. Сейчас оба центра управления работают по схеме взаимного дублирования: в мирное время полномасштабное расходование ресурса, рассчитанного на критический момент – дорогое во всех отношениях удовольствие.Что скрывают недра АппалачейО других резервных командных пунктах – горном комплексе "Рэйвен Рок" и Центре по координации "Маунт-Уэзер" – информации намного меньше. Оба объекта с прилегающими территориями полностью закрыты для посторонних, хотя фотографирование КПП и антенных сооружений не запрещается.В сети чаще всего попадаются рассекреченные Пентагоном примерные схемы устройства бункера "Рэйвен Рок", находящегося в пенсильванских Аппалачах (точнее в отрогах горы Джекс бокового хребта Блу-Ридж), в полутора сотнях километрах от Вашингтона и Балтимора и по соседству с загородной резиденцией президента США Кэмп-Дэвид.Строительство началось в январе 1951 года, завершилось три с половиной года спустя, обошлось в $ 35 млн в ценах того времени и сопровождалось множеством скандалов: местность курортная, поэтому владельцы реквизируемых участков проявляли недовольство суммой выплат от государства, а туристы и жители соседних поселений окрестили объект "Ямой Трумэна". Официальное название "Рэйвен Рок" командный пункт получил в процессе строительства, изначально – в качестве кодового названия. Бункер строился в интересах военного ведомства и достоверно известен факт его использования по прямому назначению 11 сентября 2001 года – согласно мобилизационным планам по сохранению руководства страны туда был направлен вице-президент США Дик Чейни.Конструкция представляет собой две сходящиеся штольни, соединённые между собой изогнутым квершлагом. К одной из штолен примыкают выработки в которых размещён благоустроенный командный пункт, резервная дизельная электростанция, а также резервуары с водой и топливом.В тех же Аппалачах в полусотне километров к югу, но уже на территории штата Вирджиния, расположен принадлежащий Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координационный центр "Маунт Уэзер", получивший своё название в честь некогда находившейся в тех краях метеостанции.Его строительство началось в 1959 году на территории военного полигона и держалось в строжайшей тайне. Факт существования объекта рассекретили 1 декабря 1974 года, когда потребовались работы по ликвидации последствий катастрофы рейса 514, заходившего в сложных метеоусловиях на посадку в расположенный в полусотне километров к юго-востоку Вашингтонский аэропорт имени Дж. Даллеса. Подробности конструкции подземной части комплекса не разглашаются и сейчас, хотя, судя по спутниковым снимкам, она во многом напоминает два предыдущих сооружения.* The North American Aerospace Defense Command – Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.** Строго говоря термин "отравление" тут некорректен – СО2 не токсичен, он просто вытесняет обычный воздух с высоким содержанием кислорода. – Ред.

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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