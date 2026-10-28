https://ukraina.ru/20261028/dmitriy-abzalov-esli-evropeytsy-i-zelenskiy-zakhotyat-peresidet-trampa-to-poluchat-esche-bolshie-1084084348.html

Дмитрий Абзалов: Если европейцы и Зеленский захотят "пересидеть" Трампа, то получат еще большие проблемы

Дмитрий Абзалов: Если европейцы и Зеленский захотят "пересидеть" Трампа, то получат еще большие проблемы - 28.10.2026 Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Если европейцы и Зеленский захотят "пересидеть" Трампа, то получат еще большие проблемы

Вопрос конфликта уже не решается на поле боя. Он будет решаться на переговорах, на избирательных участках в США, в Ормузском проливе, на сырьевых биржах. Самая сильная часть этого процесса — это экономика и выборы. Трамп активизировался по экономическим инициативам этого процесса.

2026-10-28T06:30

2026-10-28T06:30

2026-10-28T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, экономист, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.Президент России Владимир Путин может провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил Дмитрий Песков. Обсуждение может затронуть вопросы украинского урегулирования, денуклеаризации и другие темы международной безопасности. При этом возможность визита российского лидера на декабрьский саммит в Майами G20 будет зависеть от результатов саммита АТЭС в Китае в ноябре.- Дмитрий Габитович, как на формат встречи в Китае повлияют итоги промежуточных выборов в США 3 ноября?- Базовый сценарий состоит в том, что с 5 по 12 ноября пройдет трехстороняя встреча вероятнее всего в Швейцарии, а не в Абу-Даби, где технические группы будут обсуждать переговорные треки. Встреча в формате АТЭС станет прелюдией перед саммитом G20 во Флориде в середине декабря. Во время визита Уиткоффа одним из важных факторов, который стимулировал начало переговоров, стало предложение по снятию санкций с дизеля, калия, газа, нефти.Промежуточные выборы могут повлиять на степень хромоногости Трампа. Он может проиграть Сенат и палату представителей, но, как показывает практика, Трампа есть инструменты давления, по направлениям, которые ему интересны. Он может добиваться решения своих задач.К примеру, восстановлена работа Starshield, военной части Starlink, в обмен на обещание на наносить удары по НПЗ. И последнюю неделю российские НПЗ атакам не подвергались. То есть какие-то договоренности уже действуют.Каким функционалом будет обладать Трамп, чтобы успеть выполнить свои задачи до января, когда к работе приступит новый Конгресс, вопрос открытый, но он очень на это настроен.Второй фактор — это позиция Европы, потому что она обеспечивает финансирование Украины. Те 90 млрд беспроцентного кредита и еще 70 млрд на оборону, которые попросил Зеленский необходимо изыскать в Европе. Представители Европы будут присутствовать на саммитах АТЭС и G20. Европа здесь является важнейшим игроком.Кроме того, идут большие избирательные циклы в Сербии, Болгарии, Бразилии. Грядут в выборы в Большой четверке: Франции, Италии, Испании, Польше. С одной стороны, европейцы могут попытаться пересидеть Трампа до января, торпедируя его инициативы, но это потребует дополнительных профинансированных возможностей. Плюс ко всему президентская власть в США построена таким образом, что президент может очень сильно усложнять жизнь, даже когда находится под давлением.Непонятно, на кого будет работать время, потому что, например, во Франции президентом с вероятностью 65% становится Ле Пен. При нынешних раскладах на фоне протестов она выходит во второй тур с Меланшоном, где раскатает его в одну калитку. Она выигрывает и у умеренных правых. Ле Пен уже пообещала сделать Францию "нацией мира". То есть если сильно "пересидеть" Трампа, можно еще и получить другого президента Франции.В Италии также усиливаются крайне правые, возможен их приход к власти в Польше на фоне сложной экономической ситуации. Все действующие правительства сейчас находятся под ударом. Пока президент сохранил свои позиции только в Бразилии. Таким образом велика вероятность протестной активности на фоне высоких цен на энергоносители: свыше 1100 долларов за тысячу кубометров газа и больше 116 долларов за баррель нефти Brent.И это еще Трамп не возобновлял удары по Ирану, а это, скорее всего, произойдет после промежуточных выборов. Поэтому многие игроки, которые придут к власти в результате выборов, будут настаивать на сокращении финансирования Украины и снижении цен на энергоносители. Так что обе стороны могут потерять окно возможностей, как после 1 января, когда начнет работу обновленный Конгресс США, так и после президентских выборов во Франции. В связи с этим возможна активизация переговоров.Тем более что Трамп уже принял решение снимать санкции без урегулирования на Украине, но последовательно. То есть инструмент давления будет постепенно отваливаться. Следует учесть, что Трамп собирается, видимо, бить по критической инфраструктуре Ирана. Это означает, что и Иран будет наносить удары по критической инфраструктуре, связанной с СПГ, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.Принимая во внимание высокие цены на энергоносители из-за ближневосточного конфликта, считается, что как тайминги встреч АТЭС и G20 являются базовыми для переговорных треков. АТЭС — это важнейшее мероприятие, потому что станет прелюдией к встрече во Флориде в формате G20. Если стороны не растеряют свой аппаратный вес и проблемы в Ормузском проливе не прекратятся, то они с готовыми картами определятся с тем, что нужно будет делать до конца года. Это будет важнейшим мероприятием для дальнейшего урегулирования. В противном случае нас ждет затяжной конфликт с общемировым страданием в области энергетики и других ресурсов (зерновых, алюминия).При этом АТЭС будет международным мероприятием после промежуточных выборов, обострения на Ближнем Востоке и с участием трех основных игроков в одной комнате. Именно АТЭС станет определяющим форматом с точки зрения переговорного трека и динамики конфликтов в ближайшие месяцы.- Опальный олигарх Коломойский* в зале суда заявил о том, что прекращение войны будет означать коллапс остатков экономической системы Украины из-за остановки финансирования киевского режима, который получает деньги для ведения войны с Россией. Это его личное мнение или он выражает точку зрения некоторых политических кругов на Украине?- Коломойский пытается договориться и маневрирует в сложившейся ситуации. Я бы сказал, что проблемы с финансированием есть у всех участников. Экономика стран G20 серьезно эррозирует, наблюдается резкий рост инфляции. Экономика не переваривает стрессовые цены на энергоносители. И это еще зима не началась.Крайне левые и крайне правые во Франции выступают против финансирования Украины. На фоне сложной ситуации Европа будет пытаться поддержать украинскую сторону. Две трети из 70 миллиардов для Украины она, может быть, и найдет.Хотя в связи с избирательным циклом это будет очень сложно сделать. При этом реципиентами европейского бюджета являются Италия, Испания и Польша. Это сельскохозяйственные регионы, которые получают субсидии. Во Франции идут массовые протесты на фоне обсуждения бюджета. Вряд ли европейским странам во время электорального цикла удастся много перенаправлять на внешний периметр.Трамп как раз выбрал такое время, чтобы устраивать давление. Поэтому Европе надо будет делать серьезный выбор.Кроме того, Китай и США усиливают конфронтацию между собой. И Пекин, и Вашингтон будут заинтересованы в том, чтобы перетащить Россию на свою сторону. Для Китая это доступ к энергоносителям. Он уже испытывает проблемы из-за конфликта на Ближнем Востоке, поэтому скупает нефть сорта UralsАмериканцы заинтересованы в том, чтобы возвращать другие страны в долларовую зону. Идет большая борьба и открывается окно возможностей. Что касается Европы, то в этом году она финансовые вопросы закроет, но электоральный цикл усложнит выделение дополнительного финансирования в больших объемах.- Как отразится на итогах саммита в Китае ситуация на линии боевого соприкосновения?- Продвижение идет очень медленно на фоне начавшейся распутицы и активности беспилотников. Охват Славянско-Краматорской агломерации с севера затормозило наступление ВСУ на Лиманском направлении. Поэтому наступление будет идти с юга от Доброполья.Из-за эффекта Эль-Ниньо температура будет падать быстро, но земля замерзнет поздно. То есть чтобы использовать технику, потребуется отрицательный температурный режим, который продержится дней десять.Произойдет это скорее всего, во второй половине ноября. Маловероятно, что за это время к саммиту в Майами удастся взять Краматорск, Славянск или Дружковку. Российская сторона готовит полноценную кампанию на зиму. Все будет решаться путем нанесения максимального урона по объектам инфраструктуры.Стороны попытаются к первому переговорному этапу в Швейцарии, ко второму - на саммите АТЭС и к третьему – в Майами максимально укрепить свои позиции, нанеся максимальный урон оппонентам.Учитывая, что обсуждается swap территорий, российская сторона попытается продвигаться в тех сегментах, где меньше оборонительный потенциал в сумской и Харьковской области. До полноценных холодов фронтальных прорывов в ближайшее время.Вопрос конфликта уже не решается на поле боя. Он будет решаться на переговорах, на избирательных участках в США, в Ормузском проливе, на сырьевых биржах. Самая сильная часть этого процесса — это экономика и выборы. Трамп активизировался по экономическим инициативам этого процесса. Если бы не было конфликта с Ираном, электоральных циклов, Трамп пытался бы давить на российские энергоносители через санкционное воздействие. Возрождение Анкориджа связано с экономикой и международной ситуацией. Что касается продвижения на поле боя, это, конечно, аргумент, но для Трампа и всего остального мира он не на первом месте.*признан террористом в РФ

https://ukraina.ru/20261027/energeticheskie-voyny-ssha-davyat-na-es-i-katar-i-pytayutsya-dogovoritsya-s-rossiey-1084091178.html

https://ukraina.ru/20261026/diplomat-ananev-poka-zelenskiy-plachet-radi-zapadnykh-deneg-netanyakhu-absurdno-opravdyvaet-pomosch-1084056981.html

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Денис Рудометов

интервью, европа, франция, украина, дональд трамп, игорь коломойский, дмитрий абзалов, атэс, нпз, сенат, brent, стив уиткофф