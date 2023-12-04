https://ukraina.ru/20231204/1051702461.html

Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке

Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке - 04.12.2023 Украина.ру

Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке

Армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску. Слякоть и распутица не приведут к остановке активных боевых действий в зоне спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-12-04T04:15

2023-12-04T04:15

2023-12-04T04:15

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Слякоть и распутица вперемешку с морозами не приведет к остановке активных боевых действий в зоне СВО. Опыт конфликта на Северном Кавказе и Великой Отечественной войны показал, что погода здесь не имеет решающего значения, рассказал обозреватель.В любую погоду можно осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Поэтому армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску, добавил он.Чтобы отсечь всю донбасскую группировку ВСУ, российские подразделения могут отрезать Харьков в районе Богодухова в сторону Полтавы. С освобождением Авдеевки ВС РФ тоже откроется путь в нескольких направлениях, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231203/1051698094.html

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новости, украина, россия, геннадий алехин, всу, вс рф, авдеевка, купянск, зима, харьковская область, наступление