Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке
Армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску. Слякоть и распутица не приведут к остановке активных боевых действий в зоне спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Слякоть и распутица вперемешку с морозами не приведет к остановке активных боевых действий в зоне СВО. Опыт конфликта на Северном Кавказе и Великой Отечественной войны показал, что погода здесь не имеет решающего значения, рассказал обозреватель.
В любую погоду можно осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Поэтому армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску, добавил он.
"Что такое "время Ч"? Это когда последний сапог солдата покидает окоп и начинается наступление.<...> Пришла зима. Листва опала. Если в этих условиях танковая колонна пойдет в прорыв, ее уничтожат операторы БПЛА уже на ближних подступах. Поэтому обстановка в зоне СВО напоминает броуновское движение пчелиных роев", - указал Алёхин.
Чтобы отсечь всю донбасскую группировку ВСУ, российские подразделения могут отрезать Харьков в районе Богодухова в сторону Полтавы. С освобождением Авдеевки ВС РФ тоже откроется путь в нескольких направлениях, заключил собеседник издания.
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