Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке - 04.12.2023 Украина.ру
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Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке
Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке - 04.12.2023 Украина.ру
Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке
Армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску. Слякоть и распутица не приведут к остановке активных боевых действий в зоне спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-12-04T04:15
2023-12-04T04:15
новости
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Слякоть и распутица вперемешку с морозами не приведет к остановке активных боевых действий в зоне СВО. Опыт конфликта на Северном Кавказе и Великой Отечественной войны показал, что погода здесь не имеет решающего значения, рассказал обозреватель.В любую погоду можно осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Поэтому армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску, добавил он.Чтобы отсечь всю донбасскую группировку ВСУ, российские подразделения могут отрезать Харьков в районе Богодухова в сторону Полтавы. С освобождением Авдеевки ВС РФ тоже откроется путь в нескольких направлениях, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231203/1051698094.html
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новости, украина, россия, геннадий алехин, всу, вс рф, авдеевка, купянск, зима, харьковская область, наступление
Новости, Украина, Россия, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, Купянск, зима, Харьковская область, наступление

Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке

04:15 04.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску. Слякоть и распутица не приведут к остановке активных боевых действий в зоне спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Слякоть и распутица вперемешку с морозами не приведет к остановке активных боевых действий в зоне СВО. Опыт конфликта на Северном Кавказе и Великой Отечественной войны показал, что погода здесь не имеет решающего значения, рассказал обозреватель.
В любую погоду можно осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Поэтому армия РФ продолжит продвижение по Авдеевке и Купянску, добавил он.
"Что такое "время Ч"? Это когда последний сапог солдата покидает окоп и начинается наступление.<...> Пришла зима. Листва опала. Если в этих условиях танковая колонна пойдет в прорыв, ее уничтожат операторы БПЛА уже на ближних подступах. Поэтому обстановка в зоне СВО напоминает броуновское движение пчелиных роев", - указал Алёхин.
Чтобы отсечь всю донбасскую группировку ВСУ, российские подразделения могут отрезать Харьков в районе Богодухова в сторону Полтавы. С освобождением Авдеевки ВС РФ тоже откроется путь в нескольких направлениях, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Вчера, 08:54
Бесполезная война и невыездной Порошенко. Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатураПохоже на то, что ВСУ официально переходят к обороне. Зеленский признал, что контрнаступление не принесло ожидаемых результатов и заявил о намерении возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.
 
НовостиУкраинаРоссияГеннадий АлехинВСУВС РФАвдеевкаКупянскзимаХарьковская областьнаступление
 
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