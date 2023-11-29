https://ukraina.ru/20231129/1051596339.html

Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в западню под Купянском и Авдеевкой, чтобы подготовить удар на Сумы

Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в западню под Купянском и Авдеевкой, чтобы подготовить удар на Сумы - 29.11.2023 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в западню под Купянском и Авдеевкой, чтобы подготовить удар на Сумы

Солдаты и офицеры на передовой отмечают, что у нас серьезно сократилось время между передачей информацией и принятием решений. Раньше для разрешения открыть огонь нам требовалось 15-20 минут, а сейчас 5.

2023-11-29T18:15

2023-11-29T18:15

2023-11-29T18:15

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купянск

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сумы

артиллерия

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Артиллеристы вздохнули с облегчением. Улучшилось взаимодействие между операторами БПЛА и воздушной разведкой. Это позволяет нам эффективнее действовать в контрбатарейной борьбе, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас по поводу обстановки в Сумской области наметились три основные тенденции. Местный губернатор заявил, что план мобилизации в Сумах провален и выполнен лишь на 8%. В украинских телеграм-каналах постоянно появляются сообщения, что ВС РФ постоянно обрабатывают позиции ВСУ планирующими бомбами. Высокопоставленные украинские генералы жалуются на постоянную работу российских ДРГ.- Геннадий Тимофеевич, учитывая эти три тенденции, чего нам ждать дальше?- Сумская область напрямую связана с Харьковским направлением. Она входит в логистическую цепь ВСУ. К тому же, Харьковская и Сумская область граничит с Белгородскою. Ход СВО показал, что Харьковское направление (хотя о нем сейчас меньше говорят) по-прежнему считается приоритетным. Мы же ведем активные наступательные действия под Купянском. Так что Сумская область органично вписывается в эту схему боевых действий.- Многие эксперты говорят, что нам в случае широкомасштабного наступления надо бить в стык Харьковской и Сумской областей. Там действительно есть где разбежаться?- Тут надо учитывать фактор наступившей зимы. Говорят, что слякоть и распутица в вперемежку с морозами приведут к тому, что фронт станет. Ничего подобного. Опыт конфликта на Северном Кавказе и Великой Отечественной войны показал, что погода не имеет решающего значения. В любую погоду можно осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Поэтому наше продвижение по Авдеевке и Купянску продолжатся.Что такое "время Ч"? Это когда последний сапог солдата покидает окоп и начинается наступление. Что это означает сегодня, в условиях современной войны с использованием дронов и высокоточного оружия?Пришла зима. Листва опала. Если в этих условиях танковая колонна пойдет в прорыв, ее уничтожат операторы БПЛА уже на ближних подступах. Поэтому обстановка в зоне СВО напоминает броуновское движение пчелиных роев.Например, командир высокого ранга получает задачу через два часа сосредоточиться в конкретном месте. Туда быстро и скрытно перемещаются несколько подразделений (в зависимости от важности и характера задачи). Предварительно наша артиллерия и авиация утюжит место будущего прорыва. Мы сосредотачиваемся в одном месте и внезапно наносим удар.Теперь насчет "в стык-не в стык". Мы можем отсечь Харьков в районе Богодухова в сторону Полтавы, чтобы отсечь всю донбасскую группировку ВСУ. Мы так уже делали во время Великой Отечественной войны. С освобождением Авдеевки нам тоже откроется путь в нескольких направлениях. Не забывайте и про Южно-Донецкое направление.Я не знаю, какими силами и когда будет проведена эта операция. Но нам надо выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины. А без наступления этого добиться невозможно.- Что сейчас происходит на Купянском направлении? Говорят, что там либо без изменений, либо мы к обороне перешли. Во всяком случае, ни о каком выдавливании ВСУ за Оскол речи не идет.- ВСУ там по-прежнему пытаются удержать левобережный плацдарм, а на правом берегу пытаются выстроить оборонительную схему. Не зря они туда привлекли специалистов в инженерно-саперном деле из Германии. Поэтому на левом берегу противник пытается контратаковать с нескольких сторон, чтобы удержать важные позиции на пути нашего продвижения.В частности, ВСУ будут зубами держаться за Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Через него проходят все железные и автомобильные дороги.Вообще у меня складывается ощущение, что ВС РФ затеяли хитрую тактическую игру. Противник волей-неволей втягивается в эту горловину. А мы можем ударить его не тупо в лоб, а с двух сторон. Такую же тактическую уловку мы пытаемся осуществить в Авдеевке.Повторюсь, Купянск и Авдеевка – это сейчас самые прорывные наши направления. Другие направления в ближайшее время тоже могут активизироваться.- Какова сейчас обстановка в Белгородской области?- По официальной информации, мы освободили 34 населенных пункта на границе Харьковской области и ЛНР. Между Харьковом и Белгородом мы пока еще ничего не освободили после отхода наших подразделений осенью 2022 года. Но это не означает, что там не ведутся боевые действия в районе Волчанска, Чугуева или Русской Лозовой.Там активно работает наша наземная разведка. Каждый день мы там наносим удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ. В частности, на днях мы нанесли ряд ударов по объектам вдоль трассы М-2. Там у противника опорники и узловые точки. Еще мы ударили в районе Чугуева. Там тоже важная дорога через Шебекино на Волчанск.Украина пытается проявить какую-то активность между Харьковом и Белгородом. Но она будет уменьшаться, потому что основные силы они кидают на Купянск.Понятно, что Белгород просто так в покое не оставят. Да, некоторые время назад Шебекинский городской округ в течение нескольких дней прожил мирно и спокойно. Не было ни обстрелов, ни попыток прорыва ДРГ. А буквально вчера-позавчера работали вражеские дроны-камикадзе, которые сбрасывали взрывные устройства, пытаясь накрыть наши узлы связи и объекты энергоснабжения, связанные с военными.По-прежнему есть обстрелы из кочующих орудий. Отстрелялись и уехали. Им есть, где спрятаться, учитывая русла рек, лесные массивы и овраги. Но количество прилетов уменьшилось.Повторюсь, на Харьковском направлении, несмотря на ухудшение погодных условий, скучно не будет.- Вы много общаетесь с солдатами и офицерами. Какова в их подразделениях ситуация с оснащенностью? Появились ли у них те образцы вооружений, которые мы так разрекламировали?- Острых проблем с тыловым обеспеченьем, которые были в первые месяцы СВО, нет.Активно работают белгородские волонтеры. Раньше армии помогал только малый и средний бизнес, то теперь к этому активно привлекается крупный бизнес. Грубо говоря, у каждого предприятия есть свои подшефные батальоны. Бойцам поставляют продукты, теплые носки и варежки.Что касается вооружений, то на Купянском направлении уже работают несколько новых самоходок "Мальва". Да, она уступает натовской технике в дальнобойности (французский "Цезарь" стреляет на 70, "Мальва" на 30). Но она превосходит ее в скорострельности и маневренности. Это самое важное для контрбатарейной борьбы.Более того, на Купянском, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях мы широко применяем управляемые бомбы. Я недавно разговаривал с командирами высокого звена. Они высоко оценивают их эффективность.Я хотел бы обратить внимание на еще одну деталь. Солдаты и офицеры на передовой отмечают, что у нас серьезно сократилось время между передачей информацией и принятием решений. Раньше для разрешения открыть огонь нам требовалось 15-20 минут, а сейчас 5. Артиллеристы вздохнули с облегчением. Улучшилось взаимодействие между операторами БПЛА и воздушной разведкой. Это позволяет нам эффективнее действовать в контрбатарейной борьбе.Кроме того, в армию поступают новые снайперские винтовки и другое стрелковое оружие. Это позволило нашим разведывательным группам действовать эффективнее. Об этом мне говорили снайперы и инструкторы, которые прошли очень хорошую подготовку на базе спецназа в Гудермесе. Это опытные бойцы, которые участвовали во Второй чеченской кампании. Их оценке можно доверять.Нельзя сказать, что все проблемы решены и все ошибки учтены. Но по сравнению с осенью 2022 года, когда было отступление из Харьковской области, выводы сделаны. Во всяком случае, с боевым духом у наших окопников, начиная от командиров взвода и выше, намного лучше, чем в прошлом году.- А к широкомасштабному наступлению эти люди готовы? Или они в целом считают, что кто-то это за них сделает.- Солдаты и офицеры такими категориями не мыслят. Они готовы выполнять конкретные задачи на конкретном участке фронта. К этому готовы солдаты, сержанты и офицеры. К этому готовы даже мобилизованные. Не зря мы их обучали.Да, у нас бывали случаи, когда мобилизованных сразу же бросали в бой. Но это – наш стратегический резерв. Их готовили основательно. Я сам присутствовал на занятиях с ним. С ними работали опытные инструкторы. У ребят глаза горели.Так что несмотря на все огрехи, настрой у нас хороший.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20231128/1051477639.html

https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, купянск, авдеевка, сво, харьковская область, сумы, артиллерия