https://ukraina.ru/20231204/1032790888.html

Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией

Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией - 04.12.2023 Украина.ру

Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией

Берестейщина – пограничная территория между Украиной и Белоруссией, которая ещё на этнических картах XIX века определялась как зона распространения малороссийских говоров. Во время Гражданской войны на эту территорию претендовали УНР и БНР, а после Освободительного похода 1939 года – УССР и БССР

2023-12-04T08:25

2023-12-04T08:25

2023-12-04T08:26

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4 декабря 1939 года была образована Брестская область. Спор Советской Украины и Советской Белоруссии о её принадлежности был решён Иосифом Сталиным при помощи старой карты.После окончательного раздела Польши в XVIII веке Брестский уезд на долгие годы стал частью Гродненской губернии Российской империи. В те времена никаких переписей этнического состава населения не проводилось, так что точно сказать, кто и где преобладал, трудно.Первая серьезная перепись была проведена только в 1897 году. Тогда и выяснился внезапный факт: в уезде тотально преобладают три языка: малоросский — на котором говорит большинство, идиш и великоросский. Носителей белорусского оказалось даже вдвое меньше, чем польского.Однако в годы первой мировой до уезда добрались немецкие войска, и значительная часть населения ушла вглубь Российской империи с отступающей русской армией.После подписания Брестского мира и начала Гражданской войны определенные претензии на "Берестейщину" имелись сначала у гетмана Скоропадского, затем у Директории. Предпринимались даже попытки переговоров по территориальному вопросу между УНР и БНР. Но закончилось всё тем, что пришли поляки и всех разогнали.Поляки в свою очередь провели свою перепись, которая принесла прямо противоположные результаты.Теперь большинство жителей региона оказались белорусами и евреями, а украинцы были в меньшинстве. Интересно, что в СССР регион неформально считался белорусским, поскольку был вотчиной подпольной Коммунистической партии Западной Белоруссии. С другой стороны, украинские националисты не желали терять там своих позиций и пытались распространить в ячейки ОУН, впрочем, без особого успеха.В 1939 году в результате Польского похода СССР вернул регионы, отторгнутые поляками в начале 20-х годов. Но возникла проблема. Поляки после захвата земель объединились часть Гродненской и Волынской губерний в одно Полесское воеводство.И теперь предстояло разделить эти земли между УССР и БССР, да так, чтобы никого из товарищей не обидеть.При этом и глава УССР Никита Хрущёв и руководитель БССР Пантелеймон Пономаренко претендовали на то, чтобы отщипнуть себе кусок побольше. В наибольшей степени эта история известна из воспоминаний Пономаренко. Якобы Хрущев явился к Сталину, обложившись старыми картами, выписками из переписей и начал доказывать, что Брест непременно надо отдать УССР. Потом, якобы, блестяще выступил Пономаренко, который был настолько великолепен, что Сталин сходу назвал хрущевские предложения "петлюровщиной" и велел отписать район Белоруссии.Здесь, однако, надо сделать небольшое лирическое отступление.Пономаренко в послевоенные годы считался любимчиком Сталина, поэтому сразу после его смерти Хрущёв и команда сняли Пономаренко со всех постов и отправили в дипломатическую ссылку, а потом списали на пенсию. В результате Пономаренко был до конца жизни очень зол на Хрущёва, так что его воспоминания надо рассматривать с большой осторожностью.Существует и другая версия, согласно которой решающую роль в разграничении территорий сыграл академик Владимир Пичета, написавший Сталину записку с доказательствами того, что Брестский район — исконно белорусская земля.Пичета, персонаж, конечно довольно интересный. Родился он в Полтаве в семье серба и украинки, до революции делал карьеру в Москве, потом оказался в Минске, но в начале 30-х умудрился оказаться в тюрьме одновременно и за великодержавный русский шовинизм, и за белорусский буржуазный национализм. К концу 30-х его простили, но все-таки Пичета, при всём уважении, не был человеком того уровня, который мог решать территориальные вопросы.Очевидно, что окончательное решение Сталиным принималось не по итогам ораторских баталий между главами республик и не по запискам опальных академиков, а по картам дореволюционной России.Территории, входившие в состав Гродненской губернии, были включены в состав БССР, а бывшая Камень-Каширская волость, входившая в состав Ковельского уезда Волынской губернии, отошла к УССР.Впрочем, окончательно территориальный вопрос решен не был.Вскоре грянула война, по итогам которой границы БССР подкорректировали. Пономаренко просил нынешний Калининград ради выхода к морю, но в итоге лишился Белостокской области в пользу Польши. Маленков и вовсе подбивал Жданова выпросить у Сталина Полоцкую область в состав РСФСР.Однако в случае с Брестской областью всё испортили немцы. В период оккупации они включили её в состав рейхскомиссариата Украина. Под их крылом там развернулось подполье ОУН-УПА*.В общем, после войны руководство УССР уже не могло даже теоретически поставить вопрос о Бресте. Во-первых, получилось бы как при нацистах. Во-вторых, им и на западе УССР хватало проблем с местным подпольем.В итоге конфликт затих на несколько десятилетий.Все изменилось после распада СССР. В начале 90-х в Брестской области активизировалось украинское движение. К концу 90-х "Просвита" и прочие местные проукраинские организации были запрещены за подстрекательство к сепаратизму. Однако вялотекущий спор за Брестскую землю продолжается.С начала 90-х годов украинскими публицистами и исследователями опубликованы сотни материалов с вполне предсказуемым содержанием: Брест — исконно украинская земля, перепись 1897 года все доказала, поляки переписали всех украинцев белорусами, а потом белорусы ещё раз переписали всех переписанных поляками в белорусы.Ещё одна важная претензия — "песнекрадство". По украинской версии, белорусы украли по меньшей мере сто украинских песен, перевели их на белорусский язык и теперь выдают за свои.Белорусы, в свою очередь, отрицают сам факт существования какой-либо проблемы, ссылаясь на то, что согласно всем переписям населения, проводившимся в области за последние 100 лет, доля украинского населения не превышала 3-4 процентов, так что и спорить не о чем.Тем не менее, несмотря на активный навал по линии публицистики и пропаганды, в официальном поле вопрос ни разу не поднимался украинскими политиками всерьёз. Пока?* Запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20200829/1028718774.html

https://ukraina.ru/20200416/1027427989.html

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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