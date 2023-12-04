Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией - 04.12.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231204/1032790888.html
Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией
Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией - 04.12.2023 Украина.ру
Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией
Берестейщина – пограничная территория между Украиной и Белоруссией, которая ещё на этнических картах XIX века определялась как зона распространения малороссийских говоров. Во время Гражданской войны на эту территорию претендовали УНР и БНР, а после Освободительного похода 1939 года – УССР и БССР
2023-12-04T08:25
2023-12-04T08:26
история
брест
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xx век
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хрущев
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история украины
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4 декабря 1939 года была образована Брестская область. Спор Советской Украины и Советской Белоруссии о её принадлежности был решён Иосифом Сталиным при помощи старой карты.После окончательного раздела Польши в XVIII веке Брестский уезд на долгие годы стал частью Гродненской губернии Российской империи. В те времена никаких переписей этнического состава населения не проводилось, так что точно сказать, кто и где преобладал, трудно.Первая серьезная перепись была проведена только в 1897 году. Тогда и выяснился внезапный факт: в уезде тотально преобладают три языка: малоросский — на котором говорит большинство, идиш и великоросский. Носителей белорусского оказалось даже вдвое меньше, чем польского.Однако в годы первой мировой до уезда добрались немецкие войска, и значительная часть населения ушла вглубь Российской империи с отступающей русской армией.После подписания Брестского мира и начала Гражданской войны определенные претензии на "Берестейщину" имелись сначала у гетмана Скоропадского, затем у Директории. Предпринимались даже попытки переговоров по территориальному вопросу между УНР и БНР. Но закончилось всё тем, что пришли поляки и всех разогнали.Поляки в свою очередь провели свою перепись, которая принесла прямо противоположные результаты.Теперь большинство жителей региона оказались белорусами и евреями, а украинцы были в меньшинстве. Интересно, что в СССР регион неформально считался белорусским, поскольку был вотчиной подпольной Коммунистической партии Западной Белоруссии. С другой стороны, украинские националисты не желали терять там своих позиций и пытались распространить в ячейки ОУН, впрочем, без особого успеха.В 1939 году в результате Польского похода СССР вернул регионы, отторгнутые поляками в начале 20-х годов. Но возникла проблема. Поляки после захвата земель объединились часть Гродненской и Волынской губерний в одно Полесское воеводство.И теперь предстояло разделить эти земли между УССР и БССР, да так, чтобы никого из товарищей не обидеть.При этом и глава УССР Никита Хрущёв и руководитель БССР Пантелеймон Пономаренко претендовали на то, чтобы отщипнуть себе кусок побольше. В наибольшей степени эта история известна из воспоминаний Пономаренко. Якобы Хрущев явился к Сталину, обложившись старыми картами, выписками из переписей и начал доказывать, что Брест непременно надо отдать УССР. Потом, якобы, блестяще выступил Пономаренко, который был настолько великолепен, что Сталин сходу назвал хрущевские предложения "петлюровщиной" и велел отписать район Белоруссии.Здесь, однако, надо сделать небольшое лирическое отступление.Пономаренко в послевоенные годы считался любимчиком Сталина, поэтому сразу после его смерти Хрущёв и команда сняли Пономаренко со всех постов и отправили в дипломатическую ссылку, а потом списали на пенсию. В результате Пономаренко был до конца жизни очень зол на Хрущёва, так что его воспоминания надо рассматривать с большой осторожностью.Существует и другая версия, согласно которой решающую роль в разграничении территорий сыграл академик Владимир Пичета, написавший Сталину записку с доказательствами того, что Брестский район — исконно белорусская земля.Пичета, персонаж, конечно довольно интересный. Родился он в Полтаве в семье серба и украинки, до революции делал карьеру в Москве, потом оказался в Минске, но в начале 30-х умудрился оказаться в тюрьме одновременно и за великодержавный русский шовинизм, и за белорусский буржуазный национализм. К концу 30-х его простили, но все-таки Пичета, при всём уважении, не был человеком того уровня, который мог решать территориальные вопросы.Очевидно, что окончательное решение Сталиным принималось не по итогам ораторских баталий между главами республик и не по запискам опальных академиков, а по картам дореволюционной России.Территории, входившие в состав Гродненской губернии, были включены в состав БССР, а бывшая Камень-Каширская волость, входившая в состав Ковельского уезда Волынской губернии, отошла к УССР.Впрочем, окончательно территориальный вопрос решен не был.Вскоре грянула война, по итогам которой границы БССР подкорректировали. Пономаренко просил нынешний Калининград ради выхода к морю, но в итоге лишился Белостокской области в пользу Польши. Маленков и вовсе подбивал Жданова выпросить у Сталина Полоцкую область в состав РСФСР.Однако в случае с Брестской областью всё испортили немцы. В период оккупации они включили её в состав рейхскомиссариата Украина. Под их крылом там развернулось подполье ОУН-УПА*.В общем, после войны руководство УССР уже не могло даже теоретически поставить вопрос о Бресте. Во-первых, получилось бы как при нацистах. Во-вторых, им и на западе УССР хватало проблем с местным подпольем.В итоге конфликт затих на несколько десятилетий.Все изменилось после распада СССР. В начале 90-х в Брестской области активизировалось украинское движение. К концу 90-х "Просвита" и прочие местные проукраинские организации были запрещены за подстрекательство к сепаратизму. Однако вялотекущий спор за Брестскую землю продолжается.С начала 90-х годов украинскими публицистами и исследователями опубликованы сотни материалов с вполне предсказуемым содержанием: Брест — исконно украинская земля, перепись 1897 года все доказала, поляки переписали всех украинцев белорусами, а потом белорусы ещё раз переписали всех переписанных поляками в белорусы.Ещё одна важная претензия — "песнекрадство". По украинской версии, белорусы украли по меньшей мере сто украинских песен, перевели их на белорусский язык и теперь выдают за свои.Белорусы, в свою очередь, отрицают сам факт существования какой-либо проблемы, ссылаясь на то, что согласно всем переписям населения, проводившимся в области за последние 100 лет, доля украинского населения не превышала 3-4 процентов, так что и спорить не о чем.Тем не менее, несмотря на активный навал по линии публицистики и пропаганды, в официальном поле вопрос ни разу не поднимался украинскими политиками всерьёз. Пока?* Запрещённая в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20200829/1028718774.html
https://ukraina.ru/20200416/1027427989.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, брест, усср, бсср, xx век, сталин, хрущев, история ссср, история украины, белоруссия
История, Брест, УССР, БССР, История, XX век, Сталин, Хрущев, история СССР, история Украины, Белоруссия

Битва за Брест: единственный территориальный конфликт между Украиной и Белоруссией

08:25 04.12.2023 (обновлено: 08:26 04.12.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Белов-Ковалевский Андрей Юрьевич
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© commons.wikimedia.org / Белов-Ковалевский Андрей Юрьевич
Читать в
Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Берестейщина – пограничная территория между Украиной и Белоруссией, которая ещё на этнических картах XIX века определялась как зона распространения малороссийских говоров. Во время Гражданской войны на эту территорию претендовали УНР и БНР, а после Освободительного похода 1939 года – УССР и БССР
4 декабря 1939 года была образована Брестская область. Спор Советской Украины и Советской Белоруссии о её принадлежности был решён Иосифом Сталиным при помощи старой карты.
После окончательного раздела Польши в XVIII веке Брестский уезд на долгие годы стал частью Гродненской губернии Российской империи. В те времена никаких переписей этнического состава населения не проводилось, так что точно сказать, кто и где преобладал, трудно.
Первая серьезная перепись была проведена только в 1897 году. Тогда и выяснился внезапный факт: в уезде тотально преобладают три языка: малоросский — на котором говорит большинство, идиш и великоросский. Носителей белорусского оказалось даже вдвое меньше, чем польского.
Однако в годы первой мировой до уезда добрались немецкие войска, и значительная часть населения ушла вглубь Российской империи с отступающей русской армией.
После подписания Брестского мира и начала Гражданской войны определенные претензии на "Берестейщину" имелись сначала у гетмана Скоропадского, затем у Директории. Предпринимались даже попытки переговоров по территориальному вопросу между УНР и БНР. Но закончилось всё тем, что пришли поляки и всех разогнали.
29 августа 2020, 01:00
Чей Брест? Как Украина и Белоруссия боролись за спорные землиСто лет назад польские оккупанты положили конец дискуссиям между марионеточными УНР и БНР о принадлежности Бреста этим «республикам». Сам спор был инициирован другими оккупантами - немецкими
Поляки в свою очередь провели свою перепись, которая принесла прямо противоположные результаты.
Теперь большинство жителей региона оказались белорусами и евреями, а украинцы были в меньшинстве. Интересно, что в СССР регион неформально считался белорусским, поскольку был вотчиной подпольной Коммунистической партии Западной Белоруссии. С другой стороны, украинские националисты не желали терять там своих позиций и пытались распространить в ячейки ОУН, впрочем, без особого успеха.
В 1939 году в результате Польского похода СССР вернул регионы, отторгнутые поляками в начале 20-х годов. Но возникла проблема. Поляки после захвата земель объединились часть Гродненской и Волынской губерний в одно Полесское воеводство.
И теперь предстояло разделить эти земли между УССР и БССР, да так, чтобы никого из товарищей не обидеть.
При этом и глава УССР Никита Хрущёв и руководитель БССР Пантелеймон Пономаренко претендовали на то, чтобы отщипнуть себе кусок побольше. В наибольшей степени эта история известна из воспоминаний Пономаренко. Якобы Хрущев явился к Сталину, обложившись старыми картами, выписками из переписей и начал доказывать, что Брест непременно надо отдать УССР. Потом, якобы, блестяще выступил Пономаренко, который был настолько великолепен, что Сталин сходу назвал хрущевские предложения "петлюровщиной" и велел отписать район Белоруссии.
Здесь, однако, надо сделать небольшое лирическое отступление.
Пономаренко в послевоенные годы считался любимчиком Сталина, поэтому сразу после его смерти Хрущёв и команда сняли Пономаренко со всех постов и отправили в дипломатическую ссылку, а потом списали на пенсию. В результате Пономаренко был до конца жизни очень зол на Хрущёва, так что его воспоминания надо рассматривать с большой осторожностью.
Существует и другая версия, согласно которой решающую роль в разграничении территорий сыграл академик Владимир Пичета, написавший Сталину записку с доказательствами того, что Брестский район — исконно белорусская земля.
карта полесье - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля 2020, 16:04
Чьё Полесье? История и перспективы белорусско-украинской борьбы за спорный регион«Сегодня славянское единство дало трещину и очень серьёзную». Именно так в 2014 году комментировал русско-украинский конфликт на Донбассе президент Белоруссии Александр Лукашенко. К сожалению, монолит славянского единства дал множество трещин гораздо раньше, и одна из них затрагивает Белоруссию и Украину
Пичета, персонаж, конечно довольно интересный. Родился он в Полтаве в семье серба и украинки, до революции делал карьеру в Москве, потом оказался в Минске, но в начале 30-х умудрился оказаться в тюрьме одновременно и за великодержавный русский шовинизм, и за белорусский буржуазный национализм. К концу 30-х его простили, но все-таки Пичета, при всём уважении, не был человеком того уровня, который мог решать территориальные вопросы.
Очевидно, что окончательное решение Сталиным принималось не по итогам ораторских баталий между главами республик и не по запискам опальных академиков, а по картам дореволюционной России.
Территории, входившие в состав Гродненской губернии, были включены в состав БССР, а бывшая Камень-Каширская волость, входившая в состав Ковельского уезда Волынской губернии, отошла к УССР.
Впрочем, окончательно территориальный вопрос решен не был.
Вскоре грянула война, по итогам которой границы БССР подкорректировали. Пономаренко просил нынешний Калининград ради выхода к морю, но в итоге лишился Белостокской области в пользу Польши. Маленков и вовсе подбивал Жданова выпросить у Сталина Полоцкую область в состав РСФСР.
Однако в случае с Брестской областью всё испортили немцы. В период оккупации они включили её в состав рейхскомиссариата Украина. Под их крылом там развернулось подполье ОУН-УПА*.
В общем, после войны руководство УССР уже не могло даже теоретически поставить вопрос о Бресте. Во-первых, получилось бы как при нацистах. Во-вторых, им и на западе УССР хватало проблем с местным подпольем.
В итоге конфликт затих на несколько десятилетий.
Все изменилось после распада СССР. В начале 90-х в Брестской области активизировалось украинское движение. К концу 90-х "Просвита" и прочие местные проукраинские организации были запрещены за подстрекательство к сепаратизму. Однако вялотекущий спор за Брестскую землю продолжается.
С начала 90-х годов украинскими публицистами и исследователями опубликованы сотни материалов с вполне предсказуемым содержанием: Брест — исконно украинская земля, перепись 1897 года все доказала, поляки переписали всех украинцев белорусами, а потом белорусы ещё раз переписали всех переписанных поляками в белорусы.
Практические занятия курсантов Военной академии Республики Беларусь
27 февраля, 10:50
"Белорусский фланг". Зачем Украина провоцирует соседнее государство и так ли этоНа протяжении последних дней связанные с западными центрами психологической войны псевдобелорусские СМИ ("Белорусский гаюн", Belsat и др). сообщили о двух существенных инцидентах
Ещё одна важная претензия — "песнекрадство". По украинской версии, белорусы украли по меньшей мере сто украинских песен, перевели их на белорусский язык и теперь выдают за свои.
Белорусы, в свою очередь, отрицают сам факт существования какой-либо проблемы, ссылаясь на то, что согласно всем переписям населения, проводившимся в области за последние 100 лет, доля украинского населения не превышала 3-4 процентов, так что и спорить не о чем.
Тем не менее, несмотря на активный навал по линии публицистики и пропаганды, в официальном поле вопрос ни разу не поднимался украинскими политиками всерьёз. Пока?
* Запрещённая в России террористическая организация
 
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