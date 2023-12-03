https://ukraina.ru/20231203/1051616382.html

"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки

"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки - 03.12.2023 Украина.ру

"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки

Положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле. Живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-12-03T05:30

2023-12-03T05:30

2023-12-03T05:30

новости

всу

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вс рф

россия

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В Авдеевке ВСУ есть три крупных опорных пункта: "Коксохим", "Промка" и "Химик". Если считать взятый шлакоотвал, то 1/5 этих территорий уже находится под контролем ВС РФ. Положение вражеского гарнизона все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, рассказал эксперт.Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.В сети распространили видеокадры, когда украинская пехота бежит из "промки", побросав все. Но это вовсе не плановое отступление, когда ты пытаешься отойти, сохранив вооружение. ВСУ просто бегут, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html

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новости, всу, потери всу, авдеевка, днр, завод, дорога, отступление, вс рф, россия, бои