"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки
Положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле. Живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В Авдеевке ВСУ есть три крупных опорных пункта: "Коксохим", "Промка" и "Химик". Если считать взятый шлакоотвал, то 1/5 этих территорий уже находится под контролем ВС РФ. Положение вражеского гарнизона все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, рассказал эксперт.
"Мы взяли под огневой контроль последнюю дорогу через Орловку. Мы с высот просматриваем всю Авдеевку. У нас тотальное превосходство в воздухе (вражеские ПЗРК не справляются с нашей авиацией). У нас тотальное превосходство в артиллерии (ВСУ стреляют тысячу снарядов в день, а по ним прилетает 5-6 тысяч)", - подчеркнул Анпилогов.
Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.
В сети распространили видеокадры, когда украинская пехота бежит из "промки", побросав все. Но это вовсе не плановое отступление, когда ты пытаешься отойти, сохранив вооружение. ВСУ просто бегут, резюмировал собеседник Украина.ру.
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