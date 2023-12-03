"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки - 03.12.2023 Украина.ру
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"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки
"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки - 03.12.2023 Украина.ру
"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки
Положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле. Живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-12-03T05:30
2023-12-03T05:30
новости
всу
потери всу
авдеевка
днр
завод
дорога
отступление
вс рф
россия
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В Авдеевке ВСУ есть три крупных опорных пункта: "Коксохим", "Промка" и "Химик". Если считать взятый шлакоотвал, то 1/5 этих территорий уже находится под контролем ВС РФ. Положение вражеского гарнизона все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, рассказал эксперт.Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.В сети распространили видеокадры, когда украинская пехота бежит из "промки", побросав все. Но это вовсе не плановое отступление, когда ты пытаешься отойти, сохранив вооружение. ВСУ просто бегут, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, потери всу, авдеевка, днр, завод, дорога, отступление, вс рф, россия, бои
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Авдеевка, ДНР, завод, дорога, отступление, ВС РФ, Россия, бои

"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки

05:30 03.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле. Живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В Авдеевке ВСУ есть три крупных опорных пункта: "Коксохим", "Промка" и "Химик". Если считать взятый шлакоотвал, то 1/5 этих территорий уже находится под контролем ВС РФ. Положение вражеского гарнизона все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, рассказал эксперт.

"Мы взяли под огневой контроль последнюю дорогу через Орловку. Мы с высот просматриваем всю Авдеевку. У нас тотальное превосходство в воздухе (вражеские ПЗРК не справляются с нашей авиацией). У нас тотальное превосходство в артиллерии (ВСУ стреляют тысячу снарядов в день, а по ним прилетает 5-6 тысяч)", - подчеркнул Анпилогов.

Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.
В сети распространили видеокадры, когда украинская пехота бежит из "промки", побросав все. Но это вовсе не плановое отступление, когда ты пытаешься отойти, сохранив вооружение. ВСУ просто бегут, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Руслан Калинчук интервью
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Руслан Калинчук: Когда Россия перестает играть в дипломатию на поле боя, ВСУ преследуют провалы на фронтеГлавкому ВСУ Валерию Залужному с начала войны начали лепить образ гениального полководца, хотя как военачальник он довольно посредственный, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
НовостиВСУпотери ВСУАвдеевкаДНРзаводдорогаотступлениеВС РФРоссиябои
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Пехота бежит, побросав всё ": эксперт раскрыл, что на самом деле устроила Россия ВСУ в "промке" Авдеевки
05:15"Зато мы атакуем Смоленск": политолог о том, когда ВСУ засядут в оборону, чтобы бить по "старым" регионам
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