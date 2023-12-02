https://ukraina.ru/20231202/1051690476.html

США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство

США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство - 02.12.2023 Украина.ру

США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство

Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно. Сообщило 2 декабря российское посольство в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро"

2023-12-02T09:22

2023-12-02T09:22

2023-12-02T09:36

латинская америка

сша

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"Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки. В отличие от США, Российская Федерация не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в комментарии посольства РФ.Как отмечается, администрации США "следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро".В комментарии отмечается, что США продолжают рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор"."Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение - попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", - указали в поольстве.

https://ukraina.ru/20230130/1043103175.html

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латинская америка, сша, зарубежье, россия, новости