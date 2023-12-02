https://ukraina.ru/20231202/1051690476.html
США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство
США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство - 02.12.2023 Украина.ру
США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство
Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно. Сообщило 2 декабря российское посольство в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро"
2023-12-02T09:22
2023-12-02T09:22
2023-12-02T09:36
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"Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки. В отличие от США, Российская Федерация не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в комментарии посольства РФ.Как отмечается, администрации США "следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро".В комментарии отмечается, что США продолжают рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор"."Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение - попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", - указали в поольстве.
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Украина.ру
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латинская америка, сша, зарубежье, россия, новости
Латинская Америка, США, Зарубежье, Россия, Новости
США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство
09:22 02.12.2023 (обновлено: 09:36 02.12.2023)
Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно. Сообщило 2 декабря российское посольство в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро"
"Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки. В отличие от США, Российская Федерация не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в комментарии посольства РФ.
Как отмечается, администрации США "следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро".
"Деструктивные действия Вашингтона по всему миру, в том числе в Латинской Америке, подтверждают, что этот печально известный анахронизм внешней политики США отнюдь не канул в лету", - подчеркивает диппредставительство России.
В комментарии отмечается, что США продолжают рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор".
"Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение - попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", - указали в поольстве.