Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО - 02.12.2023 Украина.ру
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Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО - 02.12.2023 Украина.ру
Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
Артиллерия и ПВО группировки российских войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 8 ноября сообщает РИА Новости
2023-12-02T08:25
2023-12-02T08:25
новости
россия
купянское направление
вс рф
артиллерия
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"В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили три миномётных расчёта, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районах Кисловки, Берестового, Синьковки и балки Берестяный овраг. Группировкой противовоздушной обороны огнём зенитно-ракетного комплекса "Тор" и переносного зенитно-ракетного комплекса" Игла" уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов: три "Фурии", "Валькирия" и "Баба Яга" в районах Лимана первого, Петровского, Залимана и Плащанки", - сказал Зыбинский.Кроме того, при поддержке авиации и огня артиллерии российские войска улучшили своё положение по переднему краю. Потери ВСУ составили более роты живой силыПо данным Минобороны РФ на 1 декабря, на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".
https://ukraina.ru/20231202/1051682920.html
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новости, россия, купянское направление, вс рф, артиллерия, пво, бпла, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, артиллерия, ПВО, БПЛА, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО

08:25 02.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Артиллерия и ПВО группировки российских войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 8 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили три миномётных расчёта, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районах Кисловки, Берестового, Синьковки и балки Берестяный овраг. Группировкой противовоздушной обороны огнём зенитно-ракетного комплекса "Тор" и переносного зенитно-ракетного комплекса" Игла" уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов: три "Фурии", "Валькирия" и "Баба Яга" в районах Лимана первого, Петровского, Залимана и Плащанки", - сказал Зыбинский.
Кроме того, при поддержке авиации и огня артиллерии российские войска улучшили своё положение по переднему краю. Потери ВСУ составили более роты живой силы
По данным Минобороны РФ на 1 декабря, на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".
Ростислав Ищенко интервью
05:28
Ростислав Ищенко: В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и ИзраильЧеловеку свойственно совершать ошибки. Иногда действия, которые сегодня кажутся правильными, в будущем оказываются совершенно неверными. Но из этих ошибок надо делать выводы.
 
НовостиРоссияКупянское направлениеВС РФартиллерияПВОБПЛАСВОВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
08:25Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
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