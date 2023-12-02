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Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО - 02.12.2023 Украина.ру
Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
Артиллерия и ПВО группировки российских войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 8 ноября сообщает РИА Новости
2023-12-02T08:25
2023-12-02T08:25
2023-12-02T08:25
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"В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили три миномётных расчёта, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районах Кисловки, Берестового, Синьковки и балки Берестяный овраг. Группировкой противовоздушной обороны огнём зенитно-ракетного комплекса "Тор" и переносного зенитно-ракетного комплекса" Игла" уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов: три "Фурии", "Валькирия" и "Баба Яга" в районах Лимана первого, Петровского, Залимана и Плащанки", - сказал Зыбинский.Кроме того, при поддержке авиации и огня артиллерии российские войска улучшили своё положение по переднему краю. Потери ВСУ составили более роты живой силыПо данным Минобороны РФ на 1 декабря, на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".
https://ukraina.ru/20231202/1051682920.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, вс рф, артиллерия, пво, бпла, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, артиллерия, ПВО, БПЛА, СВО, ВСУ, потери ВСУ
Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
Артиллерия и ПВО группировки российских войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 8 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили три миномётных расчёта, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районах Кисловки, Берестового, Синьковки и балки Берестяный овраг. Группировкой противовоздушной обороны огнём зенитно-ракетного комплекса "Тор" и переносного зенитно-ракетного комплекса" Игла" уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов: три "Фурии", "Валькирия" и "Баба Яга" в районах Лимана первого, Петровского, Залимана и Плащанки", - сказал Зыбинский.
Кроме того, при поддержке авиации и огня артиллерии российские войска улучшили своё положение по переднему краю. Потери ВСУ составили более роты живой силы
По данным Минобороны РФ на 1 декабря, на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".