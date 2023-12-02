Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО

Ростислав Ищенко: В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и Израиль

Человеку свойственно совершать ошибки. Иногда действия, которые сегодня кажутся правильными, в будущем оказываются совершенно неверными. Но из этих ошибок надо делать выводы.