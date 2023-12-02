На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу - 02.12.2023 Украина.ру
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На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу - 02.12.2023 Украина.ру
На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:00 мск 2 декабря
2023-12-02T07:11
2023-12-02T07:11
новости
украина
воздушная тревога
бпла
ракеты
сво
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Воздушная тревога ранее утром уже объявлялась в этих регионах.Украинские СМИ также сообщали об угрозе ракетной атаки в Кировоградской области и взрывах в Херсонской и Днепропетровской.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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452
60
новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО

На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу

07:11 02.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:00 мск 2 декабря
Воздушная тревога ранее утром уже объявлялась в этих регионах.
Украинские СМИ также сообщали об угрозе ракетной атаки в Кировоградской области и взрывах в Херсонской и Днепропетровской.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
05:45
Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и ЧерниговЗападу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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Заголовок открываемого материала
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