На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:00 мск 2 декабря
Воздушная тревога ранее утром уже объявлялась в этих регионах.
Украинские СМИ также сообщали об угрозе ракетной атаки в Кировоградской области и взрывах в Херсонской и Днепропетровской.
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