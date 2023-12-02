Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО

"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы

Для продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов