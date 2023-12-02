Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО - 02.12.2023 Украина.ру
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Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО - 02.12.2023 Украина.ру
Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
Российские десантники уничтожили готовящиеся к переправе подразделения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет". Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-02T06:53
2023-12-02T06:53
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"ланцет"
всу
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"Расчётами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки", - говорится в сообщении.Командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет", управляемых расчётами БПЛА "крылатой пехоты"."Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований", - уточнили в ведомстве.На сайте Минобороны размещено видео уничтожения боевиков ВСУ "Ланцетами" десантников.
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новости, россия, херсонская область, сво, вдв, вс рф, "ланцет", всу, потери всу
Новости, Россия, Херсонская область, СВО, ВДВ, ВС РФ, "Ланцет", ВСУ, потери ВСУ

Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО

06:53 02.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российские десантники уничтожили готовящиеся к переправе подразделения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет". Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Расчётами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки", - говорится в сообщении.
Командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет", управляемых расчётами БПЛА "крылатой пехоты".
"Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований", - уточнили в ведомстве.
На сайте Минобороны размещено видео уничтожения боевиков ВСУ "Ланцетами" десантников.
- РИА Новости, 1920, 02.12.2023
06:00
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НовостиРоссияХерсонская областьСВОВДВВС РФ"Ланцет"ВСУпотери ВСУ
 
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