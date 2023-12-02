Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Российские десантники уничтожили готовящиеся к переправе подразделения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет". Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Расчётами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки", - говорится в сообщении.
Командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет", управляемых расчётами БПЛА "крылатой пехоты".
"Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований", - уточнили в ведомстве.
На сайте Минобороны размещено видео уничтожения боевиков ВСУ "Ланцетами" десантников.
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