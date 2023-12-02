Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО

"Это очень опасно": военный политолог рассказал, зачем Армения хочет передать Киеву комплексы "Точка-У" Появились данные о том, что руководство Армении собирается переправить на Украину до 10 пусковых установок для "Точки-У" и ракеты к ним. При массовом использовании эти комплексы могут принести много бед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов