Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО
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Экипажи ударных вертолётов Ка-52 армейской авиации уничтожили опорный пункт и бронированную технику ВСУ на Донецком направлении. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении.
Армейская авиация в ходе СВО в плотном взаимодействии с наземными войсками и тактической авиацией ВКС выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений, сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.
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