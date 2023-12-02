Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО - 02.12.2023 Украина.ру
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Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО
Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО - 02.12.2023 Украина.ру
Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО
Экипажи ударных вертолётов Ка-52 армейской авиации уничтожили опорный пункт и бронированную технику ВСУ на Донецком направлении. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-02T05:16
2023-12-02T05:16
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ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
всу
потери всу
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"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении.Армейская авиация в ходе СВО в плотном взаимодействии с наземными войсками и тактической авиацией ВКС выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений, сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.
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новости, россия, днр, сво, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, СВО, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), ВСУ, потери ВСУ

Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО

05:16 02.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Экипажи ударных вертолётов Ка-52 армейской авиации уничтожили опорный пункт и бронированную технику ВСУ на Донецком направлении. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении.
Армейская авиация в ходе СВО в плотном взаимодействии с наземными войсками и тактической авиацией ВКС выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений, сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.
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05:16Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО
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