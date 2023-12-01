В ДНР появится региональный маткапитал
О перспективах введения региональных мер поддержки сообщил 1 декабря замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
С вопросом о возможности появления такой меры поддержки к председателю партии "Едина Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на приеме в Новосибирске обратилась многодетная мать Светлана Набок из Донецкой Народной Республики.
"Мы стимулируем введение маткапитала на региональном уровне. Естественно, эта помощь должна носить постоянный характер. Насколько я знаю, сейчас планируется введение материнского капитала", – сказал Медведев.
Руководитель партии напомнил, что следующий год в России объявлен Годом семьи, а значит на меры поддержки семей будет обращено самое пристальное внимание.
"Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. Тогда к федеральному материнскому капиталу добавится и региональный материнский капитал", – сказал Дмитрий Медведев.