https://ukraina.ru/20231201/1051671299.html

В ДНР появится региональный маткапитал

В ДНР появится региональный маткапитал - 01.12.2023 Украина.ру

В ДНР появится региональный маткапитал

О перспективах введения региональных мер поддержки сообщил 1 декабря замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-12-01T16:07

2023-12-01T16:07

2023-12-01T16:07

новости

днр

донецкая народная республика

дмитрий медведев

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С вопросом о возможности появления такой меры поддержки к председателю партии "Едина Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на приеме в Новосибирске обратилась многодетная мать Светлана Набок из Донецкой Народной Республики.Руководитель партии напомнил, что следующий год в России объявлен Годом семьи, а значит на меры поддержки семей будет обращено самое пристальное внимание."Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. Тогда к федеральному материнскому капиталу добавится и региональный материнский капитал", – сказал Дмитрий Медведев.

донецкая народная республика

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, донецкая народная республика, дмитрий медведев