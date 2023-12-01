https://ukraina.ru/20231201/1051663405.html

Растерянный Зеленский на фоне коммунального коллапса. Что происходит в Николаеве

Растерянный Зеленский на фоне коммунального коллапса. Что происходит в Николаеве - 01.12.2023 Украина.ру

Растерянный Зеленский на фоне коммунального коллапса. Что происходит в Николаеве

Город Николаев сейчас утопает в грязи. По улицам текут ручьи, заполняя предательские ямы и колдобины.

2023-12-01T14:58

2023-12-01T14:58

2023-12-01T15:01

эксклюзив

владимир зеленский

николаев

украина

коммунальное хозяйство

зима

отопительный сезон

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После недавнего циклона работники коммунальных предприятий не справляются с подтоплениями, не успевают распиливать поваленные ураганом деревья, что ведет к транспортному коллапсу на окраинах города. Жители, перепрыгивая глубокие лужи, спешат по домам и чертыхаются, поминая местные власти. Те же снова заняты вопросом переименования улиц.С началом зимы в городе решили еще и на несколько дней отключить отопление из-за очередной аварии на теплосетях. В некоторых районах его до сих пор так и не включали. "Невозможно постирать одежду – она не сохнет. Невозможно даже в душ сходить, так как на стенах собирается конденсат, а под обоями – плесень. Спим в одежде под двумя одеялами", - жалуется журналистам BBC-Украина Юлия, жительница города, у которой температура в квартире не поднимается выше 10 градусов, несмотря на включенный кондиционер и обогреватель.Еще одна жительница города по имени Жанна рассказывает, что они с мужем греются с помощью пробежки по улице или заходят в кафе погреться. По ее словам, отопления нет даже в детской больнице. Основная причина отсутствия отопления – многочисленные порывы теплосетей, которые не выдерживают давления. Власти заявляют, что государство не обязано их чинить, и требуют передать теплосети на баланс самих жителей.Местные СМИ также напоминают, что местная власть рапортовала о полной готовности к отопительному сезону еще летом.В центре Николаева также снова отключили подачу воды – из-за очередных порывов на водопроводе. Чинят водопровод в городе уже второй год за счет западных доноров (преимущественно за счет Дании), но лучше от этого не становится. Скорее, водопровод города превращается в бездонную яму, в которой пропадают миллионы гривен.Тем не менее, на днях благодаря николаевским "умельцам", отрабатывающим гранты западных фондов, вода в некоторых домах пошла, но совсем из другого места. Каким-то странным образом воду подключили к газопроводу, и она подавалась на кухни жителей некоторых домов прямо из газовых плит. Теперь от западных доноров потребуется еще несколько миллионов на починку газопровода.Дания с прошлого года осуществляет программу патроната над Николаевской областью, нацелившись в перспективе на порты региона и судоремонтные заводы. В свою очередь чиновники Николаева относятся к датчанам, как к наивным простакам, которых можно бесконечно доить, представляя прожекты о будущем развитии региона и баснословных прибылях.С датчанами в Николаеве 29 ноября встречался и Зеленский, требуя у них новые системы ПВО. Жителям же Зеленский поведал о причинах, по которым в городе не восстанавливают пострадавшие учебные и медицинские учреждения. По словам Зеленского, восстановление начнется лишь тогда, когда у него будет достаточно систем ПВО на юге Украины. Украинский Telegram-канал "First. Новости войны" недавно сообщал, что разгром системы ПВО на Украине вынуждает командование ВСУ маневрировать из-за чего ситуация становится катастрофической. К тому же снижение поставок боеприпасов Украине, вынуждает переходить в режим экономии. Поэтому, инфраструктурные, как и военные объекты в Одессе, Николаеве и Харькове уже никак не прикрываются.Однако отказ восстанавливать социальные объекты связан не только и не столько с ПВО, сколько с массовой кражей средств на восстановление. Дома не восстанавливают не только в Николаеве, но и в Харькове и Киевской области. Мало того, пенсионеры Николаева, у которых окна выбило взрывом еще в прошлом году, до сих пор обивают пороги, требуя заменить окна, как им это было обещано властями.Буквально на днях в Николаеве предъявили обвинение экс депутату от Корабельного района Владиславу Ентину и его сестре. Им грозит 12 лет за присвоение гуманитарной помощи. В 2022 году они получили благотворительную помощь от иностранных фондов для ликвидации последствий обстрелов Николаева и области, но благополучно ее присвоили.В Николаеве украинский президент также выступил перед студентами города и поразил их своей неуверенностью относительно перспектив членства в НАТО. "Как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…", - заявил Зеленский, ранее излучавший непоколебимую уверенность в членстве. Студенты, присутствовавшие на встрече, отметили растерянность и усталость Зеленского.Впрочем, неуверенность Зеленского относительно НАТО идет вразрез с недавним заявлением главы МИД Дмитрия Кулебы. "Мы во многом становимся де-факто армией НАТО", - сказал Кулеба 29 ноября во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, подтвердив тем самым прокси-характер ВСУ.Зеленский на встрече со студентами поблагодарил их за то, что они остаются на Украине. Его благодарность должна была особо оценить мужская часть аудитории, которой Зеленский самолично запретил выезд из страны. Однако Зеленский поехал в тот же день дальше, а коммунальный коллапс в городе остался.Тем не менее, простые жители бывшего города корабелов уже готовятся к встрече Нового года. В супермаркетах образуются очереди за зеленым горошком для оливье. В детском парке "Сказка" для детворы ставят новогоднюю елку, хотя развлекать детей на праздники приглашают националистов из западной Украины, так как местные жители еще не умеют в любое событие вписывать русофобские элементы.

https://ukraina.ru/20231201/1051623670.html

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эксклюзив, владимир зеленский, николаев, украина, коммунальное хозяйство, зима, отопительный сезон