https://ukraina.ru/20231201/1051662714.html

Зеленский о наступлении, задержание подозреваемого, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 декабря

Зеленский о наступлении, задержание подозреваемого, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 декабря - 01.12.2023 Украина.ру

Зеленский о наступлении, задержание подозреваемого, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал неудачу украинского наступления. В России задержали подозреваемого в ряде диверсий. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-01T13:00

2023-12-01T13:00

2023-12-01T14:12

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051659997_0:0:944:532_1920x0_80_0_0_b744ed57160befe1a79337ba7210ff42.jpg

В интервью агентству AP Зеленский заявил, что «долгожданное» украинское наступление летом и осенью не принесло ожидаемых прорывов, но при этом Украина, по словам её президента, не отступает.«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я недоволен. Мы не получили всё оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я также не могу слишком жаловаться... Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт... Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам», — заявил Зеленский.Он обвинил союзников Украины в том, что они не предоставили его стране всего необходимого вооружения, а ограниченность численности Вооружённых сил Украины не позволила ей быстро продвигаться вперёд.В то же время Зеленский заявил, что за последние несколько месяцев якобы всё же были достигнуты определенные положительные результаты. Среди таких он назвал некие «территориальные достижения», а также «уменьшение мощи ЧФ РФ» и создание «зернового коридора», несогласованного с Россией.Зеленский также заявил, что не зацикливается на прошлом, а сосредотачивается на следующем этапе — наращивании украинского производства вооружений. На это выделяется значительная часть украинского бюджета, но нынешних результатов далеко не достаточно, чтобы переломить ход боевых действий, указал он.Таким образом, Зеленский надеется на то, что западные союзники, в частности США, предложат выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.«Это выход», — подчеркнул Зеленский.При этом агентство AP напомнило читателям, что так и не увенчавшееся успехом украинское наступление было подкреплено десятками миллиардов долларов западной военной помощи и тяжёлым вооружением.Задержание подозреваемогоКак сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Следственного комитета и Федеральной службы безопасности, российские силовики задержали подозреваемого в организации терактов на железной дороге и на военном аэродроме в Рязанской области по заданию военной разведки Украины.«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошёл сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», — рассказали в Следственном комитете.Ранее, 11 ноября в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре перегона Рыбное — Блокпост 204 км с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.В ФСБ также сообщили, что 20 июля задержанный изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и атаковал ими военный аэродром «Дягилево» в Рязани.На допросе задержанный признался, что в феврале его завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Подозреваемый прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб и в марте вернулся в Рязань.По информации ФСБ, диверсанта завербовали в феврале 2023 года в Стамбуле, а подготовку он прошел в Екабпилсе.При обыске следователи нашли у него компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи, фото- видеоотчеты о совершённых преступлениях.Уголовное дело расследуют по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и назначат меру пресечения, указывалось в сообщении агентства.Ряд СМИ и журналистов назвал имя задержанного. По их информации, это Руслан Сидики. Также сообщалось, что он вступил в запрещённый в РФ «Легион "Свобода России"»*.«Задержанный за подрыв поезда террорист был сталкером. Судя по фотографиям в соцсетях предполагаемого ушлёпка, он был любителем походов. В том числе в Чернобыльскую зону отчуждения, куда он ездил несколько раз. И заходил как с белорусской, так и с украинской стороны», — сообщил российский военкор Александр Коц, опубликовав фото задержанного.Его коллега — военкор Евгений Поддубный — обратил внимание на то, где вербовали Сидики.«И этого завербовали в Стамбуле. Даже если судить только по фактам из открытых источников спецслужбы киевского режима сформировали крупные вербовочные хабы в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Стамбул (и турецкие курорты) вообще излюбленное место резидентуры СБУ и ГУР для ненавязчивых вербовочных предложений. Понятно, что работает противник не самостоятельно, а под патронажем старших товарищей из Лэнгли и МИ-6. То есть используют хорошо подготовленную базу. Увеличилась активность сотрудников спецслужб киевского режима не только на Большом Востоке, но и странах, которые так называемые релоканты выбрали для бегства из России. Почему релоканты? Потому что они способны вернуться в Россию, потому что у многих нарушено нормальное восприятие реальности, потому что многие релоканты уже стали жертвами западной пропаганды и имеют крайне искаженное представление о реальности», — указал Поддубный.Он также отметил, что среди "релокантов много латентных предателей из которых легко вылепить предателей активных".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударного БПЛА, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 65 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Калининский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Калининском, Кировском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Калининском районе Донецка, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Позже представительство уточнило информацию о пострадавших."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики за 30 ноября: Донецк - Буденновский район: по ул. Бехтерева ранен мужчина 1971 года рождения; Калининский район: к сожалению, женщина 1957 г.р. получившая вчера ранение по ул. Красина 15 "а", скончалась. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 30 ноября составило 3 человека (1 погиб, 2 ранены). Информация продолжает поступать", - отмечалось в сообщении.В следующий сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка в общей сложности четыре снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 63 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 63 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 27; Казачьи Лагеря — 5; Подлесное — 3; Днепряны — 4; Обрывка — 3; Алёшки — 17; Корсунка — 2; Новая Маячка — 2", - указывалось в публикации..В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань.Также канал рассказал о пострадавших в результате утренних ударов ВСУ."В результате обстрелов ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсонской области погиб один мирный житель, сообщили в экстренных службах", - отмечалось в сообщении.Кроме того, администрация Новокаховского городского округа рассказала об обстреле Днепрян."Боевики ВСУ обстреливают поселок Днепряны Новокаховского городского округа. Под ударом находятся жилые дома. Осколками выбиты окна, повреждены хозяйственные постройки, перебиты электропровода. В очередной раз последователи киевского режима показали свое варварское отношением в мирным жителям Новокаховского городского округа. Безжалостное нанесение артиллерийских ударов именно по населению говорит об их человеконенавистнической сути", - отмечала администрация.Утром 1 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 6 гранатомётных выстрелов, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка средствами радиоэлектронной борьбы посажены два БПЛА противника. В селе Солнцевка атаковали с помощью дрона-камикадзе. <...> В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок – зафиксировано 6 прилётов. <...> В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – установлено 4 прилёта", - отмечалось в сообщении.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 12 миномётных снарядов, по окраине села Дроновка – 4, по окраине села Новостроевка-Вторая – 6 минометных снарядов. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Также в Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Староселье – было зафиксировано 8 прилётов. В этом случае также обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе в селе Терезовка с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. По хутору Мухин выпущено 4 миномётных снаряда, по хутору Панков – 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6, по селу Муром – 2 снаряда, по селу Середа – один миномётный снаряд. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231201/1051652631.html

https://ukraina.ru/20231130/1051639074.html

https://ukraina.ru/20231130/1051625027.html

https://ukraina.ru/20231130/1051614481.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники