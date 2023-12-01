https://ukraina.ru/20231201/1051648069.html
Азаров объяснил, что обессилило власть Украины
Азаров объяснил, что обессилило власть Украины - 01.12.2023 Украина.ру
Азаров объяснил, что обессилило власть Украины
Власть на Украине оказалась обессиленной, когда правительство страны ушло в отставку в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости
2023-12-01T07:29
2023-12-01T07:29
2023-12-01T07:34
майдан
николай азаров
новости
украина
власть
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"Власть себя сама обессилила. Все руководители стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота", - отметил Азаров.Бывший глава Кабмина заявил, что в период беспорядков страна была разделена на две части, а также допустил, что центральным органам власти следовало покинуть столицу во время протестов, так как активная часть Киева была на стороне заговорщиков. Беззащитными были и "здание администрации президента, и Верховного совета парламента, и правительства", добавил он.Десять лет назад, в конце ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС, 1 декабря в ответ на жесткий разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут", в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.
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майдан, николай азаров, новости, украина, власть
Азаров объяснил, что обессилило власть Украины
07:29 01.12.2023 (обновлено: 07:34 01.12.2023)
Власть на Украине оказалась обессиленной, когда правительство страны ушло в отставку в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости
"Власть себя сама обессилила. Все руководители стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота", - отметил Азаров.
Бывший глава Кабмина заявил, что в период беспорядков страна была разделена на две части, а также допустил, что центральным органам власти следовало покинуть столицу во время протестов, так как активная часть Киева была на стороне заговорщиков. Беззащитными были и "здание администрации президента, и Верховного совета парламента, и правительства", добавил он.
"Может быть, надо было перемещать правительство, может быть надо было перемещать Верховную Раду в ту часть страны, которая была спокойна, обеспечивала защиту, обеспечивала твердые позиции при попытке переворота", - добавил Азаров.
Десять лет назад, в конце ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС, 1 декабря в ответ на жесткий разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут", в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.