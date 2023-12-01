https://ukraina.ru/20231201/1051645680.html

Чей проект "Арестович": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?

Чей проект "Арестович": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета? - 01.12.2023 Украина.ру

Чей проект "Арестович": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?

Главный вопрос украинской политики – будут ли президентские и парламентские выборы в 2024 году – вроде как разрешился: не будут. Почти все фракции Верховной Рады подписали соглашение, что проводить их до конца войны нельзя, а провести надо только через полгода после ее окончания. Но в это соглашение никто не верит

2023-12-01T07:29

2023-12-01T07:29

2023-12-01T07:32

эксклюзив

алексей арестович

ринат ахметов

андрей ермак

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Полагают, что в скором времени те же фракции подпишут документ о том, что выборы и президента, и парламента, и возможно местные выборы нужны. Причем их надо провести одновременно.И подготовка к ним уже началась. Среди перспективных политических проектов называет и "проект Арестович". Речь, понятное дело, идет о покинувшем недавно Украину экс-советнике Андрея Ермака - 48-летнем Алексее Арестовиче*.На эту тему издание Украина.ру пообщалось с украинскими политологами, политтехнологами и тг-блогерами. В силу понятных обстоятельств, естественно, на условии анонимности.Где сейчас проживает Арестович?Доподлинно это неизвестно. Украинские собеседники нашего издания называют два европейских города: Вену и Лондон."Арестович уехал в 2023 году из Киева в Вену. Почему именно в этот город? В Австрии проживает порядка 60 тысяч граждан Украины, выехавших туда после начала СВО. Тридцать с чем-то тысяч из них проживают в Вене. Это в основном представители среднего класса. Там можно увидеть украинских экс-министров, экс-мэров, экс-депутатов Верховной Рады, финансистов и бизнесменов, бывших провинциальных чиновников и политиков. И, естественно, их семьи. Идешь по Рингу (центральная улица столицы Австрии – прим.) и встречаешь, то одного, то другого. Со всеми раскланиваешься, перебрасываясь сообщениями о том, как дела, как устроился. Те украинские граждане, что попроще, переселились в Германию. Их порядка 300 тысяч.Вот в Вену и приехал Лёша. Там он среди своих: политиков и бизнесменов. Снял там квартиру, которую ему якобы оплачивает жена одного из владельцев известной косметической фирмы Zielinski & Rozen. К нашему Зеленскому она не имеет никакого отношения. Арестович* даже начал посещать курсы по изучению немецкого языка. Любит ходить в знаменитое венское кафе "Захер". То, что в Украине и в России называют тортом "Прага", в Вене называют "Захером", - рассказал нам один из украинских политологов, попросивший не называть его имени.По его словам, из Вены Арестович* мог переехать в Лондон. И действительно недавно последний в социальных сетях разместил свои фото из столицы Великобритании.То, что Арестович* в настоящее время мог переселиться в Лондон, изданию Украина.ру сообщил опять же на условиях анонимности один известный украинский блогер, лондонские знакомые которого общались с бывшим советником Ермака. Причем эту информацию мы получили еще до публикации Арестовичем своих лондонских фотоснимков.Также известно, что в этом году он надолго приезжал в Израиль и США.Кто финансирует Арестовича, и чей он политический проект?Собеседники издания Украина.ру называют несколько имен, указывая при этом, что те, кто его финансируют, видят в нем перспективного кандидата на президентских и парламентских выборах, которые могут состоятся в следующем - 2024 году.Никто не сомневается, что Арестович был поначалу проектом Офиса президента, проектом Андрея Ермака, главная цель которого оттянуть на себя голоса пророссийского электората. В случае парламентских выборов он может создать подконтрольную Банковой "пророссийскую" фракцию, получив на выборах до 10%.Один из аргументов в пользу такой версии: после своей отставки с должности советника Еврмака как военнообязанный Арестович* не смог бы выехать с Украины без соответствующего распоряжения Офиса президента пограничным службам выпустить его за границу."Кем был Арестович до 2014 года? Особенно никем. Он был никому неизвестен. Снимался в рекламе, в сериалах, крутился возле Корчинского, ездил в Москву на семинары Дугина и еще чем-то там занимался. Известность он стал получать, начиная с 2014 года, но всенародная популярность к нему пришла в 2022 году после начала СВО. Он стал комментировать происходящее на фронте. Причем стал главным комментатором Банковой.В чем сила Арестовича? В чертовском обаянии. Вот комментирует в России ситуацию на фронте генерал Конашенков, но это, как вы сами понимаете, обычная военная информация. Украинским же гражданам ее подавали иначе. Им информацию о ситуации на фронте сообщал Лёша, который частично говорил правду, перемешав ее с неправдой. Он великолепно успокаивал украинцев: всё хорошо, всё под контролем, победа близка. На этом и завоевал свою популярность.После отставки его никто не может заменить. Банковая попыталась на его место поставить Мишу Подоляка, но тот с Арестовичем не идет ни в какое сравнение – заменить его он не может. Обаяния нет.У Зеленского есть такая особенность: он хочет быть всегда единственной звездой. Других звезд он не терпит. В Арестовиче* в плане общения с гражданами Украины и донесения до них информации о происходящем он видел соперника. Там он сам доносит информацию после отставки Леши", - считает один из украинских политтехнологов, работавший с Кучмой и Януковичем.Арестович*, по его словам, кумир у женщин 45+ благодаря своему мужскому обаянию. Они сами за него проголосуют, еще и мужей своих уговорят так сделать. В своё время за Тимошенко голосовали именно женщины 45+."Еще год назад у Зеленского не было проблем с переизбранием. Не было их и в начале года, поэтому Арестович, окучивавший "пророссийский" электорат, Зеленскому был не страшен. Но провал "контрнаступа" и ссора с Залужным всё изменили. Арестович стал проблемой, сев на русскую тему и тему "выгодный мир с Россией был возможен, но вы сами от него отказались". Поэтому если президентские выборы будут, он будет в первом туре съедать серьезный процент голосов у Зеленского. А на выборы пойдут популярные Залужный и Кличко. Да и сам Арестович* может подобно Зеленскому раскрутиться. Помните, что Зеленский был проектом Коломойского, и где сейчас тот Коломойский.Вот так и здесь. Он, начинал, как проект Ермака, но вышел из под контроля, договорившись с другими спонсорами", - полагает наш собеседник.Он считает, что основным спонсором Арестовича мог стать Ринат Ахметов, у которого до начала СВО был серьезнейший конфликт с Зеленским и Ермаком, и который бы хотел, если и не получить своего президента, то получить хотя бы подконтрольную себе в Раде фракцию, которую мог бы возглавить экс-советник главы Офиса президента. Другой украинский политолог и политтехнолог фактически согласен с предыдущим нашим собеседником в плане "многовекторности" нашего героя:"Арестович* может работать со всеми: и с тем же Ермаком (они могли сохранить связь), и с тем же Ринатом, и даже с Сергеем Лёвочкином. Ходит информация, что его сейчас в основном финансирует король контрабанды, одессит Сеяр Куршутов. Знаю, что Арестович один раз встречался с днепропетровским авторитетом Александром Петровским по кличке "Нарик", но они ни о чем не договорились".Третий собеседник Украина.ру – также политтехнолог – сомневается в том, что Ахметов начал финансировать Арестовича*, так как у его бизнеса сразу же возникли бы проблемы, как они возникли у его партнера Вадима Новинского, когда тот продолжил спонсировать и помогать УПЦ МП несмотря на категорическую просьбу Банковой этого не делать.Сейчас никто из экспертов не сомневается, что Арестович* в контрах с Зеленским, которому он испортил визит в Вашингтон в сентябре этого года, побывав в США и пообщавшись с определенными людьми незадолго до визита украинского президента.Скептические голосаСреди украинских политологов, с которыми издание Украина.ру обсудило "проект Арестович", были и те, кто скептически относится к некоторой вышеизложенной нами информации."Ну и что, что ВВС сообщила, что Арестович потратил на полеты на частных самолетах 500 тысяч долларов, и на этом основании делается вывод о его финансировании Ахметовым. Мол, только Ринат может и готов платить такие деньги за перелеты.Все эти рассказы о перелетах на бизнес-джетах чепуха. Арестович летает обычными рейсами. Может, и бизнес-классом, но обычными. Да и куда ему надо так часто летать? Никуда", - полагает один из наших собеседников.Другой его коллега считает, что пока еще "проект Арестович" недорогой и траты на него небольшие:"Тут важно что сейчас понять, что Алексей, по сути, косплеет Зеленского времен его избирательной кампании. Те же заявы, что не мешайте людям говорить на том языке, который им удобен, и не лезьте туда, куда не нужно лезть. Ролики Арестовича* напоминают Зеленского времен его предвыборной кампании больше, чем Зе себя самого. Он заставляет Зе бороться с образом самого себя времен победы на выборах 2019 года. И в случае если стартанет кампания, это будет очень больно для Зеленского. При этом не забывайте, "Проект Арестович" не требует больших денег: жизнь в Европе и видеообращения. Всё, больше затрат пока нет. И еще все забывают, что кроме парламентских будут еще и местные выборы, и если условный Блок Арестовича выстрелит, то в провинции будут много желающих его финансировать. В том же Днепре, например. Так что в криминального авторитета Нарика я абсолютно верю".*Признан в РФ экстремистом

https://ukraina.ru/20231128/1051435408.html

https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html

https://ukraina.ru/20231118/1051126441.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, алексей арестович, ринат ахметов, андрей ермак