https://ukraina.ru/20231130/1051637015.html

ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg

ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg - 30.11.2023 Украина.ру

ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg

Еврокомиссия представит план об использовании замороженных активов РФ, сообщили 30 ноября журналисты Bloomberg

2023-11-30T17:47

2023-11-30T17:47

2023-11-30T17:47

новости

евросоюз

еврокомиссия

зарубежье

активы

замороженные активы

план

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg

Bloomberg пишет, что ЕС, несмотря на опасения ряда стран-членов, продвигает предложение обложить налогом на прибыль более чем 200 миллиардов евро замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.В Евросоюзе уже несколько месяцев обсуждают, как реализовать российские активы, большая часть которых находится в Бельгии.Издание пишет, что такие страны, как Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу.В Еврокомиссии при этом заявили, что лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением.Газета Financial Times ранее сообщила, что Западу невыгодно конфисковывать российские активы. "Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в статье.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.

https://ukraina.ru/20230925/1049672541.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, активы, замороженные активы, план