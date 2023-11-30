https://ukraina.ru/20231130/1051637015.html
ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg
ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg - 30.11.2023 Украина.ру
ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg
Еврокомиссия представит план об использовании замороженных активов РФ, сообщили 30 ноября журналисты Bloomberg
2023-11-30T17:47
2023-11-30T17:47
2023-11-30T17:47
новости
евросоюз
еврокомиссия
зарубежье
активы
замороженные активы
план
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Bloomberg пишет, что ЕС, несмотря на опасения ряда стран-членов, продвигает предложение обложить налогом на прибыль более чем 200 миллиардов евро замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.В Евросоюзе уже несколько месяцев обсуждают, как реализовать российские активы, большая часть которых находится в Бельгии.Издание пишет, что такие страны, как Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу.В Еврокомиссии при этом заявили, что лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением.Газета Financial Times ранее сообщила, что Западу невыгодно конфисковывать российские активы. "Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в статье.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.
https://ukraina.ru/20230925/1049672541.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, активы, замороженные активы, план
Новости, Евросоюз, Еврокомиссия, Зарубежье, активы, замороженные активы, план
ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg
Еврокомиссия представит план об использовании замороженных активов РФ, сообщили 30 ноября журналисты Bloomberg
"Еврокомиссия предварительно планирует обнародовать 12 декабря план использования налога на прибыль с замороженных активов РФ для помощи Украине", - говорится в материале.
Bloomberg пишет, что ЕС, несмотря на опасения ряда стран-членов, продвигает предложение обложить налогом на прибыль более чем 200 миллиардов евро замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.
В Евросоюзе уже несколько месяцев обсуждают, как реализовать российские активы, большая часть которых находится в Бельгии.
Издание пишет, что такие страны, как Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу.
В Еврокомиссии при этом заявили, что лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением.
Газета Financial Times ранее сообщила
, что Западу невыгодно конфисковывать российские активы. "Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в статье.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.