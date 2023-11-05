https://ukraina.ru/20231105/1050781245.html
Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times
Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times - 05.11.2023 Украина.ру
Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times
Незападные страны могут вывести свои резервы с Запад, если российские активы конфискуют, пишет газета Financial Times
2023-11-05T11:27
2023-11-05T11:27
2023-11-05T11:27
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Автор статьи полагает, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему, также конфискации активов препятствует юридическая система."Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.В заявлении по итогам саммита ЕС и США говорится, что стороны изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученные от замороженных российских активов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.
https://ukraina.ru/20231021/1050374262.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
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новости, сша, ес, активы, замороженные активы, запад, санкции, антироссийские санкции, financial times
Новости, США, ЕС, активы, замороженные активы, Запад, санкции, антироссийские санкции, Financial Times
Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times
Незападные страны могут вывести свои резервы с Запад, если российские активы конфискуют, пишет газета Financial Times
"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в статье.
Автор статьи полагает, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему, также конфискации активов препятствует юридическая система.
"Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.
В заявлении по итогам саммита ЕС и США говорится, что стороны изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученные от замороженных российских активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.