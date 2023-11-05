https://ukraina.ru/20231105/1050781245.html

Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times

Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times - 05.11.2023 Украина.ру

Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times

Незападные страны могут вывести свои резервы с Запад, если российские активы конфискуют, пишет газета Financial Times

2023-11-05T11:27

2023-11-05T11:27

2023-11-05T11:27

новости

сша

ес

активы

замороженные активы

запад

санкции

антироссийские санкции

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/78/1023717845_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_be59c7951cec592249665e1a434f663d.jpg

Автор статьи полагает, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему, также конфискации активов препятствует юридическая система."Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.В заявлении по итогам саммита ЕС и США говорится, что стороны изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученные от замороженных российских активов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.

https://ukraina.ru/20231021/1050374262.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, ес, активы, замороженные активы, запад, санкции, антироссийские санкции, financial times