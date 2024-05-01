https://ukraina.ru/20240501/1054837413.html

Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи

Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи - 01.05.2024 Украина.ру

Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи

О мародерстве до и после начала СВО, украинском терроре, коррупции, принудительной мобилизации и эвакуации детей, а также о попытках штурма нацбатами полицейского участка, французских комбатантах и многом другом журналистам портала "Украина.ру" рассказал бывший участковый инспектор из Авдеевки Георгий Красов.

2024-05-01T19:41

2024-05-01T19:41

2024-05-01T19:41

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- Георгий, много было информации о некой украинской организации "Белые ангелы", которая занимается принудительной эвакуации детей. Вплоть до того, что детей отнимали у родителей. Происходило ли в Авдеевке нечто подобное?- Было, и это достоверный факт. Это я лично могу подтвердить. Причем не только "Белые ангелы". Тем же заставляли заниматься и сотрудников полиции, хотя они не хотели. Оказывалось и психологическое давление: если вы не покинете город с детьми, то их у вас просто заберут. Что тут душой кривить – было. Взрослых ни "Белые ангелы", ни полиция, никто не заставлял выезжать. Что же до детей, то позиция была жесткая.От редакции : "Белые ангелы" — название отрядов полицейских, эвакуирующих людей из прифронтовых населенных пунктов. По словам главы Нацполиции Украины Ивана Выговского, в настоящее время в "Белых ангелах" работает 81 правоохранитель в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.- И действительно забирали?- Я не знаю таких родителей, кто отдал бы своих детей. В основном с детьми выезжали матери.- В свой последний заезд в Авдеевку пришлось столкнуться с парнем, который прятал от них младшего брата. А его знакомый скрывался от насильственной мобилизации. Она действительно проводилась в городе?- Такие слухи были. Даже приезжали микроавтобусы. Надевали на людей наручники, силком затаскивали и увозили в Красноармейск, в военкомат. Есть и те, кому пришлось служить. Они уже в рядах, так сказать.Но ловили не всех. Не знаю, по какому принципу это делалось. Но массово, поголовно – нет, не видел. Я вот сижу перед вами, хотя меня ведь точно так же могли забрать.- Мы вывезли вас в Донецк, но вы хотите вернуться в Авдеевку…- Конечно, это мой город.- Каким вы видите свое ближайшее будущее?- Хотелось бы дальше приносить пользу своему городу, своей стране. Что-то успеть еще сделать. Хотелось бы детям помочь. Сейчас переживаю за детей, которые остались на подконтрольной Украине территории. Но молчать обо всем этом нет больше сил. Я молчал десять лет, понимая, что со мною могут расправиться.Потихоньку запоминал информацию, дабы после ее можно было обнародовать. Еще во времена работы в горотделе начальник обязал меня заниматься регистрацией повреждений и смертей гражданского населения. Так вот я помню, что к концу 2015 года, когда меня увольняли из органов, было уже более 1200 повреждений домовладений, 54 погибших гражданских и сотни раненых. Причем тяжелых раненых, где речь шла о травматической ампутации конечностей и другом подобном. Это все результаты прилетов.Люди звонили, говорили: придите, что-то сделайте, вот стоит танк и стреляет по городу, стреляет по Химику. И после таких звонков были погибшие гражданские. Из этого я могу лишь один вывод сделать – что все эти смерти были на совести ВСУ.- В годы "странной войны" украинская сторона превращала приграничные города в эдакие "витрины", но в Авдеевке, насколько я могу судить, не изменилось почти ничего. Разве что удивительно свежие детские площадки…- Давайте честно, я знаком с людьми, которые были причастны к строительству. Все это – банальное воровство денег. Просто пример: 2022 год, лето. Сделали ремонт в школе. Там, по-моему, Чехия выделяла средства, но с этого украли очень много денег. Что потом?В течение нескольких дней приезжали два белых микроавтобуса. У одного на борту был красный медицинский крест. Военнослужащие, не стесняясь всех нас, парковались у школы, грузили плазмы, компьютеры и все ценное. За день успевали делать по четыре-пять ходов. После чего школу обстреляли.Ночью, всего за три часа, по ней было выпущено почти сто снарядов. Стреляли до тех пор, пока не разрушили и не сожгли, чтобы списать все, что украли. К этому, как я понимаю, были причастны руководители "Правого сектора"*.- Об этой школе от жителей Авдеевки слышу не впервые. А как вообще обстояли дела с мародерством до и после начала СВО?- Что в начале АТО имущество гражданских вывозили машинами, что после начала СВО. Никто не стеснялся. По началу это еще не бросалось в глаза, поскольку много людей было в городе. Но как разъехались люди, так прямо средь бела дня стали взламывать квартиры, грузить имущество в машины и вывозить. Даже слух ходил, что наладили связи с ранее судимыми, которые оставались в городе, а те якобы вывозили имущество в комиссионный магазин. Открыли в Димитрове и других городах Донецкой области комиссионные магазины, где продавалась краденая техника.И потом даже скандал был, поскольку люди стали узнавать в тех магазинах собственное имущество. После чего начальника Димитровского горотдела сняли с должности. Ну и других руководителей убрали подальше от скандала. Это уже факт.— Это уже в каком году?— Вот, после начала СВО. Это уже скорее в 2023 году, поскольку людей стало меньше. Они в свои эти "Хаммеры" всевозможные с прицепами грузили имущество, а нас не стеснялись. Понимали, что никто не поверит, если расскажем. Я сейчас даю интервью и уверен, что обругают меня в соцсетях. Не поверят. А правду там никто сейчас не расскажет. Все боятся расправы. Но рано или поздно правда выплывет.- На чем зиждется этот страх?- Люди ведь знают, что были такие расправы. С теми, кто не поддакивал киевскому режиму, просто расправлялись. Это было и после начала АТО, и после начала СВО. Народ запуган.- О какого рода расправах идет речь? Мы говорим о публичной травле, увольнениях или о физических расправах?- Увольнение – наименьшая из проблем. Мы говорим о причинении физического вреда или о ликвидации человека. Вплоть до таких жестких, радикальных мер.Если бы просто увольняли, то люди правду говорить не боялись бы. Но боятся физических истязаний, привлечения к уголовной ответственности и длительных сроков заключения, либо физического устранения. Уверен, что и в других регионах сегодняшней Украины люди боятся того же.- Откуда уверенность в том, что расправа последует?- В нашем городе люди все видели своими глазами. Как избивали до смерти или забирали в неизвестном направлении. Что еще нужно, чтобы запугать? Это ведь не только я, как госслужащий видел, но и гражданские люди. Они и сами многое рассказывали, но я не мог записывать, поскольку опасался преследования.Всюду у нас было "неизвестные", "неустановленные" и в таком ключе, хотя все понимали. Ну если Донецк в одной стороне, а прилетает с другой, то как могут стрелять ДНР? Или, когда слышишь громкий и четкий выстрел, а потом сразу прилет. Тот же миномет стреляет – две-четыре секунды – падение. Ну какой это ДНР? Извините, но не все ж дурачки.- Какие подразделения стояли в Авдеевке?- С 2014 года, в основном, стояли нацбаты. С ними говорить о чем-то, спорить – причинять себе вред. После начала СВО в основном стояли мобилизованные. Может кто и ехал по своей воле, но тех, с кем приходилось общаться, мобилизовали. Многие проклинали Порошенко и Зеленского, но почему-то…хотя если их насильно отправили, то понятно. Много таких высказываний было даже в 2014 году. Они все собирались развернуться на Киев, но явно забыли, где рычаг разворота.- Иностранные военнослужащие или наемники появлялись?- Я лично был свидетелем того, как приехали два колесных танка французских. По три пары колес у них. Двух типов были. Две разные башни.Так вот они прямо возле моего дома остановились – на выезде в поле между Олимпийским и Воробьева, и вели огонь. Выходил то ли оператор, то ли еще кто. Стоял чуть поодаль от танка, держал в руках планшет. У него слева был микрофон, и он давал то ли команды… я не говорю на французском. Но речь была французская. Это не то, что какие-то тирады или опусы. Это были команды или целеуказания.- Вы слышали только этого человека? Никто из экипажей ему не отвечал?- Нет, никто. Он просто не видел, что я стою сзади. А мне интересно было посмотреть, что за чудо техники такое. Когда вышел из-за угла дома, смотрю – стоит этот товарищ. Я остановился и услышал французскую речь. Остальные из танков не выходили. Только этот.- Когда примерно это было?- В прошлом году. Тепло было – летом.- Как выживали все это время?- Выживалось, конечно, тяжело. С марта 2022 года мы остались без света, а в мае уже не было ни газа, ни воды. Пришлось нам жить в подвале, поскольку часто стало прилетать. В мой дом было около двух десятков прилетов. Постарались наши "защитники".Не голодали, конечно. Привозили гуманитарку, давали. Я не хочу их оскорбить, но про эту помощь у нас говорили – для собак. Каша, такое. Но есть приходилось.Сравнивать с тем, что привозят ребята из российской армии, честно говоря, невозможно. Тут {в России] и продукты, и консервы, и свежий хлеб, и просто само отношение.Для ВФУ мы всегда были сепаратисты, которых никто даже не пытался расположить к себе. Никто не пытался демонстрировать, что нас хотят защитить.Но я же помню тот день. Я утром вышел и увидел ребят с красными повязками на руках. Сперва не поверил глазам. Думал, что мордой положат в асфальт или еще чего. Но нет! Спокойно пообщались. Смотрим – начали втягиваться. И как-то с первого дня они гражданских расположили к себе. Не было такого, что мы для них такие-сякие, какие-то не те. Хотя мы на тот момент еще не прошли фильтрацию. Они вполне могли подумать, что я какой-нибудь ряженый.Не было плохого отношения, не было угроз. И как мы должны относиться? Вот одно, а вот другое. Можно сравнить.- А украинские военнослужащие на каком языке говорили?- Я украинской речи не слышал. Они даже между собой общались на русском.- Даже нацбаты в 2014 году?- Даже нацбаты. Они приходили. Бывало, что горотдел пытались захватывать, когда мы их представителей задерживали. И на украинском они тогда не разговаривали.- Пытались захватить горотдел?- Был такой случай. Не помню, кого конкретно убили, но гражданского. Мы человека задержали, а ребята с его подразделения хотели штурмовать горотдел. Но тут, как ни странно, вмешался "Правый сектор"* и не позволил им этого сделать. А так вообще задерживали – то за мародерство, то еще за что-то. Дважды нам прилетало в отместку. То ли мины, то ли снаряды. После чего один сотрудник получил серьезную контузию и вынужден был уйти на пенсию по состоянию здоровья.- Мы же с вами оба родились в Советском Союзе. Вы себя считаете украинским, русским или, быть может, советским человеком?- Даже на допросах, когда зачем-то спрашивали национальность, я прямо отвечал, что русский.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Игорь Гомольский

интервью, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, михаил порошенко, владимир зеленский, алексей воробьев, правый сектор, украина.ру, нацполиция