Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи - 01.05.2024 Украина.ру
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Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи
Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи - 01.05.2024 Украина.ру
Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи
О мародерстве до и после начала СВО, украинском терроре, коррупции, принудительной мобилизации и эвакуации детей, а также о попытках штурма нацбатами полицейского участка, французских комбатантах и многом другом журналистам портала "Украина.ру" рассказал бывший участковый инспектор из Авдеевки Георгий Красов.
2024-05-01T19:41
2024-05-01T19:41
интервью
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
михаил порошенко
владимир зеленский
алексей воробьев
правый сектор
украина.ру
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- Георгий, много было информации о некой украинской организации "Белые ангелы", которая занимается принудительной эвакуации детей. Вплоть до того, что детей отнимали у родителей. Происходило ли в Авдеевке нечто подобное?- Было, и это достоверный факт. Это я лично могу подтвердить. Причем не только "Белые ангелы". Тем же заставляли заниматься и сотрудников полиции, хотя они не хотели. Оказывалось и психологическое давление: если вы не покинете город с детьми, то их у вас просто заберут. Что тут душой кривить – было. Взрослых ни "Белые ангелы", ни полиция, никто не заставлял выезжать. Что же до детей, то позиция была жесткая.От редакции : "Белые ангелы" — название отрядов полицейских, эвакуирующих людей из прифронтовых населенных пунктов. По словам главы Нацполиции Украины Ивана Выговского, в настоящее время в "Белых ангелах" работает 81 правоохранитель в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.- И действительно забирали?- Я не знаю таких родителей, кто отдал бы своих детей. В основном с детьми выезжали матери.- В свой последний заезд в Авдеевку пришлось столкнуться с парнем, который прятал от них младшего брата. А его знакомый скрывался от насильственной мобилизации. Она действительно проводилась в городе?- Такие слухи были. Даже приезжали микроавтобусы. Надевали на людей наручники, силком затаскивали и увозили в Красноармейск, в военкомат. Есть и те, кому пришлось служить. Они уже в рядах, так сказать.Но ловили не всех. Не знаю, по какому принципу это делалось. Но массово, поголовно – нет, не видел. Я вот сижу перед вами, хотя меня ведь точно так же могли забрать.- Мы вывезли вас в Донецк, но вы хотите вернуться в Авдеевку…- Конечно, это мой город.- Каким вы видите свое ближайшее будущее?- Хотелось бы дальше приносить пользу своему городу, своей стране. Что-то успеть еще сделать. Хотелось бы детям помочь. Сейчас переживаю за детей, которые остались на подконтрольной Украине территории. Но молчать обо всем этом нет больше сил. Я молчал десять лет, понимая, что со мною могут расправиться.Потихоньку запоминал информацию, дабы после ее можно было обнародовать. Еще во времена работы в горотделе начальник обязал меня заниматься регистрацией повреждений и смертей гражданского населения. Так вот я помню, что к концу 2015 года, когда меня увольняли из органов, было уже более 1200 повреждений домовладений, 54 погибших гражданских и сотни раненых. Причем тяжелых раненых, где речь шла о травматической ампутации конечностей и другом подобном. Это все результаты прилетов.Люди звонили, говорили: придите, что-то сделайте, вот стоит танк и стреляет по городу, стреляет по Химику. И после таких звонков были погибшие гражданские. Из этого я могу лишь один вывод сделать – что все эти смерти были на совести ВСУ.- В годы "странной войны" украинская сторона превращала приграничные города в эдакие "витрины", но в Авдеевке, насколько я могу судить, не изменилось почти ничего. Разве что удивительно свежие детские площадки…- Давайте честно, я знаком с людьми, которые были причастны к строительству. Все это – банальное воровство денег. Просто пример: 2022 год, лето. Сделали ремонт в школе. Там, по-моему, Чехия выделяла средства, но с этого украли очень много денег. Что потом?В течение нескольких дней приезжали два белых микроавтобуса. У одного на борту был красный медицинский крест. Военнослужащие, не стесняясь всех нас, парковались у школы, грузили плазмы, компьютеры и все ценное. За день успевали делать по четыре-пять ходов. После чего школу обстреляли.Ночью, всего за три часа, по ней было выпущено почти сто снарядов. Стреляли до тех пор, пока не разрушили и не сожгли, чтобы списать все, что украли. К этому, как я понимаю, были причастны руководители "Правого сектора"*.- Об этой школе от жителей Авдеевки слышу не впервые. А как вообще обстояли дела с мародерством до и после начала СВО?- Что в начале АТО имущество гражданских вывозили машинами, что после начала СВО. Никто не стеснялся. По началу это еще не бросалось в глаза, поскольку много людей было в городе. Но как разъехались люди, так прямо средь бела дня стали взламывать квартиры, грузить имущество в машины и вывозить. Даже слух ходил, что наладили связи с ранее судимыми, которые оставались в городе, а те якобы вывозили имущество в комиссионный магазин. Открыли в Димитрове и других городах Донецкой области комиссионные магазины, где продавалась краденая техника.И потом даже скандал был, поскольку люди стали узнавать в тех магазинах собственное имущество. После чего начальника Димитровского горотдела сняли с должности. Ну и других руководителей убрали подальше от скандала. Это уже факт.— Это уже в каком году?— Вот, после начала СВО. Это уже скорее в 2023 году, поскольку людей стало меньше. Они в свои эти "Хаммеры" всевозможные с прицепами грузили имущество, а нас не стеснялись. Понимали, что никто не поверит, если расскажем. Я сейчас даю интервью и уверен, что обругают меня в соцсетях. Не поверят. А правду там никто сейчас не расскажет. Все боятся расправы. Но рано или поздно правда выплывет.- На чем зиждется этот страх?- Люди ведь знают, что были такие расправы. С теми, кто не поддакивал киевскому режиму, просто расправлялись. Это было и после начала АТО, и после начала СВО. Народ запуган.- О какого рода расправах идет речь? Мы говорим о публичной травле, увольнениях или о физических расправах?- Увольнение – наименьшая из проблем. Мы говорим о причинении физического вреда или о ликвидации человека. Вплоть до таких жестких, радикальных мер.Если бы просто увольняли, то люди правду говорить не боялись бы. Но боятся физических истязаний, привлечения к уголовной ответственности и длительных сроков заключения, либо физического устранения. Уверен, что и в других регионах сегодняшней Украины люди боятся того же.- Откуда уверенность в том, что расправа последует?- В нашем городе люди все видели своими глазами. Как избивали до смерти или забирали в неизвестном направлении. Что еще нужно, чтобы запугать? Это ведь не только я, как госслужащий видел, но и гражданские люди. Они и сами многое рассказывали, но я не мог записывать, поскольку опасался преследования.Всюду у нас было "неизвестные", "неустановленные" и в таком ключе, хотя все понимали. Ну если Донецк в одной стороне, а прилетает с другой, то как могут стрелять ДНР? Или, когда слышишь громкий и четкий выстрел, а потом сразу прилет. Тот же миномет стреляет – две-четыре секунды – падение. Ну какой это ДНР? Извините, но не все ж дурачки.- Какие подразделения стояли в Авдеевке?- С 2014 года, в основном, стояли нацбаты. С ними говорить о чем-то, спорить – причинять себе вред. После начала СВО в основном стояли мобилизованные. Может кто и ехал по своей воле, но тех, с кем приходилось общаться, мобилизовали. Многие проклинали Порошенко и Зеленского, но почему-то…хотя если их насильно отправили, то понятно. Много таких высказываний было даже в 2014 году. Они все собирались развернуться на Киев, но явно забыли, где рычаг разворота.- Иностранные военнослужащие или наемники появлялись?- Я лично был свидетелем того, как приехали два колесных танка французских. По три пары колес у них. Двух типов были. Две разные башни.Так вот они прямо возле моего дома остановились – на выезде в поле между Олимпийским и Воробьева, и вели огонь. Выходил то ли оператор, то ли еще кто. Стоял чуть поодаль от танка, держал в руках планшет. У него слева был микрофон, и он давал то ли команды… я не говорю на французском. Но речь была французская. Это не то, что какие-то тирады или опусы. Это были команды или целеуказания.- Вы слышали только этого человека? Никто из экипажей ему не отвечал?- Нет, никто. Он просто не видел, что я стою сзади. А мне интересно было посмотреть, что за чудо техники такое. Когда вышел из-за угла дома, смотрю – стоит этот товарищ. Я остановился и услышал французскую речь. Остальные из танков не выходили. Только этот.- Когда примерно это было?- В прошлом году. Тепло было – летом.- Как выживали все это время?- Выживалось, конечно, тяжело. С марта 2022 года мы остались без света, а в мае уже не было ни газа, ни воды. Пришлось нам жить в подвале, поскольку часто стало прилетать. В мой дом было около двух десятков прилетов. Постарались наши "защитники".Не голодали, конечно. Привозили гуманитарку, давали. Я не хочу их оскорбить, но про эту помощь у нас говорили – для собак. Каша, такое. Но есть приходилось.Сравнивать с тем, что привозят ребята из российской армии, честно говоря, невозможно. Тут {в России] и продукты, и консервы, и свежий хлеб, и просто само отношение.Для ВФУ мы всегда были сепаратисты, которых никто даже не пытался расположить к себе. Никто не пытался демонстрировать, что нас хотят защитить.Но я же помню тот день. Я утром вышел и увидел ребят с красными повязками на руках. Сперва не поверил глазам. Думал, что мордой положат в асфальт или еще чего. Но нет! Спокойно пообщались. Смотрим – начали втягиваться. И как-то с первого дня они гражданских расположили к себе. Не было такого, что мы для них такие-сякие, какие-то не те. Хотя мы на тот момент еще не прошли фильтрацию. Они вполне могли подумать, что я какой-нибудь ряженый.Не было плохого отношения, не было угроз. И как мы должны относиться? Вот одно, а вот другое. Можно сравнить.- А украинские военнослужащие на каком языке говорили?- Я украинской речи не слышал. Они даже между собой общались на русском.- Даже нацбаты в 2014 году?- Даже нацбаты. Они приходили. Бывало, что горотдел пытались захватывать, когда мы их представителей задерживали. И на украинском они тогда не разговаривали.- Пытались захватить горотдел?- Был такой случай. Не помню, кого конкретно убили, но гражданского. Мы человека задержали, а ребята с его подразделения хотели штурмовать горотдел. Но тут, как ни странно, вмешался "Правый сектор"* и не позволил им этого сделать. А так вообще задерживали – то за мародерство, то еще за что-то. Дважды нам прилетало в отместку. То ли мины, то ли снаряды. После чего один сотрудник получил серьезную контузию и вынужден был уйти на пенсию по состоянию здоровья.- Мы же с вами оба родились в Советском Союзе. Вы себя считаете украинским, русским или, быть может, советским человеком?- Даже на допросах, когда зачем-то спрашивали национальность, я прямо отвечал, что русский.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240427/1054770473.html
https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html
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Игорь Гомольский
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интервью, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, михаил порошенко, владимир зеленский, алексей воробьев, правый сектор, украина.ру, нацполиция
Интервью, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Михаил Порошенко, Владимир Зеленский, Алексей Воробьев, Правый сектор, Украина.ру, Нацполиция

Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи

19:41 01.05.2024
 
Георгий Краснов
Георгий Краснов
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О мародерстве до и после начала СВО, украинском терроре, коррупции, принудительной мобилизации и эвакуации детей, а также о попытках штурма нацбатами полицейского участка, французских комбатантах и многом другом журналистам портала "Украина.ру" рассказал бывший участковый инспектор из Авдеевки Георгий Красов.
- Георгий, много было информации о некой украинской организации "Белые ангелы", которая занимается принудительной эвакуации детей. Вплоть до того, что детей отнимали у родителей. Происходило ли в Авдеевке нечто подобное?
- Было, и это достоверный факт. Это я лично могу подтвердить. Причем не только "Белые ангелы". Тем же заставляли заниматься и сотрудников полиции, хотя они не хотели. Оказывалось и психологическое давление: если вы не покинете город с детьми, то их у вас просто заберут. Что тут душой кривить – было. Взрослых ни "Белые ангелы", ни полиция, никто не заставлял выезжать. Что же до детей, то позиция была жесткая.
От редакции : "Белые ангелы" — название отрядов полицейских, эвакуирующих людей из прифронтовых населенных пунктов. По словам главы Нацполиции Украины Ивана Выговского, в настоящее время в "Белых ангелах" работает 81 правоохранитель в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.
- И действительно забирали?
- Я не знаю таких родителей, кто отдал бы своих детей. В основном с детьми выезжали матери.
- В свой последний заезд в Авдеевку пришлось столкнуться с парнем, который прятал от них младшего брата. А его знакомый скрывался от насильственной мобилизации. Она действительно проводилась в городе?
- Такие слухи были. Даже приезжали микроавтобусы. Надевали на людей наручники, силком затаскивали и увозили в Красноармейск, в военкомат. Есть и те, кому пришлось служить. Они уже в рядах, так сказать.
Но ловили не всех. Не знаю, по какому принципу это делалось. Но массово, поголовно – нет, не видел. Я вот сижу перед вами, хотя меня ведь точно так же могли забрать.
- Мы вывезли вас в Донецк, но вы хотите вернуться в Авдеевку…
- Конечно, это мой город.
- Каким вы видите свое ближайшее будущее?
- Хотелось бы дальше приносить пользу своему городу, своей стране. Что-то успеть еще сделать. Хотелось бы детям помочь. Сейчас переживаю за детей, которые остались на подконтрольной Украине территории. Но молчать обо всем этом нет больше сил. Я молчал десять лет, понимая, что со мною могут расправиться.
Потихоньку запоминал информацию, дабы после ее можно было обнародовать. Еще во времена работы в горотделе начальник обязал меня заниматься регистрацией повреждений и смертей гражданского населения. Так вот я помню, что к концу 2015 года, когда меня увольняли из органов, было уже более 1200 повреждений домовладений, 54 погибших гражданских и сотни раненых. Причем тяжелых раненых, где речь шла о травматической ампутации конечностей и другом подобном. Это все результаты прилетов.
Люди звонили, говорили: придите, что-то сделайте, вот стоит танк и стреляет по городу, стреляет по Химику. И после таких звонков были погибшие гражданские. Из этого я могу лишь один вывод сделать – что все эти смерти были на совести ВСУ.
Георгий Краснов
27 апреля, 14:58
Бывший участковый из Авдеевки: "Нас обзывали сепаратистами, хотя сами не понимали значения этого слова"Чем больше времени проходит со дня освобождения Авдеевки, тем больше свидетельств преступлений украинских силовиков получают российские журналисты
- В годы "странной войны" украинская сторона превращала приграничные города в эдакие "витрины", но в Авдеевке, насколько я могу судить, не изменилось почти ничего. Разве что удивительно свежие детские площадки…
- Давайте честно, я знаком с людьми, которые были причастны к строительству. Все это – банальное воровство денег. Просто пример: 2022 год, лето. Сделали ремонт в школе. Там, по-моему, Чехия выделяла средства, но с этого украли очень много денег. Что потом?
В течение нескольких дней приезжали два белых микроавтобуса. У одного на борту был красный медицинский крест. Военнослужащие, не стесняясь всех нас, парковались у школы, грузили плазмы, компьютеры и все ценное. За день успевали делать по четыре-пять ходов. После чего школу обстреляли.
Ночью, всего за три часа, по ней было выпущено почти сто снарядов. Стреляли до тех пор, пока не разрушили и не сожгли, чтобы списать все, что украли. К этому, как я понимаю, были причастны руководители "Правого сектора"*.
- Об этой школе от жителей Авдеевки слышу не впервые. А как вообще обстояли дела с мародерством до и после начала СВО?
- Что в начале АТО имущество гражданских вывозили машинами, что после начала СВО. Никто не стеснялся. По началу это еще не бросалось в глаза, поскольку много людей было в городе. Но как разъехались люди, так прямо средь бела дня стали взламывать квартиры, грузить имущество в машины и вывозить. Даже слух ходил, что наладили связи с ранее судимыми, которые оставались в городе, а те якобы вывозили имущество в комиссионный магазин. Открыли в Димитрове и других городах Донецкой области комиссионные магазины, где продавалась краденая техника.
И потом даже скандал был, поскольку люди стали узнавать в тех магазинах собственное имущество. После чего начальника Димитровского горотдела сняли с должности. Ну и других руководителей убрали подальше от скандала. Это уже факт.
— Это уже в каком году?
— Вот, после начала СВО. Это уже скорее в 2023 году, поскольку людей стало меньше. Они в свои эти "Хаммеры" всевозможные с прицепами грузили имущество, а нас не стеснялись. Понимали, что никто не поверит, если расскажем. Я сейчас даю интервью и уверен, что обругают меня в соцсетях. Не поверят. А правду там никто сейчас не расскажет. Все боятся расправы. Но рано или поздно правда выплывет.
- На чем зиждется этот страх?
- Люди ведь знают, что были такие расправы. С теми, кто не поддакивал киевскому режиму, просто расправлялись. Это было и после начала АТО, и после начала СВО. Народ запуган.
- О какого рода расправах идет речь? Мы говорим о публичной травле, увольнениях или о физических расправах?
- Увольнение – наименьшая из проблем. Мы говорим о причинении физического вреда или о ликвидации человека. Вплоть до таких жестких, радикальных мер.
Если бы просто увольняли, то люди правду говорить не боялись бы. Но боятся физических истязаний, привлечения к уголовной ответственности и длительных сроков заключения, либо физического устранения. Уверен, что и в других регионах сегодняшней Украины люди боятся того же.
24 апреля, 11:41
Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине
- Откуда уверенность в том, что расправа последует?
- В нашем городе люди все видели своими глазами. Как избивали до смерти или забирали в неизвестном направлении. Что еще нужно, чтобы запугать? Это ведь не только я, как госслужащий видел, но и гражданские люди. Они и сами многое рассказывали, но я не мог записывать, поскольку опасался преследования.
Всюду у нас было "неизвестные", "неустановленные" и в таком ключе, хотя все понимали. Ну если Донецк в одной стороне, а прилетает с другой, то как могут стрелять ДНР? Или, когда слышишь громкий и четкий выстрел, а потом сразу прилет. Тот же миномет стреляет – две-четыре секунды – падение. Ну какой это ДНР? Извините, но не все ж дурачки.
- Какие подразделения стояли в Авдеевке?
- С 2014 года, в основном, стояли нацбаты. С ними говорить о чем-то, спорить – причинять себе вред. После начала СВО в основном стояли мобилизованные. Может кто и ехал по своей воле, но тех, с кем приходилось общаться, мобилизовали. Многие проклинали Порошенко и Зеленского, но почему-то…хотя если их насильно отправили, то понятно. Много таких высказываний было даже в 2014 году. Они все собирались развернуться на Киев, но явно забыли, где рычаг разворота.
- Иностранные военнослужащие или наемники появлялись?
- Я лично был свидетелем того, как приехали два колесных танка французских. По три пары колес у них. Двух типов были. Две разные башни.
Так вот они прямо возле моего дома остановились – на выезде в поле между Олимпийским и Воробьева, и вели огонь. Выходил то ли оператор, то ли еще кто. Стоял чуть поодаль от танка, держал в руках планшет. У него слева был микрофон, и он давал то ли команды… я не говорю на французском. Но речь была французская. Это не то, что какие-то тирады или опусы. Это были команды или целеуказания.
- Вы слышали только этого человека? Никто из экипажей ему не отвечал?
- Нет, никто. Он просто не видел, что я стою сзади. А мне интересно было посмотреть, что за чудо техники такое. Когда вышел из-за угла дома, смотрю – стоит этот товарищ. Я остановился и услышал французскую речь. Остальные из танков не выходили. Только этот.
- Когда примерно это было?
- В прошлом году. Тепло было – летом.
- Как выживали все это время?
- Выживалось, конечно, тяжело. С марта 2022 года мы остались без света, а в мае уже не было ни газа, ни воды. Пришлось нам жить в подвале, поскольку часто стало прилетать. В мой дом было около двух десятков прилетов. Постарались наши "защитники".
Не голодали, конечно. Привозили гуманитарку, давали. Я не хочу их оскорбить, но про эту помощь у нас говорили – для собак. Каша, такое. Но есть приходилось.
Сравнивать с тем, что привозят ребята из российской армии, честно говоря, невозможно. Тут {в России] и продукты, и консервы, и свежий хлеб, и просто само отношение.
Для ВФУ мы всегда были сепаратисты, которых никто даже не пытался расположить к себе. Никто не пытался демонстрировать, что нас хотят защитить.
Но я же помню тот день. Я утром вышел и увидел ребят с красными повязками на руках. Сперва не поверил глазам. Думал, что мордой положат в асфальт или еще чего. Но нет! Спокойно пообщались. Смотрим – начали втягиваться. И как-то с первого дня они гражданских расположили к себе. Не было такого, что мы для них такие-сякие, какие-то не те. Хотя мы на тот момент еще не прошли фильтрацию. Они вполне могли подумать, что я какой-нибудь ряженый.
Не было плохого отношения, не было угроз. И как мы должны относиться? Вот одно, а вот другое. Можно сравнить.
- А украинские военнослужащие на каком языке говорили?
- Я украинской речи не слышал. Они даже между собой общались на русском.
- Даже нацбаты в 2014 году?
- Даже нацбаты. Они приходили. Бывало, что горотдел пытались захватывать, когда мы их представителей задерживали. И на украинском они тогда не разговаривали.
- Пытались захватить горотдел?
- Был такой случай. Не помню, кого конкретно убили, но гражданского. Мы человека задержали, а ребята с его подразделения хотели штурмовать горотдел. Но тут, как ни странно, вмешался "Правый сектор"* и не позволил им этого сделать. А так вообще задерживали – то за мародерство, то еще за что-то. Дважды нам прилетало в отместку. То ли мины, то ли снаряды. После чего один сотрудник получил серьезную контузию и вынужден был уйти на пенсию по состоянию здоровья.
- Мы же с вами оба родились в Советском Союзе. Вы себя считаете украинским, русским или, быть может, советским человеком?
- Даже на допросах, когда зачем-то спрашивали национальность, я прямо отвечал, что русский.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ИнтервьюАвдеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаМихаил ПорошенкоВладимир ЗеленскийАлексей ВоробьевПравый секторУкраина.руНацполиция
 
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Заголовок открываемого материала
19:41Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи
18:26Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике
17:48Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов
17:23От перемены мест пакетов результат не меняется: в США отреагировали на энтузиазм Зеленского
16:41Родом из Донецка: суд решил судьбу краснодарской блогерши, кричавшей нацистские лозунги в прямом эфире
16:00А вдруг их меньше половины? Захарова встала на защиту украинок
15:31"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте
15:02Не хотят по фиксированной цене: Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
14:06В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России
13:59Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию
13:33"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танками
13:29Офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ и "Кракена"*
13:23Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине
13:04Захарова: школьникам нужно рассказывать, что Булгаков списал Воланда с посла США
12:55Справедливая Военная Операция или Возвращение украденного
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