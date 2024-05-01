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Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике

Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике - 01.05.2024 Украина.ру

Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике

6 июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, "великого поэта русского народа", как написано на одном из памятников поэту в городе Будапеште.

2024-05-01T18:26

2024-05-01T18:26

2024-05-01T18:26

эксклюзив

россия

украина

эфиопия

пушкин

михаил задорнов

шаляпин

википедия

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Во всём мире имя нашего поэта пользуется любовью и уважением.КореяРусский блогер, живущий в Южной Корее задает вопрос молодому корейскому актёру:- У вас в центре Сеула стоит памятник Пушкину?- Конечно. А что в этом удивительного? У нас даже в школьной программе есть Пушкин, Достоевский и другие русские писатели. Мы любим русскую культуру.- А ты учился по системе Станиславского?- Да. Многие корейские актёры мечтают съездить в Россию, ведь у многих она ассоциируется с искусством, театром и высокой культурой.- А какие твои любимые произведения?- "Преступление и наказание" и "Война и мир". А ещё мне нравится Чехов. Ему, кстати, тоже поставлен памятник в Сеуле.Вот так, в отличие от наших "небратьев", которые уничтожают на Украине памятники Пушкину и Чехову и переименовывают улицы Чайковского и Глинки, в других странах, оказывается, дорожат знакомством с русской культурой.И даже немного хвастаются этим: мы прекрасно знаем вашего Пушкина!"Нашему поэту"А где в мире ещё есть памятники Пушкину?Интересно, что памятников Пушкину в мире установлено больше, чем в самой России.Всего, по скромным подсчётам, в мире установлено 670 памятников поэту, из них около 300 - в России.Цифры эти неточные, так как памятники всё время появляются новые.Некоторые, к сожалению, сносят. Это делают варвары на Украине и в Прибалтике.В Латвии идет нескончаемый спор: убрать - оставить. Даже артистов заставляют высказываться.И представьте себе, латышские "светочи культуры" Лайма Вайкуле и Ивар Калниньш - за то, чтобы убрать Пушкина с улиц Риги.Но в абсолютном большинстве стран памятники Пушкину берегут и любят.Какие же из памятников поэту самые интересные?МоскваКонечно, самый знаменитый памятник поэту находится в Москве на Пушкинской площади, работы скульптора Опекушина. Поставлен в 1880 году.Памятник был сооружён на деньги, собранные по подписке, объявленной в 1860 году. Был специальный конкурс, в несколько этапов, и на всех этапах победил Опекушин.Наверное, это лучший памятник Александру Сергеевичу Пушкину в мире. Но это совершенно не умаляет достоинств остальных.РимВ Риме памятник появился еще в 1837 году, это был первый памятник поэту после его гибели на дуэли. Поставила его княгиня Волконская, потрясенная гибелью поэта.Уже в наше время был установлен еще один памятник Пушкину - на вилле Боргезе.ЭфиопияПамятник Пушкину стоит на родине его предков - в Эфиопии.На памятнике в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, высечена надпись "Нашему поэту". Заметьте, как деликатно, но в то же время твёрдо жители Эфиопии дают понять: Пушкин - и наш тоже!Памятник был освящён патриархом Эфиопской православной церкви.Вообще же всё-таки доподлинно неизвестно, откуда был родом предок Пушкина - Арап Петра Великого Абрам (Ибрагим) Ганнибал.Вероятнее всего, из Абиссинии, с территории нынешней Эфиопии. Но возможно, что из княжества Логон, стоящего на великой реке Логон, это территория современной страны Камерун. И эта версия становится всё более обоснованной.А не так давно африканские учёные выдвинули новую версию - Ибрагим Ганнибал был родом из деревушки возле столицы государства Эритрея Асмэры.Разгорается нешуточная борьба африканских стран, которые претендуют на роль родины Ибрагима Ганнибала.Йошкар-ОлаЗдесь находится необычный памятник: Пушкин сидит и с интересом смотрит на персонажа из своего самого знаменитого произведения - Евгения Онегина.Говорят, что это единственный памятник в таком роде.А поскольку рядом с Пушкиным не возбраняется присесть любому желающему, то и нет отбоя от желающих сфотографироваться: и с Пушкиным, и с галантным Евгением."Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей..."ПодгорицаВ столице Черногории установлен памятник Пушкину и Наталье Гончаровой. Здесь уже жена поэта сидит, а он вдохновенно читает ей стихи.Таких памятников "Пушкин и Наталья Николаевна" есть ещё несколько.Есть и памятник Пушкину и его бабушке, установлен в имении бабушки в Захарово. Там Пушкин маленький, но взор у него уже вдохновенный. На него с огромной любовью смотрит бабушка Мария Алексеевна Ганнибал.Бабушка обожала внука Сашу, он проводил у неё по полгода, с весны до осени, до поступления в лицей. Родители занимались светской жизнью, а внука с одного года и до 12 лет воспитывала бабушка. Она же - единственная из всей семьи - навещала маленького Александра в лицее.Мария Ганнибал прогнала французских гувернёров, именно она привезла в Захарово Арину Родионовну и слугу Никиту Козлова, который был с Пушкиным до последнего часа.Она "любила рассказывать про старину", и многое Пушкин узнал от неё и о своей семье, и об истории России.С няней Ариной РодионовнойНа памятнике в Пскове Пушкин изображён с няней, Ариной Родионовной.Такой же памятник был установлен знаменитым сатириком Михаилом Задорновым, на его собственные средства, в селе Воскресенском Гатчинского района Ленинградской области. Считается, что в этом селе родилась няня поэта.Задорнов не имел никакого отношения к этому селу, просто однажды оказался здесь, и принял решение: поставить памятник Арине Родионовне."Оккупанту Пушкину"На одном из своих концертов, еще в 1992 году, Задорнов рассказал о том, что в Вильнюсе снесли памятник "оккупанту Пушкину", сказал, что знает ответ, почему. И процитировал стихотворение Пушкина "Клеветникам России":"Что взволновало вас? Волнения Литвы?Оставьте вечный спор славян между собою."А ведь современные литовские историки, по рассказам Задорнова, утверждают, что римляне и литовцы - один и тот же народ, сам Рим был основан литовцами. Названием "славяне" Пушкин явно оскорбил гордых литовцев.Тем более, что литовские историки пошли еще дальше: они утверждают, что все народы мира произошли от литовцев (кроме русских и евреев).Как две капли воды похожая история произошла на Украине. Современные украинские историки утверждают, что якобы Иисус из Галилеи был "галичанин", Франция - Галлия - основана галичанами.Такое впечатление, что историческое сумасшествие приходит на земли того народа, который сносит памятники Пушкину."Проклятый город Кишинёв", - написал Пушкин. Но вроде бы в Молдавии нет гонений на памятники поэту?"К счастью, правительство Молдавии не читало Пушкина", - пояснял Задорнов. Как же он прав! А ведь это сказано еще до прихода к власти Майи Санду.Кстати, попутно можно упомянуть, что самому Михаилу Задорнову до сих пор не установили памятник в России. Зато упорно пытаются ставить памятники Михаилу ЖванецкомуЦарское селоИнтересная история у памятника в Царском селе.Памятник закапывали в землю, чтобы его не уничтожили фашисты. Через четыре года откопали невредимым, и установили на прежнее место.КитайВ Шанхае, в Китае, памятник установили с помощью русских эмигрантов в 1937 году. Активно занимались этим проектом русские артисты Александр Вертинский и Федор Шаляпин.Памятник был установлен лицом к России.Во время японской оккупации памятник был разрушен, а бюст отправили на переплавку.Но потом бюст поэта вернулся на своё место. Он был восстановлен специалистами Третьяковской галереи по сохранившимся эскизам.К сожалению, памятник вновь пострадал во время культурной революции. Восстановить в прежнем виде его уже не получилось.Сегодняшний памятник в Шанхае выполнен китайским скульптором.От старого памятника, который установили Шаляпин и Вертинский, ничего не осталось. Но памятник теперь тоже по своему прекрасен.Наверное, "шанхайский Пушкин" претерпел самые большие перемены. Тем не менее, стоит. И подойти к нему в одиночестве сложно. Китайцы всё время фотографируются вместе с Пушкиным.СШАЗдесь находится минимум три памятника Пушкину: в Нью Йорке, Вашингтоне и в Нью-Джерси.ИндияВ Дели стоит памятник Пушкину работы скульптора Аникушина. По индийской традиции, памятник украшают гирляндой цветов, которую надевают на скульптуру поэта.БудапештВ столице Венгрии установлен памятник Шандору (то есть Александру) Пушкину. Там написано: "Шандор Пушкин, великий поэт русского народа".Также имя "Пушкин" носит один из кинотеатров Будапешта.УкраинаА тем временем "небратья" снесли интереснейшие памятники Пушкину в Киеве и Харькове, которые ставили не они, памятники поставлены были еще в 19 веке, по народной подписке.Додумались! Ведут теперь горделиво специальную рубрику "где еще снесли на Украине памятники Пушкину" в Википедии."Хроники варваров", что тут сказать.Памятники на Украине обязательно будут восстановлены. Как тот памятник в Царском селе, который на четыре года закопали от фашистов. Но вернулся, стоит."Нерукотворный"Хотя конечно, самый главный памятник Пушкину - это его стихи.Недавно в интервью Павел Кашин, которого мы знаем как прекрасного музыканта и исполнителя, в том числе, у него есть целый альбом песен на стихи Пушкина и Лермонтова, восхищался переводом "Евгения Онегина" на английский.В отличном переводе поэму записал как аудио книгу английский актёр Стивен Фрай, которого считают носителем "эталонного английского языка".И ничего со стихами сделать невозможно. Пушкина всё равно будут читать, переводить и восхищаться."Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."А "небратья" могут кусать локти и завести хоть двадцать страничек в Википедии. Об их "героических подвигах" по уничтожению памяти Пушкина никто вспоминать не будет.

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, украина, эфиопия, пушкин, михаил задорнов, шаляпин, википедия