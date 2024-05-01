Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике
6 июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, "великого поэта русского народа", как написано на одном из памятников поэту в городе Будапеште.
Во всём мире имя нашего поэта пользуется любовью и уважением.
Корея
Русский блогер, живущий в Южной Корее задает вопрос молодому корейскому актёру:
- У вас в центре Сеула стоит памятник Пушкину?
- Конечно. А что в этом удивительного? У нас даже в школьной программе есть Пушкин, Достоевский и другие русские писатели. Мы любим русскую культуру.
- А ты учился по системе Станиславского?
- Да. Многие корейские актёры мечтают съездить в Россию, ведь у многих она ассоциируется с искусством, театром и высокой культурой.
- А какие твои любимые произведения?
- "Преступление и наказание" и "Война и мир". А ещё мне нравится Чехов. Ему, кстати, тоже поставлен памятник в Сеуле.
Вот так, в отличие от наших "небратьев", которые уничтожают на Украине памятники Пушкину и Чехову и переименовывают улицы Чайковского и Глинки, в других странах, оказывается, дорожат знакомством с русской культурой.
И даже немного хвастаются этим: мы прекрасно знаем вашего Пушкина!
Надпись на памятнике Пушкину в Москве
Надпись на памятнике Пушкину в Москве
"Нашему поэту"
А где в мире ещё есть памятники Пушкину?
Интересно, что памятников Пушкину в мире установлено больше, чем в самой России.
Всего, по скромным подсчётам, в мире установлено 670 памятников поэту, из них около 300 - в России.
Цифры эти неточные, так как памятники всё время появляются новые.
Некоторые, к сожалению, сносят. Это делают варвары на Украине и в Прибалтике.
В Латвии идет нескончаемый спор: убрать - оставить. Даже артистов заставляют высказываться.
И представьте себе, латышские "светочи культуры" Лайма Вайкуле и Ивар Калниньш - за то, чтобы убрать Пушкина с улиц Риги.
Но в абсолютном большинстве стран памятники Пушкину берегут и любят.
Какие же из памятников поэту самые интересные?
Москва
Конечно, самый знаменитый памятник поэту находится в Москве на Пушкинской площади, работы скульптора Опекушина. Поставлен в 1880 году.
Памятник был сооружён на деньги, собранные по подписке, объявленной в 1860 году. Был специальный конкурс, в несколько этапов, и на всех этапах победил Опекушин.
Наверное, это лучший памятник Александру Сергеевичу Пушкину в мире. Но это совершенно не умаляет достоинств остальных.
Рим
В Риме памятник появился еще в 1837 году, это был первый памятник поэту после его гибели на дуэли. Поставила его княгиня Волконская, потрясенная гибелью поэта.
Уже в наше время был установлен еще один памятник Пушкину - на вилле Боргезе.
Эфиопия
Памятник Пушкину стоит на родине его предков - в Эфиопии.
На памятнике в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, высечена надпись "Нашему поэту". Заметьте, как деликатно, но в то же время твёрдо жители Эфиопии дают понять: Пушкин - и наш тоже!
Памятник был освящён патриархом Эфиопской православной церкви.
Вообще же всё-таки доподлинно неизвестно, откуда был родом предок Пушкина - Арап Петра Великого Абрам (Ибрагим) Ганнибал.
Вероятнее всего, из Абиссинии, с территории нынешней Эфиопии. Но возможно, что из княжества Логон, стоящего на великой реке Логон, это территория современной страны Камерун. И эта версия становится всё более обоснованной.
А не так давно африканские учёные выдвинули новую версию - Ибрагим Ганнибал был родом из деревушки возле столицы государства Эритрея Асмэры.
Разгорается нешуточная борьба африканских стран, которые претендуют на роль родины Ибрагима Ганнибала.
Йошкар-Ола
Здесь находится необычный памятник: Пушкин сидит и с интересом смотрит на персонажа из своего самого знаменитого произведения - Евгения Онегина.
Говорят, что это единственный памятник в таком роде.
А поскольку рядом с Пушкиным не возбраняется присесть любому желающему, то и нет отбоя от желающих сфотографироваться: и с Пушкиным, и с галантным Евгением.
"Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей..."
Пушкин и Наталья Гончарова
Пушкин и Наталья Гончарова
Подгорица
В столице Черногории установлен памятник Пушкину и Наталье Гончаровой. Здесь уже жена поэта сидит, а он вдохновенно читает ей стихи.
Таких памятников "Пушкин и Наталья Николаевна" есть ещё несколько.
Есть и памятник Пушкину и его бабушке, установлен в имении бабушки в Захарово. Там Пушкин маленький, но взор у него уже вдохновенный. На него с огромной любовью смотрит бабушка Мария Алексеевна Ганнибал.
Пушкин и его бабушка
Пушкин и его бабушка
Бабушка обожала внука Сашу, он проводил у неё по полгода, с весны до осени, до поступления в лицей. Родители занимались светской жизнью, а внука с одного года и до 12 лет воспитывала бабушка. Она же - единственная из всей семьи - навещала маленького Александра в лицее.
Мария Ганнибал прогнала французских гувернёров, именно она привезла в Захарово Арину Родионовну и слугу Никиту Козлова, который был с Пушкиным до последнего часа.
Она "любила рассказывать про старину", и многое Пушкин узнал от неё и о своей семье, и об истории России.
С няней Ариной Родионовной
На памятнике в Пскове Пушкин изображён с няней, Ариной Родионовной.
Такой же памятник был установлен знаменитым сатириком Михаилом Задорновым, на его собственные средства, в селе Воскресенском Гатчинского района Ленинградской области. Считается, что в этом селе родилась няня поэта.
Задорнов не имел никакого отношения к этому селу, просто однажды оказался здесь, и принял решение: поставить памятник Арине Родионовне.
Задорнов и памятник Пушкину и Арине Родионовне
Задорнов и памятник Пушкину и Арине Родионовне
"Оккупанту Пушкину"
На одном из своих концертов, еще в 1992 году, Задорнов рассказал о том, что в Вильнюсе снесли памятник "оккупанту Пушкину", сказал, что знает ответ, почему. И процитировал стихотворение Пушкина "Клеветникам России":
"Что взволновало вас? Волнения Литвы?
Оставьте вечный спор славян между собою."
Оставьте вечный спор славян между собою."
А ведь современные литовские историки, по рассказам Задорнова, утверждают, что римляне и литовцы - один и тот же народ, сам Рим был основан литовцами. Названием "славяне" Пушкин явно оскорбил гордых литовцев.
Тем более, что литовские историки пошли еще дальше: они утверждают, что все народы мира произошли от литовцев (кроме русских и евреев).
Как две капли воды похожая история произошла на Украине. Современные украинские историки утверждают, что якобы Иисус из Галилеи был "галичанин", Франция - Галлия - основана галичанами.
Такое впечатление, что историческое сумасшествие приходит на земли того народа, который сносит памятники Пушкину.
"Проклятый город Кишинёв", - написал Пушкин. Но вроде бы в Молдавии нет гонений на памятники поэту?
"К счастью, правительство Молдавии не читало Пушкина", - пояснял Задорнов. Как же он прав! А ведь это сказано еще до прихода к власти Майи Санду.
Кстати, попутно можно упомянуть, что самому Михаилу Задорнову до сих пор не установили памятник в России. Зато упорно пытаются ставить памятники Михаилу Жванецкому
Царское село
Интересная история у памятника в Царском селе.
Памятник закапывали в землю, чтобы его не уничтожили фашисты. Через четыре года откопали невредимым, и установили на прежнее место.
© Василий СтоякинА.С. Пушкин. Скульптура Александра Рукавишникова
© Василий Стоякин
А.С. Пушкин. Скульптура Александра Рукавишникова
Китай
В Шанхае, в Китае, памятник установили с помощью русских эмигрантов в 1937 году. Активно занимались этим проектом русские артисты Александр Вертинский и Федор Шаляпин.
Памятник был установлен лицом к России.
Во время японской оккупации памятник был разрушен, а бюст отправили на переплавку.
Но потом бюст поэта вернулся на своё место. Он был восстановлен специалистами Третьяковской галереи по сохранившимся эскизам.
К сожалению, памятник вновь пострадал во время культурной революции. Восстановить в прежнем виде его уже не получилось.
Сегодняшний памятник в Шанхае выполнен китайским скульптором.
От старого памятника, который установили Шаляпин и Вертинский, ничего не осталось. Но памятник теперь тоже по своему прекрасен.
Наверное, "шанхайский Пушкин" претерпел самые большие перемены. Тем не менее, стоит. И подойти к нему в одиночестве сложно. Китайцы всё время фотографируются вместе с Пушкиным.
США
Здесь находится минимум три памятника Пушкину: в Нью Йорке, Вашингтоне и в Нью-Джерси.
Индия
В Дели стоит памятник Пушкину работы скульптора Аникушина. По индийской традиции, памятник украшают гирляндой цветов, которую надевают на скульптуру поэта.
Будапешт
В столице Венгрии установлен памятник Шандору (то есть Александру) Пушкину. Там написано: "Шандор Пушкин, великий поэт русского народа".
Также имя "Пушкин" носит один из кинотеатров Будапешта.
Украина
А тем временем "небратья" снесли интереснейшие памятники Пушкину в Киеве и Харькове, которые ставили не они, памятники поставлены были еще в 19 веке, по народной подписке.
Додумались! Ведут теперь горделиво специальную рубрику "где еще снесли на Украине памятники Пушкину" в Википедии.
"Хроники варваров", что тут сказать.
Памятники на Украине обязательно будут восстановлены. Как тот памятник в Царском селе, который на четыре года закопали от фашистов. Но вернулся, стоит.
"Нерукотворный"
Хотя конечно, самый главный памятник Пушкину - это его стихи.
Недавно в интервью Павел Кашин, которого мы знаем как прекрасного музыканта и исполнителя, в том числе, у него есть целый альбом песен на стихи Пушкина и Лермонтова, восхищался переводом "Евгения Онегина" на английский.
В отличном переводе поэму записал как аудио книгу английский актёр Стивен Фрай, которого считают носителем "эталонного английского языка".
И ничего со стихами сделать невозможно. Пушкина всё равно будут читать, переводить и восхищаться.
"Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."
А "небратья" могут кусать локти и завести хоть двадцать страничек в Википедии. Об их "героических подвигах" по уничтожению памяти Пушкина никто вспоминать не будет.