https://ukraina.ru/20231130/1051633884.html

Аресты ополченцев и пророссийских активистов — главная угроза отношениям России и Казахстана

Аресты ополченцев и пророссийских активистов — главная угроза отношениям России и Казахстана - 30.11.2023 Украина.ру

Аресты ополченцев и пророссийских активистов — главная угроза отношениям России и Казахстана

В Казахстане один из районных судов Караганды приговорил к семи годам тюрьмы бывшего бойца ЧВК "Вагнер". 34-летний Алексей Шомполов был объявлен виновным в "наёмничестве" за участие в освобождении Артёмовска

2023-11-30T17:10

2023-11-30T17:10

2023-11-30T17:33

казахстан

чвк "вагнер"

ополчение

арест

касым-жомарт токаев

владимир зотов

эксклюзив

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Шомполов являлся гражданином Казахстана, хотя родился в Красноярском крае. В ходе СВО он получил ранение, после чего вернулся в место проживания, где и был арестован.Стоит отметить, что это далеко не первый случай уголовного преследования казахстанскими правоохранителями участников боевых действий в Донбассе на стороне России. Подобные процессы продолжаются с 2014 года, с самого начала т. н. АТО.В 2021 году при пересечении российско-казахстанской границы был арестован ополченец Сергей Шалашов, воевавший в батальоне «Восток» и в ходе одного из боестолкновений потерявший ногу. В 2020 году четыре с половиной года тюрьмы получил бывший боец «Спарты» Евгений Щербак, причём властям Казахстана его выдали российские правоохранители. Ещё минимум три ополченца ЛДНР были арестованы и осуждены в 2015 году.Казахстан славится своей «многовекторной» политикой. С начала СВО официальные представители Астаны заявили, что они будут полностью соблюдать санкционный режим, введённый Западом против России. При этом казахстанский экспорт в РФ вырос на десятки процентов. Впоследствии в Казахстан зачастили американские и европейские дипломаты, которых заявления местных чиновников не убедили. Последние продолжили убеждать посланников Вашингтона, Лондона и Брюсселя в полной приверженности санкциям и даже ввели в действие некоторые связанные с этим нормативы. Однако, по мнению наблюдателей, объёмы серого импорта не только не уменьшились, но и возросли.Казахстан маневрирует, пытаясь сохранить хорошие отношения и с Западом, и с Китаем, и с Россией. Однако в сферах образования и общественной жизни доминирующей идеей уже давно является национализм. Кроме того, те, кто по мнению властей, проявляют слишком большие симпатии к России, подвергаются преследованиям. Самым ярким примером здесь является Ермек Тайчибеков, получивший семь лет строго режима за интервью изданию Украина.ру, в котором он охарактеризовал действия властей Казахстана как русофобские, а также рассказал о нападении казахских националистов на селение дунган в 2020 году. Впоследствии срок Тайчибекова был увеличен.В 2021 году в интернете стало появляться всё больше роликов с демонстрацией действий т. н. языковых патрулей, в рамках которых местные националисты обходили магазины и различные государственные конторы, требуя от работающих в них русских говорить на казахском, запугивая и оскорбляя их. На основателя «патрулей» Куата Ахметова было заведено уголовное дело, однако он смог спокойно выехать из Казахстана. В начале текущего года дело в его отношении было закрыто. Его последователь Диас Кузайыр (Кузаиров) отделался пятью сутками ареста, после чего продолжил свою деятельность. С тех пор число языковых инцидентов существенно умножилось, и под прессинг наци-активистов нынче попадают не только русские, но и казахи, значительная часть которых в быту пользуется русским языком.Любые одобрительные заявления в адрес СВО становятся объектом пристального внимания либо националистов, либо правоохранителей. Известно, что очень часто украинцы специально провоцируют местных русских в закрытых чатах на нужные им высказывания, после чего выставляют запись на всеобщее обозрение. В результате неосторожно высказавшийся человек подвергается либо публичным оскорблениям и унижениям, либо сразу уголовному преследованию.Давлению подвергаются и редкие представители казахстанского политического класса, выражающих мнение, не совпадающее с общепринятым. В частности, депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев был исключён из своей партии и лишён депутатского мандата за высказывание в поддержку действий Владимира Путина. Абильдаев также заявил, что он поддерживает СВО, и назвал представителей украинских властей нацистами.И Россия, и Казахстан заинтересованы в развитии двусторонних отношений. Никаких территориальных претензий Россия к Казахстану не имеет. В 2022 году по просьбе Касым-Жомарта Токаева была предотвращена попытка государственного переворота. Экономическое взаимодействие двух стран успешно развивается. Однако гуманитарный аспект сотрудничества оставляет желать сильно лучшего.Казахстанская власть не монолитна. В стране действует ряд центров влияния, значительная часть которых не против разыграть этнократическую карту. Всё это накладывается на многочисленные фобии политического класса, связанные с мифическим сепаратизмом. Аресты ополченцев, запрет на символику, связанную с СВО, давление на русских, не спешащих признавать исключительно казахский характер государства, — следствие подобного политического мировоззрения, которое становится доминирующим. И дальнейшее укоренение этого мировоззрения может нанести российско-казахстанским отношениям огромный вред.Патриарх Кирилл в своей речи на Всемирном русском народном соборе выступил против сведения понятия Русского мира к существующим политическим границам, «разумея под Русским миром исключительно Российскую Федерацию». Исходя из этого, хочется надеяться, что поддержка всех, кто разделяет его идеи и защищает его с оружием в руках, — независимо от того, какого цвета у него паспорт, — однажды станет одним из основных приоритетов российской политики.

https://ukraina.ru/20230724/1048196869.html

https://ukraina.ru/20230731/1048379640.html

https://ukraina.ru/20200614/1027977751.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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казахстан, чвк "вагнер", ополчение, арест, касым-жомарт токаев, владимир зотов, эксклюзив