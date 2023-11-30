Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве - 30.11.2023 Украина.ру
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Репрессии на Украине
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Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве - 30.11.2023 Украина.ру
Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения... Украина.ру, 30.11.2023
2023-11-30T16:33
2023-11-30T16:33
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1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". В мероприятии примут участие российские общественники из ДНР и Германии, дипломаты, а также обозреватель сайта "Украина.ру" Павел Волков. "В ходе конференции эксперты, журналисты и политологи представят факты нарушений прав и преступлений против языковых и этнических меньшинств в европейских странах, свидетельства очевидцев массовых этнических чисток и дадут им правовую оценку", - сообщил Павел Волков. Участники также обсудят перспективы развития и возможности нормализации ситуации с правами этнических и религиозных меньшинств в Европе.По данным издания Украина.ру, с начала 2022 по июль 2023 года Украиной открыто более 56 тысяч уголовных дел, которые могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Около 9 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом.
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украина, россия, евросоюз, швейцария, оон, спч, репрессии, права человека, донбасс, новости
Репрессии на Украине, Украина, Россия, Евросоюз, Швейцария, ООН, СПЧ, репрессии, права человека, Донбасс, Новости

Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве

16:33 30.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". В мероприятии примут участие российские общественники из ДНР и Германии, дипломаты, а также обозреватель сайта "Украина.ру" Павел Волков.
"В ходе конференции эксперты, журналисты и политологи представят факты нарушений прав и преступлений против языковых и этнических меньшинств в европейских странах, свидетельства очевидцев массовых этнических чисток и дадут им правовую оценку", - сообщил Павел Волков.
Участники также обсудят перспективы развития и возможности нормализации ситуации с правами этнических и религиозных меньшинств в Европе.
По данным издания Украина.ру, с начала 2022 по июль 2023 года Украиной открыто более 56 тысяч уголовных дел, которые могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Около 9 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом.
 
Репрессии на УкраинеУкраинаРоссияЕвросоюзШвейцарияООНСПЧрепрессииправа человекаДонбассНовости
 
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