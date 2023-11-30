https://ukraina.ru/20231130/1051631093.html

Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве

Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве - 30.11.2023 Украина.ру

Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве

1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения... Украина.ру, 30.11.2023

2023-11-30T16:33

2023-11-30T16:33

2023-11-30T16:33

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1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". В мероприятии примут участие российские общественники из ДНР и Германии, дипломаты, а также обозреватель сайта "Украина.ру" Павел Волков. "В ходе конференции эксперты, журналисты и политологи представят факты нарушений прав и преступлений против языковых и этнических меньшинств в европейских странах, свидетельства очевидцев массовых этнических чисток и дадут им правовую оценку", - сообщил Павел Волков. Участники также обсудят перспективы развития и возможности нормализации ситуации с правами этнических и религиозных меньшинств в Европе.По данным издания Украина.ру, с начала 2022 по июль 2023 года Украиной открыто более 56 тысяч уголовных дел, которые могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Около 9 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, евросоюз, швейцария, оон, спч, репрессии, права человека, донбасс, новости