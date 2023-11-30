https://ukraina.ru/20231130/1051631093.html
Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве - 30.11.2023 Украина.ру
Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения... Украина.ру, 30.11.2023
2023-11-30T16:33
2023-11-30T16:33
2023-11-30T16:33
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1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". В мероприятии примут участие российские общественники из ДНР и Германии, дипломаты, а также обозреватель сайта "Украина.ру" Павел Волков. "В ходе конференции эксперты, журналисты и политологи представят факты нарушений прав и преступлений против языковых и этнических меньшинств в европейских странах, свидетельства очевидцев массовых этнических чисток и дадут им правовую оценку", - сообщил Павел Волков. Участники также обсудят перспективы развития и возможности нормализации ситуации с правами этнических и религиозных меньшинств в Европе.По данным издания Украина.ру, с начала 2022 по июль 2023 года Украиной открыто более 56 тысяч уголовных дел, которые могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Около 9 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, евросоюз, швейцария, оон, спч, репрессии, права человека, донбасс, новости
Репрессии на Украине, Украина, Россия, Евросоюз, Швейцария, ООН, СПЧ, репрессии, права человека, Донбасс, Новости
Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
1 декабря 2023 в 14:00 в Женеве (Швейцария) на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека состоится круглый стол "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". В мероприятии примут участие российские общественники из ДНР и Германии, дипломаты, а также обозреватель сайта "Украина.ру" Павел Волков.
"В ходе конференции эксперты, журналисты и политологи представят факты нарушений прав и преступлений против языковых и этнических меньшинств в европейских странах, свидетельства очевидцев массовых этнических чисток и дадут им правовую оценку", - сообщил Павел Волков.
Участники также обсудят перспективы развития и возможности нормализации ситуации с правами этнических и религиозных меньшинств в Европе.
По данным
издания Украина.ру, с начала 2022 по июль 2023 года Украиной открыто более 56 тысяч уголовных дел, которые могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Около 9 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом.