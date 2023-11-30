https://ukraina.ru/20231130/1051626453.html

Без Бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция "зачистила" духовное училище

Без Бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция "зачистила" духовное училище - 30.11.2023 Украина.ру

Без Бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция "зачистила" духовное училище

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли утром 30 ноября с обысками в Почаевскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает в своем телеграм-канале украинское издание "Левый берег".

2023-11-30T14:56

2023-11-30T14:56

2023-11-30T14:56

эксклюзив

пцу

сбу

почаевская лавра

обыски

полиция

гонения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051627119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32ac3be6e54beb03fb9826a3d34c9a23.jpg

"По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями Лавры", - говорится в сообщении. Точно такую же формулировку приводит издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.Позднее пресс-служба СБУ заявила, что обыски в Почаевской Лавре 30 ноября 2023 года прошли "в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти"."По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ", - утверждается в сообщении, В СБУ считают, что в этой публикации (что это за публикация - не указывается) "клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России". В этот же день сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища, информирует телеграм-канал УПЦ.Сообщается, что полиция оцепила территорию собора, где находится регентское училище, в 6.00. Всем, кто находился в помещении училища, а это преимущественно девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение."Полиция ворвалась в кельи, где проживали и в это время еще спали воспитанницы училища, и принудительно настаивала на срочном собирании личных вещей. Силовиков не беспокоило даже то, что на подворье в это время минусовая температура", - говорится в сообщении. По словам представителя полиции, он получил приказ "зачистить" это помещение и этот приказ выполняет.Телеграм-канал УПЦ информирует, что "некоторые девушки (а учащимся по 15-16 лет – Ред.) в состоянии стресса закрылись в своих кельях", а силовики грозят выломать двери и вывести их насильно. Студенток духовного училища принудительно усаживают в автобусы и увозят "в общежитие одного из колледжей".Союз православных журналистов (СПЖ) информирует, что на территории находятся три автобуса с силовиками. На Николаевском соборе полиция срезает замки.СПЖ напоминает, что 2 октября 2023 года Западный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 15 июня о "возвращении" Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурном заповеднику Николаевского собора УПЦ в городе Кременец. Согласно судебному решению, община прихода святителя Николая должна освободить "собор с кельями XVI–XVII веков общей площадью 1 756 кв. м".Тогда же Кременецко-Почаевский заповедник потребовал, чтобы община УПЦ согласно решению суда немедленно покинула Николаевский собор в Кременце.Ранее в СБУ сообщали, что с февраля 2022 года спецслужба возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, 16 из попавших под следствие - митрополиты.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией и с Русской православной церковью. В Верховную Раду Украины внесен законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против представителей духовенства УПЦ, обвиняя их в "антиукраинской деятельности". Спецслужба также регулярно проводит обыски в храмах и монастырях УПЦ.Что до упомянутого законопроекта, то у гонителей канонической церкви могут вознкнуть сложности. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, "53 депутата Верховной Рады поставили свои подписи под обращением к спикеру украинского парламента с требованием направить проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности в Украине религиозных организаций", регистрационный №8371 от 19.01.2023, на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право при Совете Европы, получившую название Венецианской комиссии".Учитывая широкую дискуссию относительно указанного законопроекта в обществе, депутаты просят установить, соответствует ли он европейским стандартам и ценностям в области права, говорится в сообщении.Подписавшие обращение депутаты отмечают, что законопроект несет угрозу ограничения граждан Украины в праве на свободу мировоззрения и вероисповедания и нарушает принцип верховенства права.В обращении также говорится о том, что государство не имеет права указывать верующим гражданам Украины, в какую им церковь ходить, и лишать верующих права удовлетворять свои религиозные потребности.Понятно, что гонениям на территории нынешней подконтрольной Киеву Украины подвергается не только Православная церковь, но вообще все, кого режим считает даже потенциально опасным для себя. Но такая ситуация, может оказаться опасной для самих же гонителей и для всего государства, считает украинский аналитик Алексей Кущ. Он отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что "нужно постепенно отказываться от модели ограничения основных прав и свобод граждан"."Потому что сейчас мы живём в состоянии правовой анестезии – фактически взяли и сделали укол в правовую систему. И в таком состоянии мы живём уже второй год. Состояние правовой анестезии очень опасно, потому что происходит деградация общественно-политических институтов в стране, и происходит вообще деградация правовой и политической культуры. Это процесс политического и правового вырождения", - пояснил аналитик.Он предостерег: "Если долго держать в состоянии анестезии какую-то мышцу, то через несколько лет она просто перестанет функционировать".

https://ukraina.ru/20231125/1051339861.html

https://ukraina.ru/20231120/1051161697.html

https://ukraina.ru/20231117/1051132299.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, пцу, сбу, почаевская лавра, обыски, полиция, гонения