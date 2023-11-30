https://ukraina.ru/20231130/1051622902.html

Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова - 30.11.2023 Украина.ру

Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

Шимон Шинковский вель Сенк "критично" относится к приглашению главы МИД России Сергея Лаврова на это заседание

2023-11-30T12:59

2023-11-30T12:59

2023-11-30T12:59

новости

польша

обсе

заседание

бойкот

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049261706_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c0c0ee2d58728e9ed18fd8e4fec209fe.jpg

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом глава польской дипломатии заявил журналистам 30 ноября."Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье", - цитируют РИА Новости слова министра иностранных дел Польши.Он подчеркнул, что во встрече в Скопье не будет участвовать никто из его заместителей."Польское министерство иностранных дел не будет там представлено на уровне руководства. Никто из моих заместителей не будет принимать участие в сегодняшней встрече", - заявил Шимон Шинковский вель Сенк.Ранее решение бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за присутствия делегации Российской Федерации принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

https://ukraina.ru/20231128/1051524079.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, обсе, заседание, бойкот, сергей лавров