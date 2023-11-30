Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szymon Szynkowski vel SękШимон Шинковский вель Сенк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szymon Szynkowski vel Sęk
Шимон Шинковский вель Сенк "критично" относится к приглашению главы МИД России Сергея Лаврова на это заседание
Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом глава польской дипломатии заявил журналистам 30 ноября.
"Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье", - цитируют РИА Новости слова министра иностранных дел Польши.
Он подчеркнул, что во встрече в Скопье не будет участвовать никто из его заместителей.
"Польское министерство иностранных дел не будет там представлено на уровне руководства. Никто из моих заместителей не будет принимать участие в сегодняшней встрече", - заявил Шимон Шинковский вель Сенк.
Ранее решение бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за присутствия делегации Российской Федерации принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.