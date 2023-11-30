Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051622902.html
Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова - 30.11.2023 Украина.ру
Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
Шимон Шинковский вель Сенк "критично" относится к приглашению главы МИД России Сергея Лаврова на это заседание
2023-11-30T12:59
2023-11-30T12:59
новости
польша
обсе
заседание
бойкот
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049261706_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c0c0ee2d58728e9ed18fd8e4fec209fe.jpg
Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом глава польской дипломатии заявил журналистам 30 ноября."Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье", - цитируют РИА Новости слова министра иностранных дел Польши.Он подчеркнул, что во встрече в Скопье не будет участвовать никто из его заместителей."Польское министерство иностранных дел не будет там представлено на уровне руководства. Никто из моих заместителей не будет принимать участие в сегодняшней встрече", - заявил Шимон Шинковский вель Сенк.Ранее решение бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за присутствия делегации Российской Федерации принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
https://ukraina.ru/20231128/1051524079.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049261706_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_e10473b17142008fe15ad3429b4b8594.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, обсе, заседание, бойкот, сергей лавров
Новости, Польша, ОБСЕ, заседание, бойкот, Сергей Лавров

Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

12:59 30.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szymon Szynkowski vel SękШимон Шинковский вель Сенк
Шимон Шинковский вель Сенк - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szymon Szynkowski vel Sęk
Читать в
Шимон Шинковский вель Сенк "критично" относится к приглашению главы МИД России Сергея Лаврова на это заседание
Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом глава польской дипломатии заявил журналистам 30 ноября.
"Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье", - цитируют РИА Новости слова министра иностранных дел Польши.
Он подчеркнул, что во встрече в Скопье не будет участвовать никто из его заместителей.
"Польское министерство иностранных дел не будет там представлено на уровне руководства. Никто из моих заместителей не будет принимать участие в сегодняшней встрече", - заявил Шимон Шинковский вель Сенк.
Ранее решение бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за присутствия делегации Российской Федерации принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 16:34
Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия ЛавроваМИД Украины считает, что присутствие российской делегации на министерском заседании ОБСЕ усугубит кризис, в который "Россия загнала организацию"
 
НовостиПольшаОБСЕзаседаниебойкотСергей Лавров
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала