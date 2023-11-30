"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051621785.html
"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря
"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря - 30.11.2023 Украина.ру
"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря
"Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-11-30T12:53
2023-11-30T12:54
новости
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102045/55/1020455558_0:159:3358:2048_1920x0_80_0_0_4c44a8ca7a2b27a1f102d10a6a2c5423.jpg
Представитель президента уточнил, что в специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральные журналисты, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты.Вопросы к "Прямой линии" начнут принимать 1 декабря в 8.00 по камчатскому времени (23.00 30 ноября мск). Задать вопрос можно несколькими способами:· по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;· отправить бесплатное СМС на номер 0-40-40;· через сайт moskva-putinu.ru;· соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники";· мобильные приложения.
https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102045/55/1020455558_627:0:3358:2048_1920x0_80_0_0_6cd6b97aa4a447e709b934f2f135f875.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря

12:53 30.11.2023 (обновлено: 12:54 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
"Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"14 декабря Владимир Путин подведёт итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента", — пояснил Песков.
Представитель президента уточнил, что в специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральные журналисты, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты.
Вопросы к "Прямой линии" начнут принимать 1 декабря в 8.00 по камчатскому времени (23.00 30 ноября мск). Задать вопрос можно несколькими способами:
· по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;
· отправить бесплатное СМС на номер 0-40-40;
· через сайт moskva-putinu.ru;
· соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники";
· мобильные приложения.
28 ноября, 05:49
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУУкраинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и, главное, в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией
 
НовостиРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
13:46Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии
13:35Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами
13:33"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
13:25Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети
13:18Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор
13:18"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта
13:13Заявление СБУ о теракте, провокация в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
13:12"Мы хотим, но..." Зеленский не знает, вступит ли Украина в НАТО
12:59Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
12:53"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря
12:29Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной
12:29Смерть Киссинджера: американское столетие уходит в закат
12:29В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины
12:24Рейтинг Politico: куда возвращается Европа благодаря Зеленскому
12:22Германия закрывает Генконсульство в Калининграде
12:10Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ
12:02Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
11:57В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года
11:51Глава "Энергоатома" посоветовал ЕС брать пример с Украины и сливать отходы в Чернобыль
Лента новостейМолния