"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря
12:53 30.11.2023 (обновлено: 12:54 30.11.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом России Владимиром Путиным
"Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"14 декабря Владимир Путин подведёт итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента", — пояснил Песков.
Представитель президента уточнил, что в специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральные журналисты, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты.
Вопросы к "Прямой линии" начнут принимать 1 декабря в 8.00 по камчатскому времени (23.00 30 ноября мск). Задать вопрос можно несколькими способами:
· по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;
· отправить бесплатное СМС на номер 0-40-40;
· через сайт moskva-putinu.ru;
· соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники";
· мобильные приложения.
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