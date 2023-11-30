"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря

"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ Украинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и, главное, в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией