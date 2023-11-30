https://ukraina.ru/20231130/1051616258.html

Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая

Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая - 30.11.2023 Украина.ру

Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда

2023-11-30T10:53

2023-11-30T10:53

2023-11-30T10:53

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Обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Запорожец обвиняется в покушении на акт международного терроризма.Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершённого за пределами РФ. Поскольку на тот момент референдум о вхождении Херсонской области с состав России ещё не проходил.По данным следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного.9 мая 2022 года обвиняемый взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.

https://ukraina.ru/20231126/1051341508.html

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новости, херсонская область, херсон, новые регионы, россия, теракт, суд