https://ukraina.ru/20231130/1051616258.html
Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая
Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая - 30.11.2023 Украина.ру
Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
2023-11-30T10:53
2023-11-30T10:53
2023-11-30T10:53
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Обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Запорожец обвиняется в покушении на акт международного терроризма.Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершённого за пределами РФ. Поскольку на тот момент референдум о вхождении Херсонской области с состав России ещё не проходил.По данным следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного.9 мая 2022 года обвиняемый взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.
https://ukraina.ru/20231126/1051341508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, херсонская область, херсон, новые регионы, россия, теракт, суд
Новости, Херсонская область, Херсон, Новые регионы, Россия, теракт, Суд
Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
"Суд постановил признать Запорожца... виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет строгого режима", - объявил судья.
Обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Запорожец обвиняется в покушении на акт международного терроризма.
Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершённого за пределами РФ. Поскольку на тот момент референдум о вхождении Херсонской области с состав России ещё не проходил.
По данным следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного.
9 мая 2022 года обвиняемый взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.