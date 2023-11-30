Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая - 30.11.2023 Украина.ру
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Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая
Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая - 30.11.2023 Украина.ру
Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
2023-11-30T10:53
2023-11-30T10:53
новости
херсонская область
херсон
новые регионы
россия
теракт
суд
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Обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Запорожец обвиняется в покушении на акт международного терроризма.Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершённого за пределами РФ. Поскольку на тот момент референдум о вхождении Херсонской области с состав России ещё не проходил.По данным следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного.9 мая 2022 года обвиняемый взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.
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новости, херсонская область, херсон, новые регионы, россия, теракт, суд
Новости, Херсонская область, Херсон, Новые регионы, Россия, теракт, Суд

Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая

10:53 30.11.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая в 2022 году, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
"Суд постановил признать Запорожца... виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет строгого режима", - объявил судья.
Обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Запорожец обвиняется в покушении на акт международного терроризма.
Вменяемая ему статья касалась акта международного терроризма, то есть совершённого за пределами РФ. Поскольку на тот момент референдум о вхождении Херсонской области с состав России ещё не проходил.
По данным следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного.
9 мая 2022 года обвиняемый взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как следует из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.
- РИА Новости, 1920, 26.11.2023
26 ноября, 07:47
Умереть, чтобы стать взрослым. Особенности украинского нацизмаЗеленский и компания, равно как и нацистская (лояльная режиму, но нелояльная лично Зеленскому) оппозиция в Киеве отправляет сотни тысяч своих сограждан на убой ради денег. Или, если подходить к вопросу несколько шире, ради материальных ценностей, которые можно приватизировать.
 
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