https://ukraina.ru/20231130/1051614481.html

Американская выгода, реестр избирателей. Главное на Украине на утро 30 ноября

Американская выгода, реестр избирателей. Главное на Украине на утро 30 ноября - 30.11.2023 Украина.ру

Американская выгода, реестр избирателей. Главное на Украине на утро 30 ноября

В США заявили о мобилизации американской экономики из-за боевых действий на Украине. Украинские военные предложили использовать реестр избирателей для мобилизации

2023-11-30T09:57

2023-11-30T09:57

2023-11-30T09:57

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ab17d59ee060cd37d29a7bd04bc52bd6.jpg

Министерство обороны США сообщило о том, что выделило около $3,3 млрд в 18 штатах, чтобы помочь оборонным подрядчикам как расширить и модернизировать существующие производственные линии, так и полностью создать новые. Подрядчики изготавливают, среди прочего, 155-мм артиллерийские снаряды, управляемые реактивные системы залпового огня, а также ракеты Stinger и Javelin.Также Пентагон выделил более $10 млрд на создание нового оборудования и замены того, что было отправлено за границу, а также изготовление новых средств для отправки на Украину.В целом Минобороны США заказало оборудования на сумму более $27 млрд у поставщиков в 37 штатах."С <...> 24 февраля 2022 года США выделили около $44 млрд на помощь Украине в сфере безопасности. Помощь предоставлялась либо через президентские полномочия сокращения, когда оборудование изымается из состава военных и отправляется за границу, либо через Инициативу содействия безопасности Украины, где правительство заключает прямые контракты с промышленностью на отправку нового оборудования на Украину, когда оно будет готово. Когда средства изымаются из имеющегося в США инвентаря, их необходимо заменить, чтобы поддерживать собственную готовность военных подразделений США. По состоянию на середину ноября ведомство выделило почти $17 млрд на закупку замены оборудования, которое было отправлено на Украину со складов США", - отмечалось в сообщении Минобороны США.Как заявил замминистра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям ЛаПлант, реакция американской промышленной базы на удовлетворение оборонных потребностей Украины "была действительно исторической"."Это было общенациональное усилие, которое охватывает весь спектр наших цепей поставок почти в каждой сфере возможностей. Хотя, несомненно, у нас ещё впереди значительная работа, чтобы полностью восстановить современную экосистему оборонной промышленности, мы не должны упускать из виду то, что мы смогли достичь вместе с нашими партнёрами в отрасли за последний 21 месяц", - подчеркнул ЛаПлант.Ранее президент США Джо Байден в своей статье для The Washington Post писал, что поддержка Украины — "инвестиция" в собственную безопасность США."По опыту двух мировых войн в прошлом столетии мы знаем, что, когда агрессия в Европе остаётся без ответа, кризис не угасает сам по себе. Это напрямую вовлекает Америку", — отметил он.По его словам, помощь Украине предотвращает расширение конфликта в будущем. Байден не допускает возможности участия американских войск в нем.В то же время, американские СМИ сообщали, что для того, чтобы добиться поддержки выделения средств Украине среди конгрессменов Белый дом будет делать упор на том, что эта поддержка запускает американскую оборонную промышленность.Также 29 ноября издание The Washington Post выпустило статью, в которой сообщалось о том, что большая часть выделенной Украине помощи остаётся в самих США."Вот самый сокровенный секрет военной помощи США Украине: большая часть денег тратится здесь, в Соединённых Штатах. Это верно: средства, которые законодатели одобряют для вооружения Украины, не идут напрямую на Украину, а используются в США для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов. Согласно одному анализу, из $68 млрд военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом после вторжения России в Украину, почти 90%", - утверждал обозреватель Марк Тиссен.Тиссен указывал, что американские средства используются для производства нового оружия на 117 производственных линиях в 31 штате и 71 городе США или замены оружия, отправленного из американских запасов.При этом он жёстко критиковал 31 конгрессмена, чьи округа получают наибольшую выгоду от боевых действий на Украине, т. к. эти конгрессмены проголосовали против помощи Украине или за ограничение этой помощи.При этом в издании подчеркивается, что целых 31 конгрессмен, чьи округа получают наибольшую выгоду от финансирования Украины, голосовали против или ограничения нам помощи.Примечательно, что данная ситуация чем-то напоминает участие США во Второй мировой войне. Как утверждает ряд исследований, именно это, а не политика президента США Франклина Делано Рузвельта помогло США выйти из Великой депрессии. Американский писатель Джон Дос Пассос указывал, что в то время, как американские солдаты на тихоокеанском фронте мечтали о скорейшем возвращении домой, их товарищи в США надеялись, что война и вызванное ею экономическое процветания не закончатся слишком быстро.Реестр избирателейПредседатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предложил использовать реестр избирателей Украины для мобилизации."Я большой сторонник того, чтобы передали реестр избирателей. Он наиполнейший, самый заполненный, он показывает, кто где голосовал в своё время. Это самая правдивая информация. Я понимаю, сейчас начнут кричать, что вот это отвадит людей от выборов. Нет. Это нам сейчас нужно думать не о выборах. Нам сейчас нужно думать о защите Украины и о победе. А обо всех остальных нюансах: что, где, кому дискомфортно - когда уже прогоним врага, тогда уже о своём дискомфорте каждый обязательно расскажет", - подчеркнул Тимочко.Ранее украинский волонтёр Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест, в интервью журналистке "5 канала" Анне Мирошниченко предложил заблокировать денежные переводы для того, чтобы восполнить испытывающие нехватку личного состава бригады на передовой."В "тени" находятся около 4,5 млн мужчин. Ну, таксисты. Таксисты, которые тебя возят, они же в "тени" полностью: у нас же нет такси на Украине. У нас есть информационные услуги — фирмы Bolt или Uklon — и какие-то люди, которые шашки прицепили или не прицепили. Они же в "тени" полностью. Они невидимы для военкомата", - обозначил Болдырев кадровый ресурс для ВСУ.При этом он скептически отнёсся к идее рекрутинга, которую продвигает Минобороны Украины. По словам Болдырева, в украинских формированиях сейчас в основном востребованы штурмовики. Именно среди них — наибольшие потери. А это значит, что по прибытию в подразделение, многие из тех, кто обучался на другие специальности, могут быть брошены в первую линию, чтобы закрыть прорехи.

https://ukraina.ru/20231129/1051601024.html

https://ukraina.ru/20231129/1051582115.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив