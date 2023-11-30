ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко - 30.11.2023 Украина.ру
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ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко
ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко - 30.11.2023 Украина.ру
ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко
Проблемы с защищённой спутниковой связью в подразделениях киевского режима зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 30 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-30T08:59
2023-11-30T08:59
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"На ряде направлений вооружённые формирования Украины испытывают проблемы со связью", - рассказал Марочко.Это вынуждает украинских военнослужащих на этих направлениях чаще выходить в эфир по незащищённым каналам связи, отметил он."Несмотря на то, что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли со спутниковой защищённой связью", - добавил Марочко.Ранее о проблемах со спутниковой связью, которой ВСУ обеспечивает компания Starlink Илона Маска, сообщал председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.По его словам, Starlink отключил интернет над ЛДНР и Харьковской областью из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией."По Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", - написал Рогов.Напомним, что в Конгрессе США в сентябре обсуждался вопрос о приоритете "вопросов национальной безопасности" над частными интересами компании при решении, как Киев может использовать спутниковую сеть Илона Маска в ходе конфликта на Украине.Майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США на конференции в Белфасте заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине.
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новости, россия, украина, сво, всу, starlink, связь
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Starlink, связь

ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко

08:59 30.11.2023
 
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
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Проблемы с защищённой спутниковой связью в подразделениях киевского режима зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 30 ноября сообщает РИА Новости
"На ряде направлений вооружённые формирования Украины испытывают проблемы со связью", - рассказал Марочко.
Это вынуждает украинских военнослужащих на этих направлениях чаще выходить в эфир по незащищённым каналам связи, отметил он.
"Несмотря на то, что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли со спутниковой защищённой связью", - добавил Марочко.
Ранее о проблемах со спутниковой связью, которой ВСУ обеспечивает компания Starlink Илона Маска, сообщал председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.
По его словам, Starlink отключил интернет над ЛДНР и Харьковской областью из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией.
"По Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", - написал Рогов.
Напомним, что в Конгрессе США в сентябре обсуждался вопрос о приоритете "вопросов национальной безопасности" над частными интересами компании при решении, как Киев может использовать спутниковую сеть Илона Маска в ходе конфликта на Украине.
Майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США на конференции в Белфасте заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине.
Вчера, 10:23
Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС СШАРоссия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине, заявил на конференции в Белфасте майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США. Об этом говорится в статье The Telegraph
 
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