https://ukraina.ru/20231130/1051613226.html

ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко

ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко - 30.11.2023 Украина.ру

ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко

Проблемы с защищённой спутниковой связью в подразделениях киевского режима зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 30 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-30T08:59

2023-11-30T08:59

2023-11-30T08:59

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"На ряде направлений вооружённые формирования Украины испытывают проблемы со связью", - рассказал Марочко.Это вынуждает украинских военнослужащих на этих направлениях чаще выходить в эфир по незащищённым каналам связи, отметил он."Несмотря на то, что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли со спутниковой защищённой связью", - добавил Марочко.Ранее о проблемах со спутниковой связью, которой ВСУ обеспечивает компания Starlink Илона Маска, сообщал председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.По его словам, Starlink отключил интернет над ЛДНР и Харьковской областью из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией."По Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", - написал Рогов.Напомним, что в Конгрессе США в сентябре обсуждался вопрос о приоритете "вопросов национальной безопасности" над частными интересами компании при решении, как Киев может использовать спутниковую сеть Илона Маска в ходе конфликта на Украине.Майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США на конференции в Белфасте заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20231129/1051577354.html

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