Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ - МО
Российские средства ПВО обнаружили и сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 30 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливаю их из артиллерии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
05:50Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт УкраинаТой армии, которая была у Киева на момент начала СВО, больше не существует. При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине давно закончились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов