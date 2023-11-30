Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ - МО

Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина Той армии, которая была у Киева на момент начала СВО, больше не существует. При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине давно закончились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов