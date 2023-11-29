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В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"

В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами" - 29.11.2023 Украина.ру

В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"

Бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур, передаёт РИА Новости

2023-11-29T19:05

2023-11-29T19:05

2023-11-29T19:05

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Эти меры решили внедрить после встречи руководителей нескольких заинтересованных ведомств с представителями перевозчиков, блокирующих пункты пропуска на границе с Украиной. По его словам, министерство инфраструктуры будет и в дальнейшем поддерживать транспортную отрасль.Ранее власти Польши потребовали срочного выполнения всех требований протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, перевозчики, протесты, экономика