https://ukraina.ru/20231129/1051603009.html
В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"
В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами" - 29.11.2023 Украина.ру
В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"
Бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур, передаёт РИА Новости
2023-11-29T19:05
2023-11-29T19:05
2023-11-29T19:05
новости
украина
польша
перевозчики
протесты
экономика
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Эти меры решили внедрить после встречи руководителей нескольких заинтересованных ведомств с представителями перевозчиков, блокирующих пункты пропуска на границе с Украиной. По его словам, министерство инфраструктуры будет и в дальнейшем поддерживать транспортную отрасль.Ранее власти Польши потребовали срочного выполнения всех требований протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, перевозчики, протесты, экономика
Новости, Украина, Польша, перевозчики, протесты, экономика
В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"
Бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур, передаёт РИА Новости
Эти меры решили внедрить после встречи руководителей нескольких заинтересованных ведомств с представителями перевозчиков, блокирующих пункты пропуска на границе с Украиной.
"Эффектом нашей встречи станут усиленные проверки на дорогах, ведущих к пограничным переходам, которые заблокированы. В этих проверках вместе с инспекторатом дорожного транспорта будут принимать участие также сотрудники национальной налоговой администрации, пограничной стражи, а также полиции", – отметил Гайадура.
По его словам, министерство инфраструктуры будет и в дальнейшем поддерживать транспортную отрасль.
Ранее власти Польши потребовали
срочного выполнения всех требований протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.