В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами" - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051603009.html
В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"
В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами" - 29.11.2023 Украина.ру
В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"
Бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур, передаёт РИА Новости
2023-11-29T19:05
2023-11-29T19:05
новости
украина
польша
перевозчики
протесты
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051295725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29ff3180b70f566c16505d80267cf776.jpg
Эти меры решили внедрить после встречи руководителей нескольких заинтересованных ведомств с представителями перевозчиков, блокирующих пункты пропуска на границе с Украиной. По его словам, министерство инфраструктуры будет и в дальнейшем поддерживать транспортную отрасль.Ранее власти Польши потребовали срочного выполнения всех требований протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051295725_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_7fce2b4cec0925a96abf0d963a8ec2ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, перевозчики, протесты, экономика
Новости, Украина, Польша, перевозчики, протесты, экономика

В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"

19:05 29.11.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Читать в
Бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур, передаёт РИА Новости
Эти меры решили внедрить после встречи руководителей нескольких заинтересованных ведомств с представителями перевозчиков, блокирующих пункты пропуска на границе с Украиной.
"Эффектом нашей встречи станут усиленные проверки на дорогах, ведущих к пограничным переходам, которые заблокированы. В этих проверках вместе с инспекторатом дорожного транспорта будут принимать участие также сотрудники национальной налоговой администрации, пограничной стражи, а также полиции", –  отметил Гайадура.
По его словам, министерство инфраструктуры будет и в дальнейшем поддерживать транспортную отрасль.
Ранее власти Польши потребовали срочного выполнения всех требований протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.
 
НовостиУкраинаПольшаперевозчикипротестыэкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию
19:25Ложь и манипуляция: в ВСУ поддержали Залужного и пообещали не молчать
19:13Майкл Макфол: "Если Украина победит, США сэкономит на оборонке"
19:05В Польше применят новые методы борьбы "с нечестными иностранными фирмами"
18:56Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы
18:44Генерал-майор Завадский погиб в зоне Спецоперации
18:38"Истинный финн". Спикер финского парламента выступил в Верховной Раде на украинском
18:30Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович
18:23Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ
18:22Генсек НАТО: F-16 усилят ВСУ, но не изменят ситуацию на поле боя
18:18Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября
18:16Британия заблокировала миллиарды Абрамовича для Израиля
18:15Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в западню под Купянском и Авдеевкой, чтобы подготовить удар на Сумы
18:06Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины
18:00350 лет "полудержавному властелину": Александр Меншиков и Украина
17:45Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь
17:43"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом
17:42Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове
17:41В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
17:10Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами
Лента новостейМолния