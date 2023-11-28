https://ukraina.ru/20231128/1051434751.html
Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих - 28.11.2023 Украина.ру
Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
Украинским властям следует следует срочно принять меры по выполнению всех требований протестующих польских перевозчиков. Этого потребовал министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик в обращении к украинскому коллеге Александру Кубракову, передаёт пресс-служба польского ведомства
2023-11-28T00:21
2023-11-28T00:21
2023-11-28T00:21
новости
польша
украина
протесты
кпп
блокировка
пересечение границы
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Одним из требований польских дальнобойщиков стала отмена украинской электронной очереди, которая усложнила процесс пересечения границы. Адамчик указал, что призыв польских предпринимателей вполне обоснован, учитывая последствия внедрения такого электронного списка. Перевозчики выступают, в том числе, за восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году. Поскольку этот вопрос лежит в компетенции Еврокомиссии, Варшава обратилась к Европейскому комиссару по вопросам транспорта, чтобы там проанализировали влияние отмены лицензий для украинцев на рынок автомобильных перевозок ЕС. Отмечается, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.Ранее организатор акции протеста на КПП Рафал Меклер заявил, что ситуация на границе воспитывает украинцев, потому что вся соседняя с Польшей страна ведёт себя как избалованный ребёнок. Тем временем издание Reuters сообщает, что польские перевозчики начали круглосуточную блокаду четвертого КПП на границе с Украиной. Пересечь пункт пропуска "Медика-Шегини" – один из самых загруженных на польско-украинской границе – оказалось теперь невозможным.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, протесты, кпп, блокировка, пересечение границы
Новости, Польша, Украина, протесты, КПП, блокировка, пересечение границы
Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
Украинским властям следует следует срочно принять меры по выполнению всех требований протестующих польских перевозчиков. Этого потребовал министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик в обращении к украинскому коллеге Александру Кубракову, передаёт пресс-служба польского ведомства
Одним из требований польских дальнобойщиков стала отмена украинской электронной очереди, которая усложнила процесс пересечения границы. Адамчик указал, что призыв польских предпринимателей вполне обоснован, учитывая последствия внедрения такого электронного списка.
"Это привело к существенному продлению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в Европейском Союзе, которые возвращались из Украины пустыми на пересечение границы Украина – ЕС. Это, в свою очередь, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Кроме того, по мнению митингующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши", – сказано в сообщении ведомства.
Перевозчики выступают, в том числе, за восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году.
Поскольку этот вопрос лежит в компетенции Еврокомиссии, Варшава обратилась к Европейскому комиссару по вопросам транспорта, чтобы там проанализировали влияние отмены лицензий для украинцев на рынок автомобильных перевозок ЕС.
Отмечается, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.
Ранее организатор акции протеста на КПП Рафал Меклер заявил
, что ситуация на границе воспитывает украинцев, потому что вся соседняя с Польшей страна ведёт себя как избалованный ребёнок.
Тем временем издание Reuters сообщает, что польские перевозчики начали круглосуточную блокаду четвертого КПП на границе с Украиной. Пересечь пункт пропуска "Медика-Шегини" – один из самых загруженных на польско-украинской границе – оказалось теперь невозможным.