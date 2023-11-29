https://ukraina.ru/20231129/1051597850.html

Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами

Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами - 29.11.2023 Украина.ру

Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами

В сети появилось видео, где молодой человек на украинском языке жалуется, что в Германии беженцам предлагают пробовать жаренных тараканов

2023-11-29T17:10

2023-11-29T17:10

2023-11-29T17:16

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беженцы

гуманитарная помощь

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Видео в котором украинский беженец в Дрездене жалуется на гуманитарную помощь, в состав которой выходят консервы с гуляшем из кузнечиков и жаренных тараканов, 29 ноября опубликовали в телеграм-каналах.В ролике молодой человек на украинским языке возмущается из-за состава пакета гуманитарной помощи. В руке он крутит консервную банку, на которой написанно "Гуляш по-венски – кузнечики и жаренные тараканы". На банке изображены кузнечики на тарелке."Непонятно, чем недовольны, сами ведь выбрали европейский путь. А значит, пора отвыкать от мяса и молочной продукции с высоким углеродным следом. И мыться пореже. И спать в верхней одежде", - прокомментировал видео один из телеграм-каналов.Жаренные тараканы, саранча, кузнечики, личинки и жуки являются специалитетом тайской кухни. Ученные уверяют, что питательная ценность одной порции порой выше, чем у обычного мяса. В среднем 100 граммах сушеных насекомых содержится от 37 до 60 белка. В говядине, для сравнения, — только 27, 4. А содержание кальция и фосфора — такое же, как в утиных яйцах. Количество протеина тоже весьма высокое.

https://ukraina.ru/20230123/1042856807.html

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новости, германия, украина, беженцы, гуманитарная помощь