Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051597850.html
Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами
Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами - 29.11.2023 Украина.ру
Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами
В сети появилось видео, где молодой человек на украинском языке жалуется, что в Германии беженцам предлагают пробовать жаренных тараканов
2023-11-29T17:10
2023-11-29T17:16
новости
германия
украина
беженцы
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102462/35/1024623553_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_c8ece7250a8c01ac6a75e31699c97b70.jpg
Видео в котором украинский беженец в Дрездене жалуется на гуманитарную помощь, в состав которой выходят консервы с гуляшем из кузнечиков и жаренных тараканов, 29 ноября опубликовали в телеграм-каналах.В ролике молодой человек на украинским языке возмущается из-за состава пакета гуманитарной помощи. В руке он крутит консервную банку, на которой написанно "Гуляш по-венски – кузнечики и жаренные тараканы". На банке изображены кузнечики на тарелке."Непонятно, чем недовольны, сами ведь выбрали европейский путь. А значит, пора отвыкать от мяса и молочной продукции с высоким углеродным следом. И мыться пореже. И спать в верхней одежде", - прокомментировал видео один из телеграм-каналов.Жаренные тараканы, саранча, кузнечики, личинки и жуки являются специалитетом тайской кухни. Ученные уверяют, что питательная ценность одной порции порой выше, чем у обычного мяса. В среднем 100 граммах сушеных насекомых содержится от 37 до 60 белка. В говядине, для сравнения, — только 27, 4. А содержание кальция и фосфора — такое же, как в утиных яйцах. Количество протеина тоже весьма высокое.
https://ukraina.ru/20230123/1042856807.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102462/35/1024623553_120:0:800:510_1920x0_80_0_0_b1b3451c13bf8184e9ec19d22eef943b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, беженцы, гуманитарная помощь
Новости, Германия, Украина, беженцы, гуманитарная помощь

Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами

17:10 29.11.2023 (обновлено: 17:16 29.11.2023)
 
© ScreenNameComesHere / flickr
© ScreenNameComesHere / flickr
Читать в
В сети появилось видео, где молодой человек на украинском языке жалуется, что в Германии беженцам предлагают пробовать жаренных тараканов
Видео в котором украинский беженец в Дрездене жалуется на гуманитарную помощь, в состав которой выходят консервы с гуляшем из кузнечиков и жаренных тараканов, 29 ноября опубликовали в телеграм-каналах.
В ролике молодой человек на украинским языке возмущается из-за состава пакета гуманитарной помощи. В руке он крутит консервную банку, на которой написанно "Гуляш по-венски – кузнечики и жаренные тараканы". На банке изображены кузнечики на тарелке.
© ZERGULIO телеграм-канал
© ZERGULIO телеграм-канал
"Непонятно, чем недовольны, сами ведь выбрали европейский путь. А значит, пора отвыкать от мяса и молочной продукции с высоким углеродным следом. И мыться пореже. И спать в верхней одежде", - прокомментировал видео один из телеграм-каналов.
Жаренные тараканы, саранча, кузнечики, личинки и жуки являются специалитетом тайской кухни. Ученные уверяют, что питательная ценность одной порции порой выше, чем у обычного мяса. В среднем 100 граммах сушеных насекомых содержится от 37 до 60 белка. В говядине, для сравнения, — только 27, 4. А содержание кальция и фосфора — такое же, как в утиных яйцах. Количество протеина тоже весьма высокое.
23 января, 07:58
Украинские беженцы разочаровались в Британии - GuardianВ Британии многие украинские беженцы становятся бездомными, им приходится жить в ужасных условиях после окончания программы спонсорства, написала на днях обозреватель Guardian Тоби Томас
 
НовостиГерманияУкраинабеженцыгуманитарная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины
18:00350 лет "полудержавному властелину": Александр Меншиков и Украина
17:45Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь
17:43"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом
17:42Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове
17:41В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
17:10Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами
17:09При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
17:07Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"
16:58Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского
16:36США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
16:30Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
16:29Владимир Мамонтов: Запад предлагает России плохой вариант — давайте мириться, потом мы вас опять обманем
16:20Над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник
16:03Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто
15:57Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
15:56В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
15:48К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия
15:27Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты
15:26Покушение на жену главы ГУР Украины Марианну Буданову. Отравление или все же трафаретный пиар
Лента новостейМолния