https://ukraina.ru/20231129/1051588316.html
Депутат Госдумы предложил переименовать Финский залив из-за закрытия КПП
Депутат Госдумы предложил переименовать Финский залив из-за закрытия КПП - 29.11.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы предложил переименовать Финский залив из-за закрытия КПП
Депутат Госдумы Олег Нилов 29 ноября предложил переименовать Финский залив в качестве ответа на недружественные действия властей Хельсинки
2023-11-29T14:17
2023-11-29T14:17
2023-11-29T14:17
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"Есть предложение вернуть ему название – Невский. А 300 лет назад, в 1723-м году, Пётр 1 своим указом назвал этот залив – Кронштадтским", - напомнил он.Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко (всего более 30 национальностей) закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми.Накануне МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление.
https://ukraina.ru/20231128/1051545675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
финляндия, кпп, зарубежье, новости, россия, финский залив
Депутат Госдумы предложил переименовать Финский залив из-за закрытия КПП
Депутат Госдумы Олег Нилов 29 ноября предложил переименовать Финский залив в качестве ответа на недружественные действия властей Хельсинки
"Есть предложение вернуть ему название – Невский. А 300 лет назад, в 1723-м году, Пётр 1 своим указом назвал этот залив – Кронштадтским", - напомнил он.
Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко (всего более 30 национальностей) закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми.
Накануне МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление.