https://ukraina.ru/20231129/1051567673.html

Всемирный русский народный собор – взгляд в будущее России

Всемирный русский народный собор – взгляд в будущее России - 29.11.2023 Украина.ру

Всемирный русский народный собор – взгляд в будущее России

Вчера принял участие в XXV сессии Всемирного русского народного собора, с докладами на которой выступили президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

2023-11-29T08:37

2023-11-29T08:37

2023-11-29T08:37

мнения

ростислав ищенко

русский мир

владимир путин

патриарх кирилл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051541346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2975a951dd05bbdd0eca523e35406e90.jpg.webp

Атмосфера в зале (а это Государственный Кремлёвский дворец, рассчитанный на 6000 человек) была проникнута духом единства. Так бывает иногда, когда приходишь первый раз в незнакомую компанию и вдруг чувствуешь, что все присутствующие тебе настолько близки, как будто с каждым знаком годы, а то и десятилетия.Понятно, однако, что важнее всего не как поддерживают, а что именно поддерживают.Российские СМИ уже обильно процитировали выступление президента на этом мероприятии, сделав акцент на словах о борьбе России за собственный суверенитет, против агрессивной колониальной политики Запада, о попытках расколоть нас изнутри и о том, что любое содействие этим попыткам является предательством.Естественно, что в эпоху вооружённой, экономической, политической, дипломатической, финансовой и всех возможных иных видов конфронтации с Западом, президент говорил о борьбе и о враге. Говорил он и о нашей армии, успешно решающей задачи в зоне СВО и о консолидации общества вокруг идеи помощи Вооружённым Силам, всесторонней их поддержки.Однако, главное из сказанного президентом, с моей точки зрения, большинство комментаторов (по крайней мере тех, кого я успел прочесть) вольно или невольно упустили. Между тем, Путин несколько раз повторил, что одна из важнейших задач власти и общества – постоянно думать о будущем страны, о путях её развития, с тем, чтобы заранее предупреждать возможные проблемы и перекосы, которые способна вызвать излишне горячая и неподготовленная общественная дискуссия по злободневному вопросу.Подчеркну, что изложенное не прямая речь, а моё понимание сказанного, переданное близко к тексту. Просто этот вопрос настолько занимал президента, представлялся ему настолько важным, что он возвращался к нему в нескольких местах своего выступления, под разными углами рассматривая проблему.Но просто сказать о планах и о взгляде в будущее это – абстракция. Что же конкретно занимает сегодня власть и церковь? Путин и Патриарх несколько раз упомянули в своих выступлениях, что их взгляд на механику развития и на будущее страны совпадает, как в общих чертах, так и в отдельных деталях. Патриарх даже сказал, что никогда за всю историю России власть и церковь не взаимодействовали так эффективно, несмотря на то, что церковь от государства отделена, согласно Конституции. Так что в данном случае мы можем говорить о единой позиции властей светских и духовных.Много внимания, в обоих выступлениях, было уделено роли русского народа, как государствообразующего. Подчёркнуто, что при всём многообразии и многонациональности России именно русский народ, создавший уникальную (в том числе и политическую) культуру, является гарантом этого многообразия и сохранения других народов России, их языков и культур. Путин даже использовал оборот "быть русским, прежде всего, ответственность", - имея в виду ответственность за сохранение и развитие унаследованного от предков государства, со всеми его особенностями и во всём его многообразии.Патриарх, в свою очередь, подчеркнул ведущую роль православия в формировании современного русского этноса. И это правда, наша культура, наша цивилизация, наша государственность хоть и уходят корнями в седую языческую древность, хоть и имеют почти 75-летний опыт атеистической, богоборческой государственности, тем не менее выросли, сложились и окрепли в качестве тысячелетней православной империи. При этом глава русской церкви справедливо указал, что как ведущая роль русского народа в государственном строительстве не является угрозой и не противопоставляется другим народам нашей страны, так и выдающаяся роль православия в строительстве культурном не является угрозой другим религиями. Именно в православной России иные конфессии получили возможность беспрепятственного развития.Собственно и президент, и патриарх, каждый по своему, говорили то, о чём я давно пишу: Россия не поглощает народы, не ассимилирует их, а постепенно сливается с ними в новую сущность, меняя их и меняясь сама. Но эти изменения проходят путём естественным, не насильственным, не навязчиво, почему и воспринимаются людьми, как естественный процесс развития (которым по сути и являются). Россия не плавильный котёл, уничтожающий попадающие в него нации, с тем, чтобы выдать некий неизвестный сплав с непонятными свойствами. Россия – океан, медленно растворяющий всё, что в него попадает, без разрушения сущности растворяемого. Всё, что в океан попало, остаётся собой, но и океан остаётся собой, не отменяя поглощённые сущности и не отменяясь ими, являясь единым во многих лицах.Был затронут вопрос будущего, преступно разделённого триединого русского народа. Возможно сегодня, актуальные политические соображения не позволяют сказать просто единый. Но именно на единстве, а не на троичности был сделан основной акцент. И это правильно, мы же видим, как на освобождённых территориях "триединые" постепенно становятся просто русскими. Не сразу и не все – процесс долгий и кто-то уже окончательно из русскости выпал, но этот процесс идёт и даёт нам надежду, что как минимум там, куда сможет вернуться Россия, он до конца этого столетия завершится полным восстановлением полноценного русского народного единства.Особое внимание было уделено проблемам демографии. Пока что все усилия власти не привели к перелому ситуации с деторождением в России. Страна продолжает находиться в демографическом кризисе. Церковь и власть пытаются пропагандировать многодетную семью. Пока что ни пропаганда, ни попытки заинтересовать в деторождении материально результат не дали. Сегодня на первый план вышла тема борьбы с абортами. Хорошо, что власть не торопится с принятием запретительных мер.Дело в том, что все обсуждаемые сегодня в России методы увеличения рождаемости уже испытаны как на Западе, так и на Востоке. И пока не дали положительного результата ни в одной стране. Китай добился успеха в сокращении рождаемости. Но бился он над этим вопросом несколько десятилетий, пока изменившееся общество, не изменило демографическое поведение. Теперь Китай оказался перед проблемой быстрого старения населения и нехватки молодёжи (общей для всех развитых стран). Но вернуть привычку создавать многодетные семьи не получается даже у китайских властей.В этом плане интересным было выступление на Соборе многодетной (десять детей) матери из Ярославской области. Она сказала, что когда они с мужем (коренные москвичи) решили что их семья будет многодетной, они поняли, что для такой семьи городской дом будет тесен. Они переехали в Ярославскую область, купили там большой сельский дом и именно таким образом смогли создать многодетную семью. Она добавила, что к такому же выводу пришли все их знакомые, уже создавшие или планирующие создать многодетную семью. Ключевая проблема – наличие просторного дома на отдельном земельном участке за пределами большого города, но при наличие в непосредственной доступности соответствующей медицинской, образовательной и другой инфраструктуры.Не знаю, насколько она права. Наверное, как обычно, найдутся люди, имеющие другое мнение и даже альтернативный опыт. Но мне такой подход представляется разумным, с точки зрения интересов детей. Однако, именно этот подход сразу же делает мечту властей о примате многодетной семьи неосуществимой.На сегодня наше общество является и ещё долго будет являться урбанистическим. Само общество нуждается в большом количестве людей, живущих в мегаполисах и обслуживающих потребности урбанизированной экономики. Для смены парадигмы необходимы поколения, а главное – изменение экономического базиса. Однако, если будет осуществлён некий технологический прорыв, избавляющий нас от кошмара бесконтрольно растущих мегаполисов, и население сможет расселиться в небольших малоэтажных посёлках в сельской местности, то и количество населения, необходимого и достаточного для заселения и эффективного экономического освоения определённой территории резко уменьшится. С увеличением же возраста трудовой активности неясно насколько актуальной будет проблема старения населения.Пока что можем констатировать, что демографическая проблема для России, в силу её гигантских размеров, является даже более актуальной, чем для иных развитых стран, но решение её мы, как и остальной мир, пока не нашли. Пытаемся совершенствовать опыт других стран, но резкий прорыв пока не просматривается.Следующий год, указом президента объявлен годом семьи, значит надо ждать новых бюджетных ассигнований на многодетность со стороны исполнительной власти, а также законодательной активности Госдумы. Здесь важно, чтобы при использовании метода проб и ошибок (а не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает) ошибок было поменьше.Наконец, последняя большая проблема, которая была затронута Патриархом и активно поддержана залом – бесконтрольная миграция инокультурных гастарбайтеров, приезжающих на заработки, но не планирующих интегрироваться в российское общество, а создающих в российских городах этнические гетто, в которых процветает этническая преступность и которые являются рассадником коррупции. Патриарх особо отметил, наличие проблемы, о которой говорят многие годы, которую неоднократно пытались решить, принимая всё новые законы, но которая так и остаётся нерешённой. Во многих случаях до сих пор человеку русской культуры (русскому из национальной республики) гораздо труднее получить российское гражданство, чем не знающему русский язык и не желающему интегрироваться в российское общество мигранту, которому оказывает помощь укоренившаяся в России диаспора.Сейчас действительно у государства возникла возможность решения вопроса миграции достаточно радикально, волевым путём ограничив её количество и поставив жёсткий заслон для тех, кто даже русский язык учить не желает. Дело в том, что до введения против России всеобъемлющих санкций, дешёвый труд мигрантов, давал возможность некоторым отечественным предприятиям конкурировать с западными аналогами. Если бы им пришлось платить зарплаты (и все соответствующие выплаты в бюджет) коренным гражданам России, они бы оказались неконкурентоспособны.Однако политика санкций и контрсанкций коренным образом изменила ситуацию. В мире начали создаваться непересекающиеся торгово-экономические системы. Европа отказалась от значительной части российского газа по политическим мотивам, хоть это и привело к серьёзнейшим экономическим потерям и дало старт разрушению экономики ЕС. В этих условиях у России гораздо больше возможностей для проведения политики государственного протекционизма, когда конкурентоспособность предприятия обеспечивается не дешёвым трудом, а государственной поддержкой (налоговыми льготами, особым таможенным режимом и т.д.). Более того, с уходом из России значительного числа западных компаний, во многих отраслях иностранная конкуренция исчезла – остались только российские производители, находящиеся примерно в одинаковых условиях.Так что сейчас политическое решение по коренной корректировке миграционной политики может быть принято и, судя по активности законодателей, оно уже готовится.В целом же, если говорить о дискуссии на Соборе, то её характерной особенностью была устремлённость в будущее. Чувствовалась убеждённость и власти, и собравшейся общественности, что Россия не только в СВО уже почти одержала победу, но и геополитическое противостояние с Западом выигрывает и выиграет. Постепенно, при всей важности вопроса победы в войне, на первый план выходит вопрос организации послевоенного мира. Русского мира.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231129/1051561740.html

https://ukraina.ru/20231128/1051560659.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, ростислав ищенко, русский мир, владимир путин, патриарх кирилл