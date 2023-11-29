Дмитрий Ефимов рассказал, как миф о глобальном потеплении держит мир в "ежовых рукавицах" страха
© pixabayпогода, градусник, болото
© pixabay
Миф о глобальном потеплении — это инструмент для убийства мировых экономик в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. Для этого используются не точечные, а системные методы воздействия на климат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Глобальное потепление — это инструмент в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. Они поддерживают это миф, чтобы держать все человечество в ежовых рукавицах перманентного страха, рассказал эксперт.
Для этого используются не точечные, а системные методы воздействия на климат, которые якобы затрудняют солнечному ветру доходить по поверхности Земли и таким образом снижают среднюю температуру. Именно от этого зависит изменение погоды в целом, добавил он.
"То, что глобальное потепление — инструмент убийства экономик наконец-то начинает доходить и до России. Отрезвление пришло в ходе специальной операции (СВО), когда стало понятно, какой удар по крупнейшим экономикам Германии и Франции был нанесен "декарбонацией", - отметил Ефимов.
В мире распыление сульфата бария или серебра с самолетов спонсируется в том числе фондом Билла и Мелинды Гейтс и фондом Ротшильдов. Но зачем им нужно глобальное изменение погоды на всей планете, остается тайной, заключил собеседник Украина.ру.
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