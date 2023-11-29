https://ukraina.ru/20231129/1051552118.html

Дмитрий Ефимов рассказал, как миф о глобальном потеплении держит мир в "ежовых рукавицах" страха

Дмитрий Ефимов рассказал, как миф о глобальном потеплении держит мир в "ежовых рукавицах" страха - 29.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Ефимов рассказал, как миф о глобальном потеплении держит мир в "ежовых рукавицах" страха

Миф о глобальном потеплении — это инструмент для убийства мировых экономик в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. Для этого используются не точечные, а системные методы воздействия на климат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-11-29T05:30

2023-11-29T05:30

2023-11-29T05:30

новости

климат

оружие

потепление

погода

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земля

изменение

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Глобальное потепление — это инструмент в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. Они поддерживают это миф, чтобы держать все человечество в ежовых рукавицах перманентного страха, рассказал эксперт.Для этого используются не точечные, а системные методы воздействия на климат, которые якобы затрудняют солнечному ветру доходить по поверхности Земли и таким образом снижают среднюю температуру. Именно от этого зависит изменение погоды в целом, добавил он.В мире распыление сульфата бария или серебра с самолетов спонсируется в том числе фондом Билла и Мелинды Гейтс и фондом Ротшильдов. Но зачем им нужно глобальное изменение погоды на всей планете, остается тайной, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, климат, оружие, потепление, погода, экономика, сво, германия, земля, изменение, ротшильд