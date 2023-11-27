Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции - 27.11.2023 Украина.ру
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Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции
Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции - 27.11.2023 Украина.ру
Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции
Почему в Крыму бушует ураган, а Турцию "трясет", и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
2023-11-27T16:04
2023-11-27T16:04
интервью
россия
крым
шторм
турция
землетрясение
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Днем 26 ноября на черноморском побережье начался сильный шторм. Ранее в Турции произошел ряд землетрясений.— Дмитрий Борисович, в последнее время погода поражает. Затопление городов в арабских странах, Турции и Северной Африке, там где дождь был редкостью, красное небо… Сейчас ураган в Крыму. Может ли это быть следствием испытания или применения климатического оружия? И есть ли оно вообще?— Стоит вернуться в 70-е годы прошлого века. Именно тогда по инициативе СССР была принята международная Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду. Ее подписали более 50 стран. Это говорит о том, что климатическое оружие разрабатывалось еще тогда. Нельзя же запретить то, чего не существует.Нынешние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на войну между ХАМАС и Израилем. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане. Совпадений не бывает — главный принцип разведки. Так что возможно мы видим результаты действий союзников Израиля. То же самое относится к крымскому урагану. Нетрудно ответить на классический вопрос que prodest (кому выгодно).Вот только прямых доказательств применения климатического оружия нет. Оно инициирует негативные изменения погоды в регионах, находясь за тысячи километров от них.— Получается, что климатическое оружие — весьма виртуальная штука? Рассказы о нем напоминают фантазии конспирологов. Что именно влияет на погоду?— Еще в прошлом веке было доказано, что на погоду влияют электромагнитные воздействия на ионосферу. Проект, посвященный исследованиям такого типа, был открыт в 1997 году на Аляске. Вела его пресловутая DARPA – Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Его назвали High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP).Формально проект был закрыт в 2014 году, однако станция действует до сих пор под "контролем" Университета Аляски. Содержать ее без очень серьезного финансирования научному учреждению невозможно — поэтому деньги продолжают поступать по линии DARPA.Это агентство никогда не бросает деньги на ветер. Вот Вам готовый разведпризнак. Кстати, в США действуют еще две подобных станции – в Пуэрто-Рико и Фербанксе на той же Аляске. В Европе аналогичные две станции базируются в Норвегии.Ну, а реальное доказательство существования климатического оружия дали нам сами извечные враги. На сайте Белого Дома появился документ, в котором говорится о пятилетнем плане "быстрых климатических интервенций".— Как связано с изменением погоды глобальное потепление, с которым ООН в рамках целей устойчивого развития пытается бороться "всем миром"? И существует ли оно на самом деле?— То, что "глобальное потепление" инструмент убийства экономик наконец-то начинает доходить и до России. Отрезвление пришло в ходе специальной операции (СВО), когда стало понятно, какой удар по крупнейшим экономикам Германии и Франции был нанесен "декарбонацией"."Глобальное потепление" это инструмент в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. И этот миф надо поддерживать, чтобы держать все человечество в ежовых рукавицах перманентного страха.Для этого используются не точечные, а системные методы воздействия на климат, которые якобы затрудняют солнечному ветру доходить по поверхности Земли и тем самым снижают среднюю температуру. Именно эти методы повинны в изменении погоды в целом.Вспомните, когда вы видели чистое голубое небо, запомнившееся в детстве? В последние месяцы и годы — практически никогда. Если нет облаков, то солнце светит через дымку, а небо исчерчено следами химтрейлов, распыляемых с самолетов.Кстати, никто не берет на себя ответственность за эти работы, которые ведутся по всему миру. Возможно, на основании глобальных климатических договоренностей в Париже или Киото.В мире распыление сульфата бария или серебра спонсируется, в том числе, фондом Билла и Мелинды Гейтс и фондом Ротшильдов. Зачем им нужно глобальное изменение погоды на всей планете, остается тайной.Однако не секрет, что в настоящее время основной целью трастовых фондов крупнейших фамилий является достижение бессмертия. Может быть, эта цель и определяет требуемые для Homo Novus изменения в погоде, кто знает…— 23 ноября в Турции прошла серия землетрясений. Может ли это быть следствием применения сейсмического оружия? Еще раньше, в феврале по этой стране прокатилась волна подвижек земной коры с магнитудой до 7,8 баллов. Что-нибудь можете рассказать про это?— Думаю, стоит обратить внимание на одно странное совпадение: непосредственно перед февральским землятресением в порт Стамбула прибыл американский эсминец USS Nitze. Он же был замечен в Турции в августе 1999 года, когда случилось Измитское землетрясение. Вполне возможно, что именно на нем стоит какая-то экспериментальная аппаратура.Надо сказать, что в Турции это также заметили и множество газет обвинили США в применении геофизического оружия. Правда это или нет, мы скорее всего никогда не узнаем. Но вероятность такая все-таки есть.
https://ukraina.ru/20231127/1051382069.html
https://ukraina.ru/20231127/1051382264.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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5
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интервью, россия, крым, шторм, турция, землетрясение
Интервью, Россия, Крым, шторм, Турция, землетрясение

Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции

16:04 27.11.2023
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почему в Крыму бушует ураган, а Турцию "трясет", и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
Днем 26 ноября на черноморском побережье начался сильный шторм. Ранее в Турции произошел ряд землетрясений.
— Дмитрий Борисович, в последнее время погода поражает. Затопление городов в арабских странах, Турции и Северной Африке, там где дождь был редкостью, красное небо… Сейчас ураган в Крыму. Может ли это быть следствием испытания или применения климатического оружия? И есть ли оно вообще?
— Стоит вернуться в 70-е годы прошлого века. Именно тогда по инициативе СССР была принята международная Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду. Ее подписали более 50 стран. Это говорит о том, что климатическое оружие разрабатывалось еще тогда. Нельзя же запретить то, чего не существует.
Нынешние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на войну между ХАМАС и Израилем. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане. Совпадений не бывает — главный принцип разведки. Так что возможно мы видим результаты действий союзников Израиля. То же самое относится к крымскому урагану. Нетрудно ответить на классический вопрос que prodest (кому выгодно).
Вот только прямых доказательств применения климатического оружия нет. Оно инициирует негативные изменения погоды в регионах, находясь за тысячи километров от них.
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— Получается, что климатическое оружие — весьма виртуальная штука? Рассказы о нем напоминают фантазии конспирологов. Что именно влияет на погоду?
— Еще в прошлом веке было доказано, что на погоду влияют электромагнитные воздействия на ионосферу. Проект, посвященный исследованиям такого типа, был открыт в 1997 году на Аляске. Вела его пресловутая DARPA – Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Его назвали High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP).
Формально проект был закрыт в 2014 году, однако станция действует до сих пор под "контролем" Университета Аляски. Содержать ее без очень серьезного финансирования научному учреждению невозможно — поэтому деньги продолжают поступать по линии DARPA.
Это агентство никогда не бросает деньги на ветер. Вот Вам готовый разведпризнак. Кстати, в США действуют еще две подобных станции – в Пуэрто-Рико и Фербанксе на той же Аляске. В Европе аналогичные две станции базируются в Норвегии.
Ну, а реальное доказательство существования климатического оружия дали нам сами извечные враги. На сайте Белого Дома появился документ, в котором говорится о пятилетнем плане "быстрых климатических интервенций".
— Как связано с изменением погоды глобальное потепление, с которым ООН в рамках целей устойчивого развития пытается бороться "всем миром"? И существует ли оно на самом деле?
— То, что "глобальное потепление" инструмент убийства экономик наконец-то начинает доходить и до России. Отрезвление пришло в ходе специальной операции (СВО), когда стало понятно, какой удар по крупнейшим экономикам Германии и Франции был нанесен "декарбонацией".
"Глобальное потепление" это инструмент в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. И этот миф надо поддерживать, чтобы держать все человечество в ежовых рукавицах перманентного страха.
Для этого используются не точечные, а системные методы воздействия на климат, которые якобы затрудняют солнечному ветру доходить по поверхности Земли и тем самым снижают среднюю температуру. Именно эти методы повинны в изменении погоды в целом.
Вспомните, когда вы видели чистое голубое небо, запомнившееся в детстве? В последние месяцы и годы — практически никогда. Если нет облаков, то солнце светит через дымку, а небо исчерчено следами химтрейлов, распыляемых с самолетов.
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Кстати, никто не берет на себя ответственность за эти работы, которые ведутся по всему миру. Возможно, на основании глобальных климатических договоренностей в Париже или Киото.
В мире распыление сульфата бария или серебра спонсируется, в том числе, фондом Билла и Мелинды Гейтс и фондом Ротшильдов. Зачем им нужно глобальное изменение погоды на всей планете, остается тайной.
Однако не секрет, что в настоящее время основной целью трастовых фондов крупнейших фамилий является достижение бессмертия. Может быть, эта цель и определяет требуемые для Homo Novus изменения в погоде, кто знает…
— 23 ноября в Турции прошла серия землетрясений. Может ли это быть следствием применения сейсмического оружия? Еще раньше, в феврале по этой стране прокатилась волна подвижек земной коры с магнитудой до 7,8 баллов. Что-нибудь можете рассказать про это?
— Думаю, стоит обратить внимание на одно странное совпадение: непосредственно перед февральским землятресением в порт Стамбула прибыл американский эсминец USS Nitze. Он же был замечен в Турции в августе 1999 года, когда случилось Измитское землетрясение. Вполне возможно, что именно на нем стоит какая-то экспериментальная аппаратура.
Надо сказать, что в Турции это также заметили и множество газет обвинили США в применении геофизического оружия. Правда это или нет, мы скорее всего никогда не узнаем. Но вероятность такая все-таки есть.
 
ИнтервьюРоссияКрымштормТурцияземлетрясение
 
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