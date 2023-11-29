"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах - 29.11.2023 Украина.ру
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"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах
"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах - 29.11.2023 Украина.ру
"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах
В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать "наезд" нардепа от "Слуг" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного. Обсуждают и интервью Давида Арахамии, в котором тот, в частности, он раскрыл роль тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона в продолжении войны
2023-11-29T07:56
2023-11-29T08:15
эксклюзив
сво
украина
россия
валерий залужный
владимир зеленский
всу
эксперты
вадим карасев
руслан бортник
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Политолог Вадим Карасев, комментируя это интервью, отметил, что вообще расчет был на то, что санкции подорвут экономику России, это вызовет в стране внутренний кризис, и к осени 2022 года все будет решено. Однако, по его словам, Россию недооценили, недооценили и роль глобального Юга.Что касается высказывания Арахамии относительно того, что вопрос перемирия должен решаться на референдуме, то это, по мнению Карасева, сигнал Западу, либо давайте помощь, либо у Киева появится гипотетическая возможность как-то решать вопрос сепаратно.Какие могут быть опции прекращения войны? Первая — заморозка по корейскому варианту, когда у сторон не было сил воевать дальше. Так же закончилась восьмилетняя ирако-иранская война. Это без подписания каких-то документов. Другой вариант — подписание перемирия, так было в армяно-азербайджанском конфликте.И трений вариант — капитуляция, когда кто-то победит, получит репарации и пр., сказал эксперт, предложив ответить самим себе на вопрос: капитуляция России возможна?Он продолжил, есть и четвертый вариант, это урегулирование на приемлемых условиях, компромисс. По мнению Карасева, в таком варианте Россия возвращает Киеву территории, занятые после 24 февраля, остальные территории — спорные.Карасев подчеркнул, что продолжать воевать можно в том случае, если побеждать, не просто ради взаимоистребления. Значит, надо выстраивать оборону, а там смотреть — готова ли Россия наступать, считает эксперт. По его словам, политики должны руководствоваться не желаемым красивым результатом, а тем, чтобы не было хуже.А хуже может быть, считает покинувший Украину бизнесмен и политик Геннадий Балашов. По его мнению, высказанном в своем блоге, он отметил, что Украина вынужденно пойдет на заключение мирного соглашения, но при этом может потерять еще какие-то территории.По словам Балашова, Украина при этом «должна довольствоваться тем, что она сберегла государственность и 80 процентов территории, которая будет под западным миром». В общем, будет «корейский вариант», демаркационная линия пройдет по линии Суровикина, предполагает политик-бизнесмен. Впрочем, продолжил он, на Украине «большое количество сил не заинтересованы в окончании войны».В свою очередь Карасев отмечает, что «Россия из войны выходит не ослабевшей, но укрепившейся», по крайней мере, так пишут западные СМИ. И потому Киеву надо подумать, каким может быть план действий на 2024 год. Политолог добавил, что войной управляют политики, а военные управляют только военными действиями. Поэтому политики должны принимать решения, а план войны — это не только план боев, но и план дипломатических действий, и план референдума.Правда, относительно идеи референдума у Карасева есть сомнения: вдруг политик, который якобы «видит дальше», скажет, что надо продолжать войну, а народ скажет: «мир!», или наоборот? Надо понимать возможную «ловушку референдума», подчеркнул эксперт.Украинский политолог Руслан Бортник тоже видит противоречия между политиками и военными. Политики требуют продолжать наступать, а военные в большинстве поддерживают Залужного и настаивают на том, что имеющихся резервов и ресурсов недостаточно для наступления и настаивают на переходе к позиционной войне, сказал он в своем видеоблоге.К тому же военные опасаются, что в офисе Зеленского их сделают «крайними» за неудачи на фронте, потому заранее предупреждают, что не они тому виной, отметил Бортник.Конфликт между Зеленским и Залужным начался, его развитие неизбежно, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, Залужный сам в отставку не уйдет ни при каких обстоятельствах.«Выступит ли, например, Сырский открыто против Залужного — ну, а как он может выступить?» - сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога. Комментируя заявления нардепа Марьяны Безуглой о вине главкома в положении на фронтах, требование его отставки, эксперт предположил, что эту отставку на самом деле продвигают Зеленский и глава МО Украины Умеров.Безуглая своим заявлением расколола Верховную раду, депутатам теперь надо определяться, кого они поддерживают. Практически раскол в украинском руководстве уже произошел, считает Соскин. По его мнению, раскол существует между политической властью и военным руководством, за кого Сырский — пока не совсем ясно.В Раде раскол будет между теми, кто пойдет за Залужным и теми, кто пойдет за Зеленским, и неизвестно, какая фракция окажется больше, считает политолог. По его мнению, армия может потребовать от Зеленского отмены военного положения и перехода к переговорам о временном прекращении огня — «если тупик на фронте».«И тупик же нельзя решить вопросом того, что удастся насильным образом захватывать 20 тысяч человек каждый месяц и их отправлять на передовую на мясо», — сказал Соскин. Он добавил, что могут прозвучать требования к Безуглой сложить полномочия нардепа. Если этого не будет сделано, то ответа может потребовать армия. По мнению эксперта, может быть даже и такой вариант — армия может предложить уйти в отставку Зеленскому. Кабмину, МВД, СБУ тоже предстоит сделать свой выбор.«Зеленский идет по пути массовых арестов, преследований блогеров, инакомыслящих, выдвижения разных абсурдных заявлений. И людей хватают за инакомыслие, конечно. Но это ничего не даст», — заявил эксперт, добавив, что путь этот известный, по нему ходили многие. И известно, чем это заканчивается — «арестами делу не поможешь уже».
https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html
https://ukraina.ru/20231127/1051352886.html
https://ukraina.ru/20231126/1051342028.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, всу, эксперты, вадим карасев, руслан бортник, соскин
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, эксперты, Вадим Карасев, Руслан Бортник, Соскин

"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах

07:56 29.11.2023 (обновлено: 08:15 29.11.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать "наезд" нардепа от "Слуг" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного. Обсуждают и интервью Давида Арахамии, в котором тот, в частности, он раскрыл роль тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона в продолжении войны
Политолог Вадим Карасев, комментируя это интервью, отметил, что вообще расчет был на то, что санкции подорвут экономику России, это вызовет в стране внутренний кризис, и к осени 2022 года все будет решено. Однако, по его словам, Россию недооценили, недооценили и роль глобального Юга.
Что касается высказывания Арахамии относительно того, что вопрос перемирия должен решаться на референдуме, то это, по мнению Карасева, сигнал Западу, либо давайте помощь, либо у Киева появится гипотетическая возможность как-то решать вопрос сепаратно.
Какие могут быть опции прекращения войны? Первая — заморозка по корейскому варианту, когда у сторон не было сил воевать дальше. Так же закончилась восьмилетняя ирако-иранская война. Это без подписания каких-то документов. Другой вариант — подписание перемирия, так было в армяно-азербайджанском конфликте.
И трений вариант — капитуляция, когда кто-то победит, получит репарации и пр., сказал эксперт, предложив ответить самим себе на вопрос: капитуляция России возможна?
Он продолжил, есть и четвертый вариант, это урегулирование на приемлемых условиях, компромисс. По мнению Карасева, в таком варианте Россия возвращает Киеву территории, занятые после 24 февраля, остальные территории — спорные.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 06:00
Главком ВСУ, русские шпионы и тотальная мобилизация. Украинские эксперты и политики о ситуацииУкраинские эксперты обсуждают заявление замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, которая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии "плана замысла" на 2024 год
Карасев подчеркнул, что продолжать воевать можно в том случае, если побеждать, не просто ради взаимоистребления. Значит, надо выстраивать оборону, а там смотреть — готова ли Россия наступать, считает эксперт. По его словам, политики должны руководствоваться не желаемым красивым результатом, а тем, чтобы не было хуже.
А хуже может быть, считает покинувший Украину бизнесмен и политик Геннадий Балашов. По его мнению, высказанном в своем блоге, он отметил, что Украина вынужденно пойдет на заключение мирного соглашения, но при этом может потерять еще какие-то территории.
По словам Балашова, Украина при этом «должна довольствоваться тем, что она сберегла государственность и 80 процентов территории, которая будет под западным миром». В общем, будет «корейский вариант», демаркационная линия пройдет по линии Суровикина, предполагает политик-бизнесмен. Впрочем, продолжил он, на Украине «большое количество сил не заинтересованы в окончании войны».
В свою очередь Карасев отмечает, что «Россия из войны выходит не ослабевшей, но укрепившейся», по крайней мере, так пишут западные СМИ. И потому Киеву надо подумать, каким может быть план действий на 2024 год. Политолог добавил, что войной управляют политики, а военные управляют только военными действиями. Поэтому политики должны принимать решения, а план войны — это не только план боев, но и план дипломатических действий, и план референдума.
Правда, относительно идеи референдума у Карасева есть сомнения: вдруг политик, который якобы «видит дальше», скажет, что надо продолжать войну, а народ скажет: «мир!», или наоборот? Надо понимать возможную «ловушку референдума», подчеркнул эксперт.
Украинский политолог Руслан Бортник тоже видит противоречия между политиками и военными. Политики требуют продолжать наступать, а военные в большинстве поддерживают Залужного и настаивают на том, что имеющихся резервов и ресурсов недостаточно для наступления и настаивают на переходе к позиционной войне, сказал он в своем видеоблоге.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября, 06:53
"Подписывать будет не Зеленский". Эксперты на Украине — о возможном перемирииВ Верховной раде Украины признали провал мобилизации. По словам нардепа Романа Костенко, сейчас "проблемы с мобилизацией, наверное, даже больше, чем со снарядами". Решить проблему должно политическое руководство — вопрос в подписании уже принятых законов об уменьшении призывного возраста, заявил депутат в эфире "Радио НВ"
К тому же военные опасаются, что в офисе Зеленского их сделают «крайними» за неудачи на фронте, потому заранее предупреждают, что не они тому виной, отметил Бортник.
Конфликт между Зеленским и Залужным начался, его развитие неизбежно, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, Залужный сам в отставку не уйдет ни при каких обстоятельствах.
«Выступит ли, например, Сырский открыто против Залужного — ну, а как он может выступить?» - сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога. Комментируя заявления нардепа Марьяны Безуглой о вине главкома в положении на фронтах, требование его отставки, эксперт предположил, что эту отставку на самом деле продвигают Зеленский и глава МО Украины Умеров.
Безуглая своим заявлением расколола Верховную раду, депутатам теперь надо определяться, кого они поддерживают. Практически раскол в украинском руководстве уже произошел, считает Соскин. По его мнению, раскол существует между политической властью и военным руководством, за кого Сырский — пока не совсем ясно.
В Раде раскол будет между теми, кто пойдет за Залужным и теми, кто пойдет за Зеленским, и неизвестно, какая фракция окажется больше, считает политолог. По его мнению, армия может потребовать от Зеленского отмены военного положения и перехода к переговорам о временном прекращении огня — «если тупик на фронте».
«И тупик же нельзя решить вопросом того, что удастся насильным образом захватывать 20 тысяч человек каждый месяц и их отправлять на передовую на мясо», — сказал Соскин. Он добавил, что могут прозвучать требования к Безуглой сложить полномочия нардепа. Если этого не будет сделано, то ответа может потребовать армия. По мнению эксперта, может быть даже и такой вариант — армия может предложить уйти в отставку Зеленскому. Кабмину, МВД, СБУ тоже предстоит сделать свой выбор.
Владимир Зеленский
26 ноября, 08:04
"В стране установлена фашистская диктатура". Эксперты и политики о ситуации на УкраинеНа Украине отметили десятилетие Евромайдана, Но праздновать решительно нечего, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. В интервью БелТА он напомнил, что за это время страна лишилась более половины населения - люди "проголосовали ногами".
«Зеленский идет по пути массовых арестов, преследований блогеров, инакомыслящих, выдвижения разных абсурдных заявлений. И людей хватают за инакомыслие, конечно. Но это ничего не даст», — заявил эксперт, добавив, что путь этот известный, по нему ходили многие. И известно, чем это заканчивается — «арестами делу не поможешь уже».
 
ЭксклюзивСВОУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВСУэкспертыВадим КарасевРуслан БортникСоскин
 
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