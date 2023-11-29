https://ukraina.ru/20231129/1051520687.html

"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах

"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах - 29.11.2023 Украина.ру

"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах

В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать "наезд" нардепа от "Слуг" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного. Обсуждают и интервью Давида Арахамии, в котором тот, в частности, он раскрыл роль тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона в продолжении войны

2023-11-29T07:56

2023-11-29T07:56

2023-11-29T08:15

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Политолог Вадим Карасев, комментируя это интервью, отметил, что вообще расчет был на то, что санкции подорвут экономику России, это вызовет в стране внутренний кризис, и к осени 2022 года все будет решено. Однако, по его словам, Россию недооценили, недооценили и роль глобального Юга.Что касается высказывания Арахамии относительно того, что вопрос перемирия должен решаться на референдуме, то это, по мнению Карасева, сигнал Западу, либо давайте помощь, либо у Киева появится гипотетическая возможность как-то решать вопрос сепаратно.Какие могут быть опции прекращения войны? Первая — заморозка по корейскому варианту, когда у сторон не было сил воевать дальше. Так же закончилась восьмилетняя ирако-иранская война. Это без подписания каких-то документов. Другой вариант — подписание перемирия, так было в армяно-азербайджанском конфликте.И трений вариант — капитуляция, когда кто-то победит, получит репарации и пр., сказал эксперт, предложив ответить самим себе на вопрос: капитуляция России возможна?Он продолжил, есть и четвертый вариант, это урегулирование на приемлемых условиях, компромисс. По мнению Карасева, в таком варианте Россия возвращает Киеву территории, занятые после 24 февраля, остальные территории — спорные.Карасев подчеркнул, что продолжать воевать можно в том случае, если побеждать, не просто ради взаимоистребления. Значит, надо выстраивать оборону, а там смотреть — готова ли Россия наступать, считает эксперт. По его словам, политики должны руководствоваться не желаемым красивым результатом, а тем, чтобы не было хуже.А хуже может быть, считает покинувший Украину бизнесмен и политик Геннадий Балашов. По его мнению, высказанном в своем блоге, он отметил, что Украина вынужденно пойдет на заключение мирного соглашения, но при этом может потерять еще какие-то территории.По словам Балашова, Украина при этом «должна довольствоваться тем, что она сберегла государственность и 80 процентов территории, которая будет под западным миром». В общем, будет «корейский вариант», демаркационная линия пройдет по линии Суровикина, предполагает политик-бизнесмен. Впрочем, продолжил он, на Украине «большое количество сил не заинтересованы в окончании войны».В свою очередь Карасев отмечает, что «Россия из войны выходит не ослабевшей, но укрепившейся», по крайней мере, так пишут западные СМИ. И потому Киеву надо подумать, каким может быть план действий на 2024 год. Политолог добавил, что войной управляют политики, а военные управляют только военными действиями. Поэтому политики должны принимать решения, а план войны — это не только план боев, но и план дипломатических действий, и план референдума.Правда, относительно идеи референдума у Карасева есть сомнения: вдруг политик, который якобы «видит дальше», скажет, что надо продолжать войну, а народ скажет: «мир!», или наоборот? Надо понимать возможную «ловушку референдума», подчеркнул эксперт.Украинский политолог Руслан Бортник тоже видит противоречия между политиками и военными. Политики требуют продолжать наступать, а военные в большинстве поддерживают Залужного и настаивают на том, что имеющихся резервов и ресурсов недостаточно для наступления и настаивают на переходе к позиционной войне, сказал он в своем видеоблоге.К тому же военные опасаются, что в офисе Зеленского их сделают «крайними» за неудачи на фронте, потому заранее предупреждают, что не они тому виной, отметил Бортник.Конфликт между Зеленским и Залужным начался, его развитие неизбежно, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, Залужный сам в отставку не уйдет ни при каких обстоятельствах.«Выступит ли, например, Сырский открыто против Залужного — ну, а как он может выступить?» - сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога. Комментируя заявления нардепа Марьяны Безуглой о вине главкома в положении на фронтах, требование его отставки, эксперт предположил, что эту отставку на самом деле продвигают Зеленский и глава МО Украины Умеров.Безуглая своим заявлением расколола Верховную раду, депутатам теперь надо определяться, кого они поддерживают. Практически раскол в украинском руководстве уже произошел, считает Соскин. По его мнению, раскол существует между политической властью и военным руководством, за кого Сырский — пока не совсем ясно.В Раде раскол будет между теми, кто пойдет за Залужным и теми, кто пойдет за Зеленским, и неизвестно, какая фракция окажется больше, считает политолог. По его мнению, армия может потребовать от Зеленского отмены военного положения и перехода к переговорам о временном прекращении огня — «если тупик на фронте».«И тупик же нельзя решить вопросом того, что удастся насильным образом захватывать 20 тысяч человек каждый месяц и их отправлять на передовую на мясо», — сказал Соскин. Он добавил, что могут прозвучать требования к Безуглой сложить полномочия нардепа. Если этого не будет сделано, то ответа может потребовать армия. По мнению эксперта, может быть даже и такой вариант — армия может предложить уйти в отставку Зеленскому. Кабмину, МВД, СБУ тоже предстоит сделать свой выбор.«Зеленский идет по пути массовых арестов, преследований блогеров, инакомыслящих, выдвижения разных абсурдных заявлений. И людей хватают за инакомыслие, конечно. Но это ничего не даст», — заявил эксперт, добавив, что путь этот известный, по нему ходили многие. И известно, чем это заканчивается — «арестами делу не поможешь уже».

https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html

https://ukraina.ru/20231127/1051352886.html

https://ukraina.ru/20231126/1051342028.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, всу, эксперты, вадим карасев, руслан бортник, соскин