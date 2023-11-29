https://ukraina.ru/20231129/1051492253.html

Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке

Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке - 29.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке

Украина не отказывается от применения кассетных снарядов, поэтому ВС РФ тоже вынуждены применять этот вид оружия. Но такие боеприпасы не являются доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-29T05:50

2023-11-29T05:50

2023-11-29T05:50

новости

кассетные боеприпасы

авиабомбы

авдеевка

всу

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снаряды

днр

бои

вооружение

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При продвижении российских войск в Авдеевке огонь ведется из наземных пунктов, зданий, переоборудованных в опорные пункты. Но если речь идёт об окопах, применение кассетных боеприпасов оправдано, рассказал эксперт.Кроме того, есть кассетные боеприпасы, которые поражают бронетехнику, обладающие большей мощностью, чем обычные "кассетники", предназначенные для уничтожения живой силы, добавил он.Но кассетные боеприпасы не является доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает обычных снарядов. Российские подразделения применяют кассетные боеприпасы только там, где это необходимо, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html

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2023

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новости, кассетные боеприпасы, авиабомбы, авдеевка, всу, вс рф, снаряды, днр, бои, вооружение, россия, украина, сво