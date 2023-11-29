Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Украина не отказывается от применения кассетных снарядов, поэтому ВС РФ тоже вынуждены применять этот вид оружия. Но такие боеприпасы не являются доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
При продвижении российских войск в Авдеевке огонь ведется из наземных пунктов, зданий, переоборудованных в опорные пункты. Но если речь идёт об окопах, применение кассетных боеприпасов оправдано, рассказал эксперт.
Кроме того, есть кассетные боеприпасы, которые поражают бронетехнику, обладающие большей мощностью, чем обычные "кассетники", предназначенные для уничтожения живой силы, добавил он.
"Суббоеприпасы, имеющие возможность уничтожать танки и БМП, есть смысл использовать, если противник имеет не очень мощные блиндажи. Многое зависит от того, как ведется бой, если после разведки боем тут же наносится удар кассетными боеприпасами по противнику, который не успел укрыться, то это оправдано", - отметил Кнутов.
Но кассетные боеприпасы не является доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает обычных снарядов. Российские подразделения применяют кассетные боеприпасы только там, где это необходимо, подытожил собеседник Украина.ру.
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