Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051492253.html
Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке
Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке - 29.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке
Украина не отказывается от применения кассетных снарядов, поэтому ВС РФ тоже вынуждены применять этот вид оружия. Но такие боеприпасы не являются доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-29T05:50
2023-11-29T05:50
новости
кассетные боеприпасы
авиабомбы
авдеевка
всу
вс рф
снаряды
днр
бои
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_85d86314c67c21e9249b7677b0da7c3b.jpg.webp
При продвижении российских войск в Авдеевке огонь ведется из наземных пунктов, зданий, переоборудованных в опорные пункты. Но если речь идёт об окопах, применение кассетных боеприпасов оправдано, рассказал эксперт.Кроме того, есть кассетные боеприпасы, которые поражают бронетехнику, обладающие большей мощностью, чем обычные "кассетники", предназначенные для уничтожения живой силы, добавил он.Но кассетные боеприпасы не является доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает обычных снарядов. Российские подразделения применяют кассетные боеприпасы только там, где это необходимо, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_906123f3566cb39f4ff71024324c64d6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кассетные боеприпасы, авиабомбы, авдеевка, всу, вс рф, снаряды, днр, бои, вооружение, россия, украина, сво
Новости, кассетные боеприпасы, авиабомбы, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, снаряды, ДНР, бои, вооружение, Россия, Украина, СВО

Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке

05:50 29.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина не отказывается от применения кассетных снарядов, поэтому ВС РФ тоже вынуждены применять этот вид оружия. Но такие боеприпасы не являются доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
При продвижении российских войск в Авдеевке огонь ведется из наземных пунктов, зданий, переоборудованных в опорные пункты. Но если речь идёт об окопах, применение кассетных боеприпасов оправдано, рассказал эксперт.
Кроме того, есть кассетные боеприпасы, которые поражают бронетехнику, обладающие большей мощностью, чем обычные "кассетники", предназначенные для уничтожения живой силы, добавил он.
"Суббоеприпасы, имеющие возможность уничтожать танки и БМП, есть смысл использовать, если противник имеет не очень мощные блиндажи. Многое зависит от того, как ведется бой, если после разведки боем тут же наносится удар кассетными боеприпасами по противнику, который не успел укрыться, то это оправдано", - отметил Кнутов.
Но кассетные боеприпасы не является доминирующими для ВС РФ, в отличие от ВСУ, которым не хватает обычных снарядов. Российские подразделения применяют кассетные боеприпасы только там, где это необходимо, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 05:35
Владимир Ераносян: Россия готовит "беспилотный ответ" на террор ВСУ против Крымского мостаВСУ ведут асимметричную террористическую войну, где морские подводные и надводные дроны играют первостепенную роль, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
 
Новостикассетные боеприпасыавиабомбыАвдеевкаВСУВС РФснарядыДНРбоивооружениеРоссияУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке
05:43Су-25 поразили на Южно-Донецком направлении позиции и бронетехнику ВСУ - МО
05:40Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном
05:30Дмитрий Ефимов рассказал, как миф о глобальном потеплении держит мир в "ежовых рукавицах" страха
05:19"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех
05:10Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты
05:00Война будет долгой. Эксперт объяснил, как НАТО готовит тылы, рассчитывая на затяжной конфликт на Украине
04:50Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции
04:46Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал
04:40"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"
04:30Эксперт объяснил, как Россия возводит "новую линию Суровикина", наладив производство мощной артиллерии
04:20"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США
04:10Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне
04:08ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия
04:00Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции
03:43Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо
03:21Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
02:57Турция до конца года может ратифицировать заявку Швеции в НАТО – Reuters
02:32Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
02:08Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Лента новостейМолния