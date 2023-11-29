https://ukraina.ru/20231129/1051454615.html

Эксперт объяснил, как Россия возводит "новую линию Суровикина", наладив производство мощной артиллерии

Эксперт объяснил, как Россия возводит "новую линию Суровикина", наладив производство мощной артиллерии - 29.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Россия возводит "новую линию Суровикина", наладив производство мощной артиллерии

Старые типы российского вооружения достаточно эффективны, но они не обладают современными характеристиками. Поэтому России необходимо наладить производство современных вооружений в промышленных масштабах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2023-11-29T04:30

2023-11-29T04:30

2023-11-29T04:30

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Польша активно перевооружается и уже поставила под ружье около 200 тысяч военных, при этом их численность хотят нарастить до 450–500 тысяч человек. Те же самые тенденции прослеживаются в Германии и Чехии и других государствах Евросоюза, рассказал эксперт.Учитывая военные приготовления соседних стран, Россия также должна усиливать оборону. СВО показала, что накопленного количества советских вооружений для сухопутных сил недостаточно, добавил он.При этом старые типы советского вооружения достаточно эффективны, но они не обладают современными характеристиками ни по дальности, ни по точности, ни по скорострельности, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231128/1051326036.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, впк, вооружение, оружие, артиллерия, коалиция, рсзо, польша, сво, война, торнадо