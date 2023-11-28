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Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин

Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин - 28.11.2023 Украина.ру

Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин

В России человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие и его отчизна, заявил президент России Владимир Путин

2023-11-28T17:12

2023-11-28T17:12

2023-11-28T17:35

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Подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин 28 ноября в Москве, выступая на Всемирном русском народном соборе. Трансляция выступления велась на официальном телеграм-канале Кремля.По словам президента, в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие, дети, его отчизна."Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями", - заявил Путин.Владимир Путин также отметил, что любое вмешательство извне расценивается как агрессия против России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, сво, россия, бойцы