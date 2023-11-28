https://ukraina.ru/20231128/1051534931.html
Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин
Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин
В России человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие и его отчизна, заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T17:12
2023-11-28T17:12
2023-11-28T17:35
новости
владимир путин
сво
россия
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051541202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7abb33800ac0730d333562f186701ab.jpg
Подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин 28 ноября в Москве, выступая на Всемирном русском народном соборе. Трансляция выступления велась на официальном телеграм-канале Кремля.По словам президента, в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие, дети, его отчизна."Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями", - заявил Путин.Владимир Путин также отметил, что любое вмешательство извне расценивается как агрессия против России.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051541202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84e55854f1478d56d7ff0e14ea3810c4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сво, россия, бойцы
Новости, Владимир Путин, СВО, Россия, бойцы
Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин
17:12 28.11.2023 (обновлено: 17:35 28.11.2023)
В России человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие и его отчизна, заявил президент России Владимир Путин
Подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин 28 ноября в Москве, выступая на Всемирном русском народном соборе. Трансляция выступления велась на официальном телеграм-канале Кремля.
По словам президента, в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие, дети, его отчизна.
"Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями", - заявил Путин.
Владимир Путин также отметил, что любое вмешательство извне расценивается как агрессия против России.