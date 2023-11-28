Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин - 28.11.2023 Украина.ру
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Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин
Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин
В России человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие и его отчизна, заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T17:12
2023-11-28T17:35
новости
владимир путин
сво
россия
бойцы
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Подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин 28 ноября в Москве, выступая на Всемирном русском народном соборе. Трансляция выступления велась на официальном телеграм-канале Кремля.По словам президента, в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие, дети, его отчизна."Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями", - заявил Путин.Владимир Путин также отметил, что любое вмешательство извне расценивается как агрессия против России.
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новости, владимир путин, сво, россия, бойцы
Новости, Владимир Путин, СВО, Россия, бойцы

Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин

17:12 28.11.2023 (обновлено: 17:35 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В России человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие и его отчизна, заявил президент России Владимир Путин
Подлинную свободу сегодня защищают бойцы в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин 28 ноября в Москве, выступая на Всемирном русском народном соборе. Трансляция выступления велась на официальном телеграм-канале Кремля.
По словам президента, в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие, дети, его отчизна.
"Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями", - заявил Путин.
Владимир Путин также отметил, что любое вмешательство извне расценивается как агрессия против России.
 
НовостиВладимир ПутинСВОРоссиябойцы
 
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