Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова
МИД Украины считает, что присутствие российской делегации на министерском заседании ОБСЕ усугубит кризис, в который "Россия загнала организацию"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за присутствия делегации Российской Федерации. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"В МИД Украины убеждены, что присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", - процитировало издание Unian.netсообщение украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ должна пройти в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря 2023 года. Встреча состоится по приглашению председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.