Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова - 28.11.2023 Украина.ру
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Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова
Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова - 28.11.2023 Украина.ру
Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова
МИД Украины считает, что присутствие российской делегации на министерском заседании ОБСЕ усугубит кризис, в который "Россия загнала организацию"
2023-11-28T16:34
2023-11-28T16:34
новости
дмитрий кулеба
сергей лавров
обсе
заседание
бойкот
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за присутствия делегации Российской Федерации. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко."В МИД Украины убеждены, что присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", - процитировало издание Unian.netсообщение украинского внешнеполитического ведомства.Напомним, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ должна пройти в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря 2023 года. Встреча состоится по приглашению председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
https://ukraina.ru/20231108/1050859137.html
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новости, дмитрий кулеба, сергей лавров, обсе, заседание, бойкот
Новости, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, ОБСЕ, заседание, бойкот

Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова

16:34 28.11.2023
 
© Фото : Дмитрий Кулеба/ФейсбукДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Дмитрий Кулеба/Фейсбук
Читать в
МИД Украины считает, что присутствие российской делегации на министерском заседании ОБСЕ усугубит кризис, в который "Россия загнала организацию"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за присутствия делегации Российской Федерации. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"В МИД Украины убеждены, что присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", - процитировало издание Unian.netсообщение украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ должна пройти в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря 2023 года. Встреча состоится по приглашению председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 15:20
"Актив, а не обуза": Кулеба считает, что Украина выгодна ЕвросоюзуУкраина станет "активом, а не обузой" после вступления в Европейский союз, заявил 8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Euroactiv
 
НовостиДмитрий КулебаСергей ЛавровОБСЕзаседаниебойкот
 
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