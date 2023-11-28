https://ukraina.ru/20231128/1051524079.html

Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова

Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова - 28.11.2023 Украина.ру

Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова

МИД Украины считает, что присутствие российской делегации на министерском заседании ОБСЕ усугубит кризис, в который "Россия загнала организацию"

2023-11-28T16:34

2023-11-28T16:34

2023-11-28T16:34

новости

дмитрий кулеба

сергей лавров

обсе

заседание

бойкот

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за присутствия делегации Российской Федерации. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко."В МИД Украины убеждены, что присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", - процитировало издание Unian.netсообщение украинского внешнеполитического ведомства.Напомним, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ должна пройти в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря 2023 года. Встреча состоится по приглашению председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

https://ukraina.ru/20231108/1050859137.html

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новости, дмитрий кулеба, сергей лавров, обсе, заседание, бойкот