https://ukraina.ru/20231128/1051516982.html

Тегеранской конференции – 80 лет. Опыт сосуществования и сотрудничества

Тегеранской конференции – 80 лет. Опыт сосуществования и сотрудничества - 28.11.2023 Украина.ру

Тегеранской конференции – 80 лет. Опыт сосуществования и сотрудничества

Первая конференция лидеров Антигитлеровской коалиции, Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, началась в Тегеране 28 ноября 1943 года. На этой конференции решались важнейшие вопросы войны и послевоенного устройства мира, впоследствии закреплённые на Ялтинской и Постдамской конференциях 1945 года

2023-11-28T18:00

2023-11-28T18:00

2023-11-28T18:01

история

история

история ссср

вторая мировая война

1943

тегеран

сталин

рузвельт

черчилль

конференция

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Место для проведения конференции выбиралось довольно долго. Выбор остановился на Ближнем Востоке, куда было сравнительно комфортно добираться Сталину (он не любил летать) и где можно было обеспечить достаточный уровень безопасности. Рассматривались Стамбул и Багдад, но в конечном итоге остановились на столице оккупированного в 1941 году советскими и британскими войсками Ирана.Здесь советским и британским службам безопасности никто не мешал навести порядок, зачистить немецкую агентуру, а затем сорвать покушение на участников конференции (благодаря информации, полученной от действовавшего на территории Украины советского разведчика Николая Кузнецова).Конференция проходила на фоне явных успехов союзников – советские войска форсировали Днепр, англо-американские – выбили немцев из Северной Африки и высадились в Италии, американцы выиграли сражение за Гуадалканал.Как отметил во вступительном слове Черчилль, на этой встрече была достигнута "величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо была в истории человечества".Что было решено на конференции?1. Было принято принципиальное решение относительно открытия второго фронта в Европе в 1944 году.Главная дискуссия шла между Черчиллем и Сталиным.Черчилль хотел организовать высадку в Греции. С одной стороны, он апеллировал к опыту высадки в районе Дьеппа в августе 1942 года, закончившийся полным разгромом британско-канадского десанта. С другой стороны, к этому моменту Италия уже вышла из войны, была оккупирована Германией и в ней высадились войска союзников (однако, к ноябрю они упёрлись в подготовленную немцами укреплённую "Зимнюю линию" и толкались перед ними до мая 1944 года). Организовать высадку в Греции можно было с баз в Сицилии.Сталин же настаивал на высадке в Европе, причём не где-нибудь, а во Франции, откуда открывался прямой путь на территорию Германии. Гитлер не мог не отвлечь свои силы на оборону этого стратегически важного направления. Кроме того, для советского лидера было шито белыми нитками намерение Черчилля не допустить, в перспективе, Красную Армию на Балканы. "Большая игра" продолжалась… Позже Сталин поднимал вопрос о создании советских военных баз в районе черноморских проливов.Также Сталин потребовал назначения командующего операцией "Оверлорд" (им стал назначенный ещё в 1944 году Главнокомандующим Союзных экспедиционных сил американский генерал Дуайт Эйзенхауэр) и проведения операции в мае, а не августе, как хотел Черчилль (реально высадка началась 6 июня).2. Обсуждался вопрос о будущем ГерманииРузвельт выступал за то, чтобы открутить время до начала 1871 года, разделив Германию на отдельные государства – Пруссию, Ганновер, Гессен, Саксонию, Баварию, а также международную зону (Рур и Саар). У такого решения были сильные и слабые стороны. Прежде всего, Германия, перестав быть единым государствам, не составляла бы уже противовес Франции и Великобритании, однако в недавно ещё единой стране сохранялись бы сильнейшие реваншистские настроения. На что обратил внимание Сталин:"В германской армии сражаются не только пруссаки, но и немцы из остальных провинций Германии. Лишь австрийцы, сдаваясь в плен, кричат "я австриец!" — и наши солдаты их принимают".Черчилль выступал за создание Балкано-Дунайской федерации, в которую должна была войти часть немецких земель:"Я хотел бы подчеркнуть, что корень зла Германии — Пруссия. У меня две мысли: первая — это изоляция Пруссии от остальной Германии; вторая — это отделение южных провинций Германии — Баварии, Бадена, Вюртемберга, Палатината от Саара до Саксонии включительно".Собственно, это было развитие его же идеи 1940 года – тогда антисоветский барьер предполагалось сформировать из Болгарии, Югославии, Турции, Греции, Албании и Македонии. Идея была поддержана Папой Римским Пием XII, но реализация проекта, как мы указали выше, была остановлена немецкой оккупацией Италии (контролировавшей часть Албании, Югославии и Греции).Сталин же настаивал на сохранении единства Германии.В Тегеране этот вопрос решён не был, послевоенная реальность не соответствовала намерениям всех сторон – Германию решили сохранить единой, но в результате получилось три государства (ФРГ, ГДР и фактически независимый Западный Берлин). При этом в наличии был и противовес Франции, и реваншизм. Ну а Дунайская федерация у Черчилля не получилась.3. Польский вопрос.Польский вопрос был решён в соответствии с предложением Черчилля – восточная граница Польши была проведена по "линии Керзона", примерно соответствующей границе распространения польского этноса. Территориальные претензии Польши решались за счёт Германии (Силезии в основном).При этом в состав СССР входили часть Восточной Пруссии и Прибалтика.Вопросы относительно Прибалтики Сталин отмёл так:"Литва, Эстония и Латвия не имели автономии до революции в России. Царь был тогда в союзе с Соединёнными Штатами и с Англией, и никто не ставил вопроса о выводе этих стран из состава России. Почему этот вопрос ставится теперь?"Впрочем, в ответ на личную просьбу Рузвельта он пообещал провести референдум без международного контроля. Обещание это не было выполнено по объективным причинам – референдум был обусловлен президентскими выборами в США, которые состоялись 7 ноября, в то время как освобождение Прибалтики было завершено только 24 ноября.В дальнейшем де-юре США и Великобритания не считали Прибалтику частью СССР, но признавали советский контроль над территорией и населением де-факто.4. Было принято принципиальное решение о совместных действиях против Японии после завершения войны в Европе.Как известно, закончилось это крупнейшей по территориальному охвату Маньчжурской наступательной операции, когда советская 6-я гвардейская танковая армия уроженца Полтавщины Андрея Кравченко, преодолев непроходимые для крупных воинских соединений пустыню Гоби и горный хребет Хинган, вышла в тыл японской Квантунской армии, изрядно озадачив и противников, и союзников.5. Во время подготовки к конференции обсуждались вопросы создания ООН, но в ходе конференции времени на неё не нашлось.***Не смотря на острые противоречия между участниками конференции (особенно – Сталиным и Черчиллем), руководителям коалиции удалось договориться относительно основных вопросов – даже вопроса открытия второго фронта.Собственно, ход всех конференций союзников наглядно показал, что стороны могут договариваться по принципиально важным вопросам. Это обстоятельство позволило, не смотря на все кризисы, сохранить глобальный мир на протяжении последующих десятилетий.В советское время было принято акцентировать внимание на различии идеологий, которое удалось преодолеть. Сейчас мы можем уверенно сказать, что различие идеологий не имело практического значения. Главная линия конфликта пролегала между СССР и Великобританией, причём это было продолжение прежнего соперничества между Российской и Британской империями. США же просто наблюдали за процессом уже зная результат – Британская империя рухнула, но её место заняли США.Нынешний кризис подтверждает этот тезис – идеологические противоречия не носят антагонистического характера, но конфликтный потенциал огромен. Сам кризис связан не с идеологией, а с отказом Запада от главного наследия конференций 1941-45 годов – готовности учитывать коренные интересы друг друга.

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тегеран

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история, история ссср, вторая мировая война, 1943, тегеран , сталин, рузвельт, черчилль, конференция